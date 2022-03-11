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Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, - Госпогранслужба

Столица Польши уже приняла 200 тысяч беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше.

Об этом в Telegram сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев. За две недели в Краков приехало около 80-100 тысяч украинцев.

Варшава уже приняла 200 000 беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
А их предупреждали о 5 миллионах. А чего вы ожидали, когда война в центре Европы?
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11.03.2022 21:16
+7
Швидше за закрите небо, матимемо скоро закриті кордони від наших біженців.
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11.03.2022 21:13
+5
Біженців буде більше,набагато більше.
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11.03.2022 21:17
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Швидше за закрите небо, матимемо скоро закриті кордони від наших біженців.
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11.03.2022 21:13 Ответить
Братислава уже тоже под завязку заполнена .
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11.03.2022 21:13 Ответить
200 тысяч! Только в варшаве, там уже поляков меньше
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11.03.2022 21:15 Ответить
Тут палка с 2-мя концами. Сидет и ждать оккупации много кто не желает
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11.03.2022 21:23 Ответить
работаю переводчиком в FedAsil Бельгии и вижу десятки бугаев-одиночек просящих убежище,
скрываясь за мамочками с маленькими детьми
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11.03.2022 22:05 Ответить
Тогда вопрос к погранцам и таможне как они туда попали ,то есть получается давали взятку ,хотя может быть как вариант для некоторых например такое, я выгляжу на вид как здоровый 100кг вес 1,83 рост 57лет плюс короткая причёска и спортивное телосложение так как в молодости занимался борьбой ,но при всём этом перенёс инфаркт передней стенки в 2019 и мне в сосуды около сердца внедрили 2 стента и дали 3 группу ,категорически запретили врачи нагрузки , я к чему, что вроде на вид кажусь здоровым ,а в реальности если что то начинаешь физически делать наступает быстрая усталость, иногда начинает водить как бы нарушается координация из за плохого кровообращения , в тероборону не гожусь, а хотел бы вот и бегаем с соседями в бомбоубежище ,бо уже имеем опыт когда взрыв 500кг бомбы прогремел в 350 метрах от нашего дома повыбивало у многих стёкла в радиусе до 500 метров
p s Вы бы меня точно посчитали за бугая Я у себя на родине и никуда пока не собираюсь
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11.03.2022 22:52 Ответить
действительно вопрос к погранцам, у меня было бесконечное уважение к защитникам Украины и я думала, что всё население едино в стремлении спасти страну,
я вас ни в чем не обвиняла и ваши излияния на поллиста излишни
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12.03.2022 03:51 Ответить
А их предупреждали о 5 миллионах. А чего вы ожидали, когда война в центре Европы?
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11.03.2022 21:16 Ответить
Біженців буде більше,набагато більше.
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11.03.2022 21:17 Ответить
Хтось це вже озвучував, зараз не пам'ятаю, до 10-12 мільйонів
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11.03.2022 21:21 Ответить
Все простіше... Робоча сила потрібна в Україні, от і з'являються новини першоджерелом яких є ' Державна прикордонна служба'. І про які не знають Поляки... А все дуже просто станом на сьогодні у Польщі не вистачає 12 мільйонів робітників... ДВАНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ. Тому біжанців (потенційних переселенців) заберуть хоть усіх... Але хто буде працювати у нас???
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11.03.2022 21:20 Ответить
Спорный вопрос.
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11.03.2022 21:30 Ответить
Питань я підняв як мінімум декілька. Всі спірні?
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11.03.2022 22:27 Ответить
Насколько вижу-вопрос только один: "Але хто буде працювати у нас???"
Вижу ответ следующим образом: многое придётся восстанавливать после войны, строительная отрасль и связанное с ней будут на подъёме, потребуется много работников. Беженцев в Польше много, это так. Но женщины, дети, люди пожилого возраста как работники на каком-нибудь бетонном заводе это так себе удовольствие. Кроме того, семьи разделены: мужья тут, женщины с детьми там, на две страны жить тоже мало кто будет, а значит-вернутся. Как-то так.
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11.03.2022 22:58 Ответить
На жаль я не можу розділити ваш оптимізм. Не вірю в швидкий кінець. В швидкий підйом після війни, теж.
Багатьом банально, нікуди повертатись... Думаєте їм житло дадуть просто так? Тобто вони повернуться, а нова квартира в Харкові вже чекає... Не вірю я в альтруїзм в нашій державі. Звичайно вірю, чи хочу вірити в краще. Але як воно буде покаже лише час.
І ви правильно написали про розділені сім'ї, тільки от де вони воз'єднаються, питання.
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11.03.2022 23:06 Ответить
Ну стремится к воссоединению то будут (когда война закончится). Новых квартир да, никто не даст и не обещает. Но будут компенсации/репарации и тому подобное, будет тот же план Маршалла. За счёт этого случится если не бум строительства, то хотя ремонт всего поврежённого. В конце-концов это чисто физически невозможно, 2 млн. людей не могут до бесконечности жить "на чемоданах" и так далее.
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11.03.2022 23:12 Ответить
З тих бєжєнців працівники я з мене космонавт.
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11.03.2022 22:25 Ответить
Ну то летіть. Весла маєте?
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11.03.2022 22:25 Ответить
Рускій корабль знаєш куди пішов, кацапчік?
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11.03.2022 23:39 Ответить
Среди беженцев на сколько я понимаю в основном дети, женщины ,старики и инвалиды на группе разных возрастов которые на вид как здоровые ,неужели там так много пригодных для службы хитро в-х мужиков и парней за 18 +
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11.03.2022 22:33 Ответить
досвід другої світової говорить: полоненні повинні брати активну участь у відбудові.
Не вміють - навчимо, не хочуть - змусимо.
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11.03.2022 23:19 Ответить
або вони нададуть зброю або отримають біженців
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11.03.2022 21:21 Ответить
Ну если атомные станции взрывать будут и биологические травли, то никакой патриотизм и желание победы незаставят людей остатся, а не дать деру. Вот тогда с количества беженцов они *******, или закроют границы, а мы медленно умирать будем.
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11.03.2022 21:28 Ответить
По данным ООН ожидается еще 4 млн.
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11.03.2022 21:32 Ответить
Треба їхати в Угорщину, нехай Орбан замість того як волати про дружбу з Пуйлом, мільйонами біженців переймається. А польським братам і владі - велика шана.
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11.03.2022 22:11 Ответить
Кто-нибудь, передайте беженцам.

1. По украинским документам, проезд по территории Польши и Германии бесплатный.
2. В Германии пока еще есть места для приема беженцев, хотя в Берлине волонтеры уже не справляются.
3. Если у кого-то есть знакомые, добравшиеся до земли Северный Рейн - Вестфалия, точнее городов Билефельд, Дортмунд, Хамм - кидайте личку, будем пытаться разбираться.
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11.03.2022 22:20 Ответить
Есть ещё другие города и страны. Мир Украину не бросит.
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11.03.2022 22:40 Ответить
среди беженцев есть здоровые бабы с мамками приехали и няньками, не хотят вернуться а детей мамки пусть смотрят. Израиль не зря все население обучает защищать и женщин тоже. А то кобылы здоровые прячутся все им обязаны
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12.03.2022 00:18 Ответить
 
 