УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13006 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
26 955 73
Байден (2324) війна (56406) США (14469)

Байден направив 12 тис. військових до кордонів із Росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден направив 12 тис. військових до кордонів із Росією

Президент США Джо Байден заявив, що спрямував до кордонів Росії 12 тисяч американських військових, які захищатимуть "кожен дюйм території НАТО".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми продовжимо з нашими союзниками в Європі надсилати непохитний меседж — ми будемо об'єднано захищати кожен дюйм території НАТО. Саме тому я направив 12 тисяч військових вздовж кордону з Росією — в Естонію, Литву, Румунію", - наголосив він.

Також читайте: Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців, - Держприкордонслужба

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Новый боевой клич войск «союзного государства», (РФ + Беларусь): «Zа-Лу-Пу!»
показати весь коментар
11.03.2022 21:20
+10
Спочатку засідання НАТО, потім хтось (не будемо вказувти пальцем) виявиться проти. Поім консультації, потім Макарон поїде до окурка, потім Шольу поїде до окурка, просити не бомбити країни НАТО. Потім будуть намагатися заблокувати газ та нафту ,але німці на угорці будуть проти і так по-колу.

Ось що буде після нападу на НАТО
показати весь коментар
11.03.2022 21:27
+6
За это спасибо! Это значит, что врагу надо будет тысяч 30-50 посылать куда-то подальше от Украины. А на них были большие планы
показати весь коментар
11.03.2022 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новый боевой клич войск «союзного государства», (РФ + Беларусь): «Zа-Лу-Пу!»
показати весь коментар
11.03.2022 21:20 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 21:21 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2022 21:24 Відповісти
чим? ми ж не в НАТО поки що
показати весь коментар
11.03.2022 21:31 Відповісти
За минулі три тижні слово "дюйм" прозвучало у офіційних зверненнях мінімум десять разів.
показати весь коментар
11.03.2022 21:22 Відповісти
Намекают на размер... кое-чего у кое-кого.
показати весь коментар
11.03.2022 22:49 Відповісти
Цирк на дроті.
показати весь коментар
11.03.2022 21:23 Відповісти
За это спасибо! Это значит, что врагу надо будет тысяч 30-50 посылать куда-то подальше от Украины. А на них были большие планы
показати весь коментар
11.03.2022 21:24 Відповісти
Боевые танцы кота на подоконнике.
показати весь коментар
11.03.2022 21:24 Відповісти
Нам надо в НАТО
показати весь коментар
11.03.2022 21:25 Відповісти
Это НАТО ещё проситься придется.
показати весь коментар
11.03.2022 21:35 Відповісти
Из серии "Мне надо денег"
показати весь коментар
11.03.2022 21:44 Відповісти
А нам, таки, потрібні гроші.
показати весь коментар
11.03.2022 22:52 Відповісти
Чтоби нєбило расшірєнія НАТО на васток
показати весь коментар
11.03.2022 21:25 Відповісти
Мда.Все більше ця війна похожа на якесь наперед сплановане шоу де нас тупо тролять.І не тільки нас.
показати весь коментар
11.03.2022 21:25 Відповісти
Де нас просто вбивають.
показати весь коментар
11.03.2022 22:03 Відповісти
Спочатку засідання НАТО, потім хтось (не будемо вказувти пальцем) виявиться проти. Поім консультації, потім Макарон поїде до окурка, потім Шольу поїде до окурка, просити не бомбити країни НАТО. Потім будуть намагатися заблокувати газ та нафту ,але німці на угорці будуть проти і так по-колу.

Ось що буде після нападу на НАТО
показати весь коментар
11.03.2022 21:27 Відповісти
100500% так і буде. Як на мене нєхрен проситися в те іпане нато і єс. Вони мають до нас проситись, а не ми до них. А нам ще треба подумати - а нах вони нам треба.
показати весь коментар
11.03.2022 22:04 Відповісти
слушаю я их этих натовцев и думаю ... какую бы аналогию найти .. смотрю в центре комнаты у меня стоит стул.... и вот около правой ножки стула типа срать можно посреди комнаты а около левой ножки оже ведь посреди комнаты , нельзя - ну там же уже дюйм НАТЫ...
показати весь коментар
11.03.2022 21:28 Відповісти
Вы наверное не поверите, но в Германии полно народу, который заявляет, что НАТО их оккупировало и ваще америкосы везде свой нос суют. Пропагандируют, что НАТО является агрессивным захватническим блоком.
Поэтому НАТО тупо соблюдает свои принципы. Обещали Украине помощь оружием - выполняют, обещалиЮ что не будут своими солдатами воевать на украинской земле - тоже выполняют.
Плюс есть опасность что зуйло начнет ядреные бонбы кидать, так вот по этой части сейчас очень специфическая игра ведется, но она требует времени.
показати весь коментар
11.03.2022 22:54 Відповісти
Такі рухи НАТівських військ НАС НЕ повинні хвилювати.
Це на 70% робиться для виборців НАТівських країн, та на 30% - означає кидання камінця на сусідній город в сторону кацапні.
показати весь коментар
11.03.2022 21:29 Відповісти
не на ті кордони направив!

