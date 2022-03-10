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беженцы (1466) Киев (24534) Кличко (4512)

Из столицы выехал каждый второй киевлянин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из столицы выехал каждый второй киевлянин

Каждый второй киевлянин покинул столицу, и сейчас в Киеве находятся чуть менее двух миллионов человек.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевая цель россиян - это захватить Киев... окружить Киев, взять в кольцо, чтобы потом требовать и дальше наступать, свергнуть власть и т.д. Хочу сказать, что их планы не претворяются в жизнь, благодаря нашим ребятам, которые сейчас в Буче, Ворзеле , Ирпени, Гостомеле, где продолжаются ожесточенные бои и наши ребята срывают все планы оцепить Киев. И в этом направлении мы всеми силами помогаем", - сказал Кличко.

По его словам, сейчас каждый второй киевлянин покинул столицу, а чуть менее 2 млн жителей сейчас находятся в Киеве.

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"Сейчас Киев превратился в крепость, каждая улица и каждое здание", – сказал он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
По логике этого идиота там, видимо находились беременные бойцы Азова....
Видать действуют по принципу 7 бед 1 ответ. Редкостные мерзавцы.
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10.03.2022 13:07
+5
Зараз на заході України мінімум 200 тис. київських амбалів які втекли з києва на дорогих іномарках замість того щоб захищати своє місто!!! Вони відправили жінок в Польшу, а з Києва притягнули всіх проституток. Знайомі кажуть бухають, жарять шашлички і дуже нагло себе поводять!
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10.03.2022 13:17
+4
половина з цього мільйона виїхала на "малу батьківщину", і сидять по селам.
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10.03.2022 13:15
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Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Про це він завив на пресконференції у Анталії, після переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Лавров підкреслив, що вважає цей пологовий будинок військовою ціллю.

"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов", - заявив він.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, яка свідчать про рівно протилежне, адже камери засвідчили, що породіллі були та отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони"

На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС не планують звертати увагу. "Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили", - заявив Лавров. Это все, что нужно знать про тех, с кем мы воюем
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10.03.2022 13:04 Ответить
По логике этого идиота там, видимо находились беременные бойцы Азова....
Видать действуют по принципу 7 бед 1 ответ. Редкостные мерзавцы.
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10.03.2022 13:07 Ответить
отступать єму нєкуда - позаді Гаага ров с ізвєстью
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10.03.2022 14:11 Ответить
Цікаво, куди вони всі виїхали ? Це більше мільйона.
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10.03.2022 13:08 Ответить
не знаю куда они выехали но у меня в парадном наверно семей 5 осталось
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10.03.2022 13:12 Ответить
половина з цього мільйона виїхала на "малу батьківщину", і сидять по селам.
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10.03.2022 13:15 Ответить
Женищины и дети это и есть тот миллион, который выехал на Западную Украину.
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10.03.2022 13:15 Ответить
Она ведь не резиновая, с каждого города по милиону, там же жесть.
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10.03.2022 13:18 Ответить
К нам в основном приехали из Киева и Харькова. К тому же среди них много уроженцев нашего города, так что они останавливаются у родных, друзей или знакомых.
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10.03.2022 13:33 Ответить
половина до Європи , четвертина на захід України четвертина до рідних по інших містах
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10.03.2022 14:03 Ответить
Зараз на заході України мінімум 200 тис. київських амбалів які втекли з києва на дорогих іномарках замість того щоб захищати своє місто!!! Вони відправили жінок в Польшу, а з Києва притягнули всіх проституток. Знайомі кажуть бухають, жарять шашлички і дуже нагло себе поводять!
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10.03.2022 13:17 Ответить
Це називається жлоб. Вони толерантні до узького міру.
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10.03.2022 13:19 Ответить
Свиняча рожа , барсетка на поясі, зухвала мова.
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10.03.2022 13:21 Ответить
попахивает пиз(*ом потому что как минимум бухло давно уже не продают, а второе - мужчинам не сдают жильё мужчинам от слова совсем
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10.03.2022 13:20 Ответить
А якщо за гроші ?
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10.03.2022 13:22 Ответить
не важно, даже за деньги не сдают. Семью, жену и детей могут взять, а мужчину нет
это закон для всех арендодателелей на львовщине и закарпатье
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10.03.2022 13:40 Ответить
З Києва дійсно купа сцикливих недомужечков втекло. Бухають чи не бухають не знаю, але потікали ще з перших днів.
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10.03.2022 13:36 Ответить
конечно, логично было остаться всем в городе ждать пока ракета на голову упадёт
если оружие не дают то что делать сразу всем в городе?
Буча и Ирпень сейчас показали, что при наступлении мирные жители в домах только есть помеха для наших ВСУ
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10.03.2022 13:42 Ответить
Ну так что во Львове не упадет ? Скоро и там упадет ))
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10.03.2022 13:48 Ответить
если и упадёт то тут нет ничего радостного..
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10.03.2022 13:50 Ответить
Ничего для вас, вам же некуда уже будет ехать.
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10.03.2022 13:56 Ответить
У Львова Польща під боком як у Києва Буча (( так що не лякайте львів"ян , вони не налякаються ((
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10.03.2022 14:07 Ответить
А хто ж їх туди пустить ? Там своїх кормити треба )
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10.03.2022 14:10 Ответить
Свої у німеччині , полякам робочої сили кілька мільйонів не вистачає .
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10.03.2022 14:14 Ответить
А якщо поляків будуть бомбити ? ) Куди вони далі поїдуть ? )
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10.03.2022 14:18 Ответить
Де добре організована тероборона їх жорстко ставлять на місце.
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10.03.2022 13:39 Ответить
это не киевлян 200т...а приезжих с перефирии которые сразу и убежали...коренные киевляне на месте.
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10.03.2022 14:00 Ответить
Мені сьогоднішній Київ подобається більше всього: чисте повітря, вільні дороги, немає черг, вночі не кричить п'яне бидло під балконом і рагуля з відірваними глушниками не ганяють опівночі по вулицям. Ще місяць тому, затишний і чистий Київ був лише мрією, а тепер це реальність.
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10.03.2022 13:23 Ответить
знаєш, коли був студентом, казали "всім гарна сесія, якби не екзамени"
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10.03.2022 13:27 Ответить
На рахунок черг , особливо на Троєщин,і тут я не згоден ,бо не працює більшість магазинів.
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10.03.2022 17:21 Ответить
...выезжали в первые дни иногородние,заробитчане или те у кого есть домик в селе...в последнее время покупали квартиры не коренные киевляне, за последние годы наши парки и озера превратились в мусорные свалки...сидят падло пьют с утра до вечера а убрать после себя даже тарелку пластмассовую никто не может хотя многие приезжали на крутых тачках, жлобы есть жлобы, только срали и сцали...теперь они выехали к вам...
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10.03.2022 13:56 Ответить
Більшість киян з Києва не виїзджали. Тут наш дім. Більшість понаїхавших "киян" виїхали на захід або повтікали в свої села
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10.03.2022 14:07 Ответить
Ось так виглядають напрямки евакуації українських біженців з зони бойових дій.
В мене лише одне питання, хто ці 592 особи, що виїхали до Беларусі?
96 тис мігрантів до РФ, то виключно з ОРДЛО.
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10.03.2022 14:32 Ответить
Це теж саме що із Сомалі в Могадішу )
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10.03.2022 14:38 Ответить
 
 