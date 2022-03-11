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Португалія пропонує просте оформлення ППП для біженців з України

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Португалія пропонує просте оформлення ППП для біженців з України

Через військові дії в Україні багато громадян тікають з країни. За два тижні війни за кордон виїхало понад 2 мільйони біженців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Деякі країни Євросоюзу пропонують особливі умови для українських біженців. У Португалії українці можуть швидко і без бюрократії отримати ППП (посвідку на постійне проживання) на рік із правом легально жити і працювати в країні, а також користуватися медициною.

Отримати ППП може не тільки сам заявник, а й члени його сім'ї, зокрема і без українського громадянства. З документів українцям потрібен тільки закордонний паспорт. Також для оформлення знадобляться інші документи, які нададуть на місці. Отримати ППП можна в будь-якому віці, але не можна мати судимість.

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Як оформити ППП в Португалії: покрокова інструкція

  1. Знайдіть найближчий SEF (орган муніципальної влади) і приходьте туди якомога раніше. Будьте готові до довгих черг. Відділення в Лісабоні: R. Passos Manuel 40, 1150-053 Lisboa
  2. Подайте заяву на оформлення ППП.
  3. Здайте біометричні дані.
  4. Отримайте пластикову карту ППП.

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А как из Португалии гасить московитов ?
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11.03.2022 20:32 Відповісти
вибачти..але біженці з україни це жінки та діти..!зсу вкомплектовані...терр оборона вкомплектована..!все професіонально..!бе більше багато чоловіків після 40 в яких нема досвіду війська або по здоровью це різні хвороби..!і куди іх також на передову-жінок дітей та хворих?
сказалиб дякую португаліі..!
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11.03.2022 20:45 Відповісти
 
 