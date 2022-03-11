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Байден направив 12 тис. військових до кордонів із Росією
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джо Байден заявив, що спрямував до кордонів Росії 12 тисяч американських військових, які захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Ми продовжимо з нашими союзниками в Європі надсилати непохитний меседж — ми будемо об'єднано захищати кожен дюйм території НАТО. Саме тому я направив 12 тисяч військових вздовж кордону з Росією — в Естонію, Литву, Румунію", - наголосив він.
Топ коментарі
+39 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар11.03.2022 21:20
+10 Долгова
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+6 Юрий Педаченко
показати весь коментар11.03.2022 21:24
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Ось що буде після нападу на НАТО
Поэтому НАТО тупо соблюдает свои принципы. Обещали Украине помощь оружием - выполняют, обещалиЮ что не будут своими солдатами воевать на украинской земле - тоже выполняют.
Плюс есть опасность что зуйло начнет ядреные бонбы кидать, так вот по этой части сейчас очень специфическая игра ведется, но она требует времени.
Це на 70% робиться для виборців НАТівських країн, та на 30% - означає кидання камінця
на сусідній городв сторону кацапні.
міг би як найманців направити на східні кордони України!
По факту в Эвропе сейчас нету боеспособных армий - ВСЁ! Та и ватники туда не полезут, так как их выжгут на марше (без учета ЯО)
Вот вся любовь будет.
А кто первым бьет в нынешней войне получает громадную фору (события у нас хорошо это показали)
У нато боеспособны США,Турция,немного бритты и французы-все остальное массовка.
Германская армия -это вообще смехотворие ,там если процентов 30 техники на ходу ,то и то хорошо,про личный состав вообще отдельный разговор
А про стан військ НАТО, я з вами повністтю згоден!
01.09. 19 39=68= начало 2-й Мировой войны
24.02.20 22=68= начало 3-й Мировой войны
Цифра 68 по Кабалле значит Большой взрыв, всё только начинается, но кацапия сдохнет окончательно!
І вже вище писав:
рухи НАТівських військ НАС НЕ повинні хвилювати (користі Україні від цього нуль без палички).
Це на 70% робиться для виборців НАТівських країн, та на 30% - означає кидання камінця
на сусідній городв сторону кацапні.
Єдине, що може щось справді змінити - авіаносні групи. Навіть якщо вони не воюють, вони збільшують розвідувальні можливості американців і створюють реальну загрозу. На жаль, це при умові, що президент не Обама, і не Байден - бо вони стільки на словах заперечують яку-небудь можливість втручання, що їх ніхто не боїться.
Питання як в такому разі повинна діяти наша влада, я просто констатував факт і ми зараз маємо 100% його підтвердження, що робити нам? чикати методичного руйнування міст і вбивства наших людей?
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв..