Греція забере з Польщі частину українських біженців

Уряд Грецької Республіки прийняв рішення відправити до Польщі транспорт для добровільного вивезення українських біженців.

Про це заявив міністр у справах міграції та притулку Греції Нотіс Мітаракіс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еkathimerini,

За словами урядовця, відповідне рішення було ухвалено на прохання уряду Польщі, яка прийняла вже понад 1,3 млн біженців з України.

Водночас, зауважив Мітаракіс, Греція здатна прийняти приблизно 30 тисяч українських біженців та може збільшити цю цифру, якщо виникне потреба, і Євросоюз надасть країні додаткове фінансування.

Міністр зазначив, що нині до Греції прибули понад 7 тисяч українців, яким надали 12-місячний дозвіл на проживання. Вони здебільшого зупиняються у знайомих співвітчизників.

Коментуючи відправку транспорту до Польщі, Мітаракіс наголосив, що "будь-яке переміщення буде добровільним".

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