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Кількість дітей-біженців з України перевищила позначку в 1 мільйон, - ЮНІСЕФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кількість дітей-біженців з України перевищила позначку в 1 мільйон, - ЮНІСЕФ

Понад 1 мільйон дітей залишили Україну через російське вторгнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Unicef.

"Кількість дітей, що біжать від війни, приголомшує, що свідчить про те, наскільки відчайдушною стала ситуація для дітей і сімей в Україні", - сказав регіональний директор ЮНІСЕФ по Європі і Центральній Азії Афшан Хан.

Наразі в Україну прибуло 6 вантажівок з майже 70 тоннами товарів. Постачання включає засоби індивідуального захисту, медичні, хірургічні та акушерські набори.

Найближчим часом ЮНІСЕФ планує доставити в Україну ще три вантажівки з предметами першої необхідності.

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Автор: Богдан Гуньковський
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