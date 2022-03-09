Франция готовит жилье для 10 тысяч украинских беженцев

Франция готовит жилье для первых 10 тысяч беженцев из Украины, вынужденных покинуть страну из-за вторжения РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Атталь добавил, что Совет национальной обороны Франции задействовал межведомственное подразделение для подготовки и координации прибытия украинских беженцев во Францию.

Во вторник министр по делам гражданства Франции Марлен Скьяппа заявила, что во Францию уже прибыло 5000 украинцев. Уже создан сайт, на котором французы могут добровольно принимать у себя украинские семьи, спасающиеся от войны.

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"Сегодня ничто не указывает на скорый конец этой трагической войны. Бомбардировки и российские военные маневры могут очень легко усилиться в ближайшие дни и недели. Совершенно очевидно, что наша обеспокоенность находится на самом высоком уровне", - сказал Атталь.