міг би як найманців направити на східні кордони України!
показати весь коментар
11.03.2022 21:30 Відповісти
Пзд! Там шо биороботы? Пришли и закрыли границу? Даже если нападут на Польшу, поляки будут первыми вступать в бой (благо американцы там логистику развернули), а потом (может быть) прийдет вся бронитехника вермахта...ой бундесвера (200 шт.), а французы будут ждать, бо лекрлерков очень мало.

По факту в Эвропе сейчас нету боеспособных армий - ВСЁ! Та и ватники туда не полезут, так как их выжгут на марше (без учета ЯО)
показати весь коментар
11.03.2022 21:43 Відповісти
хорошая басня про нато-думаю Пу после украины сначала гахнет по ним термоядом,а потом только ватники пойдут.
Вот вся любовь будет.
А кто первым бьет в нынешней войне получает громадную фору (события у нас хорошо это показали)
показати весь коментар
11.03.2022 21:57 Відповісти
"Потім" - ніхто і нікуди не піде. Справи в нас показали, що москва має старе озброєння і стару тактику закидати супротивника трупами. Але навіть трупи в них зараз - зліченні.
показати весь коментар
11.03.2022 22:58 Відповісти
то что Пу облажался в украине (больше по причине своих фантазий про хлеб соль скорее всего и изза жадности на ракеты первой волны) ещё не фактор того ,что б относится к противнику по шапкозакидательски.,как просматривается сейчас у арестовичей и т.п.
У нато боеспособны США,Турция,немного бритты и французы-все остальное массовка.
Германская армия -это вообще смехотворие ,там если процентов 30 техники на ходу ,то и то хорошо,про личный состав вообще отдельный разговор
показати весь коментар
11.03.2022 23:06 Відповісти
Я писав не про нашого супротивника, до якого я відношуся більш ніж серйозно. А про потенційного противника Європи, якого не буде. Порівняно із германською, кацапська техніка, здебільшого, металолом. Вона ламається сама і без ураження. Тож до кордонів Європи просто не доїде. Нової побудувати вони більше невзмозі. Тоді як Європа здатна за рік виробити такі обсяги нової техніки, що кацапам не насняться. Тоді як ми і проти такої техніки маємо дужевідчутний брак ресурсів. Якби не західні і власні ПТРК, ми би вже мали доволі блідий вигляд. А на додачу осел керує прайдом левів.
показати весь коментар
11.03.2022 23:24 Відповісти
я немного в курсе про германскую армию ,родственник супруги служил там около 10 лет ,пока не уволился -армия там ноль,техника хороша,но не факт что вся на ходу,,но личный состав там никакой-просто санаторий
показати весь коментар
11.03.2022 23:34 Відповісти
Високоточна зброя не працює супротив мобільного війська!

