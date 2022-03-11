Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців, - Держприкордонслужба

Столиця Польщі вже прийняла 200 тис. біженців з України, але не в змозі прийняти більше.

Про це у Telegram повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців. За два тижні до Кракова приїхало близько 80-100 тисяч українців.

Варшава вже прийняла 200 000 біженців з України, але не в змозі прийняти більше", - йдеться в повідомленні.

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