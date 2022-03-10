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У ЮНІСЕФ засудили варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ЮНІСЕФ засудили варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі

Дитячий фонд ООН засуджує напад 9 березня на пологовий будинок у Маріуполі Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це  повідомила пресслужба ЮНІСЕФ в Україні.

"Я приголомшена інформацією про сьогоднішній напад на пологовий будинок у Маріуполі. За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі... Атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру – зокрема на лікарні, об’єкти водопостачання та школи – є за межами допустимого і мають негайно припинитися. ЮНІСЕФ повторює свій заклик щодо негайного припинення вогню і закликає дотримуватися зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту дітей від шкоди, а також забезпечити гуманітарним організаціям можливість отримати безпечний та швидкий доступ до дітей, які потребують допомоги", – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін М. Рассел.

За її словами, "ця війна дітям та родинам України" завдає "жахливих втрат".

У своїй заяві вона додала: "Дітям України негайно потрібен мир!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі: Постраждали 17 працівників і породілля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 21+

Автор: Роман Свиридович
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10.03.2022 02:46 Відповісти
Таки да, засудив? І ще ногою топнув?
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10.03.2022 02:48 Відповісти
давно пора послать все эти организации на йух, от них ни какого толку , один ******.
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10.03.2022 02:53 Відповісти
Путіну ***** на всіх, він тільки за себе любимого думає.
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10.03.2022 02:54 Відповісти
я б вже хотів побачити того хто б це не засудив.
********* не в щет...
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10.03.2022 03:14 Відповісти
А що вагоміше у них - глибоке занепокоєння чи засудження?
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10.03.2022 03:34 Відповісти
Просто потрібно перестати платити внески в ці організації. Увесь світ побачив що це організації - дармоїди і від них нічого абсолютно не залежить і вони нічого не вирішують
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10.03.2022 06:27 Відповісти
 
 