А про стан військ НАТО, я з вами повністтю згоден!
показати весь коментар
11.03.2022 21:57 Відповісти
Авиация и флот всегда были сильной стороной США. Та и говорить что они плохие вояки - это глупость, а также думать что немец не пойдет в бой без бутылки шнапса и банки сосисок, как американец без рулона туалетной бумаги . Я бы предпочел иметь (кроме прочего) в рюкзаке бутылку шнапса, банку сосисок и рулон туалетной бумаги
показати весь коментар
11.03.2022 22:26 Відповісти
в немецкой армии ,если к примеру солдат напьется-это считается болезнью,ещё и больничный дают и т.п. фигня
показати весь коментар
11.03.2022 23:08 Відповісти
Дурня. Це звичайна зброя менш ефективна. А високоточна - працює.
показати весь коментар
11.03.2022 23:00 Відповісти
А в Латвию?
показати весь коментар
11.03.2022 21:32 Відповісти
Ну буде нове виправдання бульбофюрера перед куйлом.
показати весь коментар
11.03.2022 21:32 Відповісти
Тьху не вас з такими заголовками. На мить здалося, що ці 12 тис. військових до Аляски направили.
показати весь коментар
11.03.2022 21:34 Відповісти
27.08.19 14=68= начало 1-й Мировой войны
01.09. 19 39=68= начало 2-й Мировой войны
24.02.20 22=68= начало 3-й Мировой войны
Цифра 68 по Кабалле значит Большой взрыв, всё только начинается, но кацапия сдохнет окончательно!
показати весь коментар
11.03.2022 21:34 Відповісти
Молодец, но послать надо больше. Ясное дело они нам вряд ли помогут, но отвлекут по-любому часть сил врага.
показати весь коментар
11.03.2022 21:34 Відповісти
Не отвлекут, ***** пофиг, они же не нападут, и он это прекрасно знает. Что плохо что это воины будут проедать наверное процентов 50 от выделенной военной помощи Украине, при этом имея нулевой эффект.
показати весь коментар
11.03.2022 21:39 Відповісти
Президент США Джо Байден заявив, що спрямував до кордонів Росії 12 тисяч американських військових, які захищатимуть "кожен дюйм території НАТО". рашисту і даром не потрібні натівські дюйми.Байда туфту гонить .Куйлу Україна потрібна ,а не НАТО
показати весь коментар
11.03.2022 21:38 Відповісти
Нет. Куйло понимает, что в таком виде, как он воюет в Украине, он проигрывает всё. Единственный путь для выигрыша - дальнейшая эскалация с объявлением войны НАТО и ядерный шантаж.
показати весь коментар
11.03.2022 22:57 Відповісти
куйло все времья жантажем проверял и ЄС и НАТО на сцыкливость.Когда он убедился в этом, он пошел войной против Украины будучи ,убежденным , что ни ЕС ни НАТО особенно не будут помагать Украине (случай з закрытием украинского неба указывает именно на сцыкотный характер и браваду НАТО )
показати весь коментар
12.03.2022 08:56 Відповісти
Это так, но захват Украины - это только первая часть плана куйла. По плану оно должно было захватить Украину достаточно легко, отделаться некоторыми санкциями, которые потом должны были быть сняты, как в случае 2014 года, и после этого с объединенными усилиями идти на НАТО, восстанавливать былое вяличие совка и рашкоимперии.
показати весь коментар
12.03.2022 15:54 Відповісти
дал бы совет ,,аналитикам" в стране война! и логично держать язык за зубами и делать каждый своё дело! (а уж поверьте!политики гораздо искушонней и далеко большей информацией располагают в отличие от простого обывателя,в простонародии называемым ,,плебс") а то как то глупо выглядят эти заявления,всякого рода блогеров и аналитиков уровня тик-ток и youtube
показати весь коментар
11.03.2022 21:39 Відповісти
Вот куда пойдет 13 млрд. выделенных якобы на помощь Украине.
показати весь коментар
11.03.2022 21:40 Відповісти
Акто-то ***** нападает на территорию НАТО?
показати весь коментар
11.03.2022 21:41 Відповісти
Еще не вечер.
показати весь коментар
11.03.2022 22:58 Відповісти
Не полезет оно, к сожалению, на НАТО. А для нас бы это было идеальнм решением, как бы это цинично не звучало.
показати весь коментар
12.03.2022 00:02 Відповісти
По плану должен. Но ему сейчас планы ломают, так что, возможно, и не полезет. И, кстати, если он полезет на НАТО, то ущерб для Украины резко возрастет. Так что пока можно сказать, что пытаются обойтись малой кровью.
показати весь коментар
12.03.2022 00:20 Відповісти
почему ущерб для Украины вырастет?
показати весь коментар
12.03.2022 00:27 Відповісти
Потому что это будет уже не совсем конвенциональная война.
показати весь коментар
12.03.2022 00:36 Відповісти
ну вот как раз по этой причине расия значительно быстрее закончится, что есть плюсом для Украины.
показати весь коментар
22.03.2022 06:43 Відповісти
У Румунії є кордон з Росією?
показати весь коментар
11.03.2022 21:44 Відповісти
Цей крок Байдена вибиває із рук Пуйла карту використання тактичної ЯЗ. Бо війска США підпадають під загрозу життя
показати весь коментар
11.03.2022 21:53 Відповісти
Нічого подібного. Американці вже більше місяця тримають близько 1000 вояків біля кордону з Україною.
показати весь коментар
11.03.2022 21:55 Відповісти
треба більш демонстративно, зрозумійте...
показати весь коментар
11.03.2022 21:57 Відповісти
Ні. 12 тис. американців - те саме, що 1 тис., те саме, що 50.

