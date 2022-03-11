Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев, - Госпогранслужба

Столица Польши уже приняла 200 тысяч беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше.

Об этом в Telegram сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев. За две недели в Краков приехало около 80-100 тысяч украинцев.

Варшава уже приняла 200 000 беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше", - говорится в сообщении.

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