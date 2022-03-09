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Франция готовит жилье для 10 тысяч украинских беженцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Франция готовит жилье для 10 тысяч украинских беженцев

Франция готовит жилье для первых 10 тысяч беженцев из Украины, вынужденных покинуть страну из-за вторжения РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Атталь добавил, что Совет национальной обороны Франции задействовал межведомственное подразделение для подготовки и координации прибытия украинских беженцев во Францию.

Во вторник министр по делам гражданства Франции Марлен Скьяппа заявила, что во Францию уже прибыло 5000 украинцев. Уже создан сайт, на котором французы могут добровольно принимать у себя украинские семьи, спасающиеся от войны.

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"Сегодня ничто не указывает на скорый конец этой трагической войны. Бомбардировки и российские военные маневры могут очень легко усилиться в ближайшие дни и недели. Совершенно очевидно, что наша обеспокоенность находится на самом высоком уровне", - сказал Атталь.
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https://m.youtube.com/watch?v=JkdQxrS0oyY
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09.03.2022 18:11 Ответить
Приймайте лише жінок та дітей, ну і чоловіків непризовного віку.
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09.03.2022 18:15 Ответить
Ухбл....з майже 2 мільйонів....
могЕш французи....
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09.03.2022 18:18 Ответить
Краще б жабоїди вигнали сімейки пєскова та інших кремлефашистів із своєї країни
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09.03.2022 18:18 Ответить
Дякуємо. Сусід мисливець насилу вмовив дружину виїхати в Польшу. Тепер полює на кацапів як на дичину по всій київській області.
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09.03.2022 18:21 Ответить
ліпше би ппо совє для нас приготували би, а там дивись і не прийдеться нікому бігти.
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09.03.2022 18:28 Ответить
nu plin,gotovit oni, vot zaraza. Malenkaja Latvija uzhe obespechila boljshe chem eti gondoni gotovitsia, pri tom chto v Latvije chutj boljshe miliona ljudei a v Francije 65,8 miliona
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09.03.2022 18:30 Ответить
10 тыс. из 2 млн.?
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09.03.2022 18:37 Ответить
Хватит нас запугивать, месье жабоеды, с вашим французским танком, у которого 5 скоростей назад и 1 вперёд! , на пару с Макроном, вы только можете трясти фригийскими колпаками и потакать терроризму! Швидкого кинця не було в Афганистане, а мы уже за 2 недели нанесли потерь противнику больше чем афганцы за 10 лет. Вас лично ***** нанял страшилки вещать!
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09.03.2022 18:52 Ответить
По-французски щедро... Так-то в нищей Молдове уже 107000 человек, и еще 160 с лишним тысяч через Молдову проехали в ЕС, а макрон аж на 10 000 расщедрился)))
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09.03.2022 18:59 Ответить
 
 