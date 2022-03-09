Франція готує житло для 10 тисяч українських біженців

Франція готує житло для перших 10 тисяч біженців з України, які були змушені залишити країну через вторгнення РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний представник уряду Габріель Атталь, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Атталь додав, що Рада національної оборони Франції задіяла міжвідомчий підрозділ для підготовки та координації прибуття українських біженців до Франції.

У вівторок міністр у справах громадянства Франції Марлен Ск'яппа заявила, що до Франції вже прибуло 5000 українців. Вже створено сайт, на якому французи можуть добровільно приймати у себе українські сім'ї, які рятуються від війни.

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"Сьогодні ніщо не вказує на швидкий кінець цієї трагічної війни. Бомбардування та російські військові маневри можуть дуже легко посилитися найближчими днями та тижнями. Цілком очевидно, що наша стурбованість перебуває на найвищому рівні", - сказав Атталь.