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Франція готує житло для 10 тисяч українських біженців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Франція готує житло для 10 тисяч українських біженців

Франція готує житло для перших 10 тисяч біженців з України, які були змушені залишити країну через вторгнення РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив офіційний представник уряду Габріель Атталь, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Атталь додав, що Рада національної оборони Франції задіяла міжвідомчий підрозділ для підготовки та координації прибуття українських біженців до Франції.

У вівторок міністр у справах громадянства Франції Марлен Ск'яппа заявила, що до Франції вже прибуло 5000 українців. Вже створено сайт, на якому французи можуть добровільно приймати у себе українські сім'ї, які рятуються від війни.

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"Сьогодні ніщо не вказує на швидкий кінець цієї трагічної війни. Бомбардування та російські військові маневри можуть дуже легко посилитися найближчими днями та тижнями. Цілком очевидно, що наша стурбованість перебуває на найвищому рівні", - сказав Атталь.
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https://m.youtube.com/watch?v=JkdQxrS0oyY
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09.03.2022 18:11 Відповісти
Приймайте лише жінок та дітей, ну і чоловіків непризовного віку.
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09.03.2022 18:15 Відповісти
Ухбл....з майже 2 мільйонів....
могЕш французи....
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09.03.2022 18:18 Відповісти
Краще б жабоїди вигнали сімейки пєскова та інших кремлефашистів із своєї країни
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09.03.2022 18:18 Відповісти
Дякуємо. Сусід мисливець насилу вмовив дружину виїхати в Польшу. Тепер полює на кацапів як на дичину по всій київській області.
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09.03.2022 18:21 Відповісти
ліпше би ппо совє для нас приготували би, а там дивись і не прийдеться нікому бігти.
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09.03.2022 18:28 Відповісти
nu plin,gotovit oni, vot zaraza. Malenkaja Latvija uzhe obespechila boljshe chem eti gondoni gotovitsia, pri tom chto v Latvije chutj boljshe miliona ljudei a v Francije 65,8 miliona
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09.03.2022 18:30 Відповісти
10 тыс. из 2 млн.?
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09.03.2022 18:37 Відповісти
Хватит нас запугивать, месье жабоеды, с вашим французским танком, у которого 5 скоростей назад и 1 вперёд! , на пару с Макроном, вы только можете трясти фригийскими колпаками и потакать терроризму! Швидкого кинця не було в Афганистане, а мы уже за 2 недели нанесли потерь противнику больше чем афганцы за 10 лет. Вас лично ***** нанял страшилки вещать!
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09.03.2022 18:52 Відповісти
По-французски щедро... Так-то в нищей Молдове уже 107000 человек, и еще 160 с лишним тысяч через Молдову проехали в ЕС, а макрон аж на 10 000 расщедрился)))
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09.03.2022 18:59 Відповісти
 
 