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Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Столица Польши уже приняла 200 тысяч беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше.
Об этом в Telegram сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев. За две недели в Краков приехало около 80-100 тысяч украинцев.
Варшава уже приняла 200 000 беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше", - говорится в сообщении.
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+9 Rahat Lukum 08bc10f1
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+5 PREDATOR PREDATOR
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скрываясь за мамочками с маленькими детьми
p s Вы бы меня точно посчитали за бугая Я у себя на родине и никуда пока не собираюсь
я вас ни в чем не обвиняла и ваши излияния на поллиста излишни
Вижу ответ следующим образом: многое придётся восстанавливать после войны, строительная отрасль и связанное с ней будут на подъёме, потребуется много работников. Беженцев в Польше много, это так. Но женщины, дети, люди пожилого возраста как работники на каком-нибудь бетонном заводе это так себе удовольствие. Кроме того, семьи разделены: мужья тут, женщины с детьми там, на две страны жить тоже мало кто будет, а значит-вернутся. Как-то так.
Багатьом банально, нікуди повертатись... Думаєте їм житло дадуть просто так? Тобто вони повернуться, а нова квартира в Харкові вже чекає... Не вірю я в альтруїзм в нашій державі. Звичайно вірю, чи хочу вірити в краще. Але як воно буде покаже лише час.
І ви правильно написали про розділені сім'ї, тільки от де вони воз'єднаються, питання.
Не вміють - навчимо, не хочуть - змусимо.
1. По украинским документам, проезд по территории Польши и Германии бесплатный.
2. В Германии пока еще есть места для приема беженцев, хотя в Берлине волонтеры уже не справляются.
3. Если у кого-то есть знакомые, добравшиеся до земли Северный Рейн - Вестфалия, точнее городов Билефельд, Дортмунд, Хамм - кидайте личку, будем пытаться разбираться.