І вже вище писав:
рухи НАТівських військ НАС НЕ повинні хвилювати (користі Україні від цього нуль без палички).
Це на 70% робиться для виборців НАТівських країн, та на 30% - означає кидання камінця на сусідній город в сторону кацапні.

Єдине, що може щось справді змінити - авіаносні групи. Навіть якщо вони не воюють, вони збільшують розвідувальні можливості американців і створюють реальну загрозу. На жаль, це при умові, що президент не Обама, і не Байден - бо вони стільки на словах заперечують яку-небудь можливість втручання, що їх ніхто не боїться.
показати весь коментар
11.03.2022 22:12 Відповісти
Як не цинічно, але американських військових Байден підставляє. Проте Захід давно вже саму Україну підставив
показати весь коментар
11.03.2022 21:56 Відповісти
ДОБРЕ ЗАХИЩАТИ ДЮЙМИ,ЯКІ НІХТО НЕ ПЛАНУЄ ВІДБИРАТИ. ПРИНАЙМНІ В ОСЯЖНОМУ МАЙБУТНЬОМУ.
показати весь коментар
11.03.2022 21:58 Відповісти
НАТО нам їбало мізок 10 років своїми обіцянками про вступ і ми отримали війну у нас дома, пішли ви на Х#Й з вашим НАТО...
показати весь коментар
11.03.2022 22:10 Відповісти
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго окрім горя та зубожіння...
показати весь коментар
11.03.2022 22:10 Відповісти
З берізки впав? То "Захід...несе нам горе та зубожіння"? Ти десь в Мухосранську Пензенського повіту мешканець, а постиш з України з віджатого у українця смартфону?
показати весь коментар
11.03.2022 23:27 Відповісти
У разі окупації, санкції заходу повільно руйнуватимуть РФ, але в це час у нас нічого доброго не буде...
Питання як в такому разі повинна діяти наша влада, я просто констатував факт і ми зараз маємо 100% його підтвердження, що робити нам? чикати методичного руйнування міст і вбивства наших людей?
Це повторюється недавня аналогічна історія, яка відбулася в Сирії, США та Захід підтримали наземною зброєю повстанців проти уряду Асада і ці майже його перемогли. Він заледве контролював Дамаск повстанці контролювали північ зокрема велике місто Алепо, прийшов пуйло з його військами і авіацією розбомбив вщент Алепо і урядові війська його захопили, США і тоді всралися і відмовились помогти повстанцям авіацією, тисячі марних жертв..
показати весь коментар
12.03.2022 00:32 Відповісти
Похоже на новостной фейк! Где рашка, а где Румыния? Даже не с Беларусью... Ко всему прочему в Поляндию уже прибыло 3000 американских солдат.
показати весь коментар
11.03.2022 22:17 Відповісти
Це для стримування рашковійська в Придністров'ї.
показати весь коментар
11.03.2022 23:10 Відповісти
неуважаемые русофашисты. как вы могли из граждан своей страны превратиться в свидетелей ботоксного пу? Украина выстоит! а вам позор!Позор сотни лет. Слава Україні!
показати весь коментар
11.03.2022 22:26 Відповісти
Они никогда не были гражданами. Все, кто мог быть гражданами, так называемые "представители гражданского общества", покинули рашку. Остались в подавляющем большинстве те, кто счастлив быть рабом Великого Пуйла.
показати весь коментар
12.03.2022 00:23 Відповісти
Ми дуже "раді", що 12 тис. американських військових будуть стоять на кордоні і дивитися як московські нацисти вбивають Українських жінок і дітей.
показати весь коментар
11.03.2022 22:43 Відповісти
-Збирається відправити вояків США на кордони НАТО з РФ. А шо, Румунія вже має кордон з парашей? Байден самий страшний русофоб, бо фобия- то страх.
показати весь коментар
11.03.2022 23:12 Відповісти
 
 