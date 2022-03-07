РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14165 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
16 783 32
война (46523) Франция (3073) Ле Дриан (88)

Глава МИД Франции: Украина победит

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Глава МИД Франции: Украина победит

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан верит в победу Украины над Россией, несмотря на большие потери.

Об этом он заявил в эфире телеканала France 5, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Считаю, что Украина победит. Уже в течение десяти дней больше всего поражает сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли представить", - сказал Ле Дриан.

Он выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.

"Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры", - подчеркнул Ле Дриан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в своей речи заявил, что возражает против существования Украины как суверенного государства, - глава МИД Франции Ле Дриан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
07.03.2022 06:57
+15
Какой ценой! Я только что пришел с блок поста , только лег поспать , рев самолета и где то невдалеке разрывы 3-4 бомб! Аж дом затрясся ! Спать или прятаться? Если Путин начнет утюжить Украину , мы должны четко заявить - мы этого не простим ! Ни России ни этому мягкотелому Западу! Не поможете нам сейчас , мы все равно победим , пусть цена будет высока , но тогда наша политика по отношению к западу изменится , мы уже не будем так стремиться туда , мы будем строить сильное государство ,сильную армию , и будем презирать вас! Выбирайте , что хотите , сильную Украину , которая будет являться частью Запада , или сильную Украину , которая будет презирать Запад , граждане которой никогда не забудут как их оставили наедине с сумасшедшим! Сумасшедших надо убирать! Они угроза всему миру , а не только соседям! Неужели это не понятно ? Третья мировая? Так она уже идет , боитесь , так вы получите то что заслужили! Вы будете сообщниками преступления , имя которому - геноцид , а это преступление не имеет сроков давности!
показать весь комментарий
07.03.2022 07:06
+10
Мусьє Далад'є, а пам'ятаєте, як ви умиротворяли Гітлера?
показать весь комментарий
07.03.2022 07:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вашими молитвами.
показать весь комментарий
07.03.2022 06:54 Ответить
Мы победим без сомнений-- так ***** и передай ты же с ним на звязку
показать весь комментарий
07.03.2022 06:56 Ответить
То допомагайте це зробити швидше.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
07.03.2022 06:54 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2022 06:57 Ответить
А потім він скаже "що і ми пахали!"
показать весь комментарий
07.03.2022 06:59 Ответить
Мусьє Далад'є, а пам'ятаєте, як ви умиротворяли Гітлера?
показать весь комментарий
07.03.2022 07:03 Ответить
Які 'суттєві наслідки' мы получим тем временем - вот вопрос?
показать весь комментарий
07.03.2022 07:04 Ответить
Какой ценой! Я только что пришел с блок поста , только лег поспать , рев самолета и где то невдалеке разрывы 3-4 бомб! Аж дом затрясся ! Спать или прятаться? Если Путин начнет утюжить Украину , мы должны четко заявить - мы этого не простим ! Ни России ни этому мягкотелому Западу! Не поможете нам сейчас , мы все равно победим , пусть цена будет высока , но тогда наша политика по отношению к западу изменится , мы уже не будем так стремиться туда , мы будем строить сильное государство ,сильную армию , и будем презирать вас! Выбирайте , что хотите , сильную Украину , которая будет являться частью Запада , или сильную Украину , которая будет презирать Запад , граждане которой никогда не забудут как их оставили наедине с сумасшедшим! Сумасшедших надо убирать! Они угроза всему миру , а не только соседям! Неужели это не понятно ? Третья мировая? Так она уже идет , боитесь , так вы получите то что заслужили! Вы будете сообщниками преступления , имя которому - геноцид , а это преступление не имеет сроков давности!
показать весь комментарий
07.03.2022 07:06 Ответить
И вернем ядерный статус и пускай хоть кто-то только попробует где-то там тихонечько ******** чегото в уголку
показать весь комментарий
07.03.2022 07:13 Ответить
Дякую Вам. Бережіть себе.
показать весь комментарий
07.03.2022 07:17 Ответить
Все , хрен с ним , все равно буду спать !
показать весь комментарий
07.03.2022 07:08 Ответить
Так і перемогу проспиш
Встававй ..хош руханки зроби.
Допомагай чим можеш...
показать весь комментарий
07.03.2022 07:15 Ответить
Пішов у сраку , бачш , виспався вже. Стояв на блок посту вчора вдень , потім пів ночі , спав 2 години ввечері та ось вранці може годину а може і ні , бо спочатку бомби ,потім гупало , якось вирубився може на готину. Тепер треба їсти готувати , бо вдень знов на пост , а потім вночі! Своїх відправив до Польщі , ще не знайшли де оселитись , кажуть місця закінчуються , Польща переповнена. Сам у селі під Києвом , з сім'єю не дуже то і повоюєш, тепер хоч за них не турбуєшся , тепер вони турбуються за мене. Зброї не видвли , привезли мало ,охочих набагато більше було. Кілька автоматів на посту і бандерівський смузі , настрій у всіх бойовий , але у кого сім'я замислились про евакуацію.Я собі уявляю яке відношення у тих хто поїхав до Європи буде до європейців , якщо вони так і не нададуть ПВО або літаки і нас почнуть рівняти с землею , і цівільних у тому числі , хоча я не знаю цивільний я ще , чи вже ні! Основне - давайте зброю по селах хто записався , давайте зброю, давайте зброю , .......! Тоді набагато легше буде вести супротив якщо прийдуть ці тварюки , а так що , як у Херсоні голіруч хороводи водити , розважати їх? Ніхто з нас не сумнівається у перемозі , але якою ціною і скільки часу займе? Бої йдуть десь 10-15 кілометрів від нас , судячи з затримки між тим що бачимо і звуком.А це сьогодні майже ніщо , бо не на конях і не пішки йдуть! Так що настрій злий , бойовий і розчаруючий по відношенню до Європи! Дуже б не зарадила зброя нам і ПВО і літаки ЗСУ!
показать весь комментарий
07.03.2022 09:24 Ответить
"А эти, что, тоже нас победили?" - нічого нового.
показать весь комментарий
07.03.2022 07:13 Ответить
затяжной прыжок у этого гамадриана - успевает в прыжке не только переобуться, но и переодеться. Помню его выступления в 2017 году дуэтом с зигмаром габриэлем.
показать весь комментарий
07.03.2022 07:15 Ответить
Противні до блювотини, помагальщики-ублагальщики!
показать весь комментарий
07.03.2022 07:34 Ответить
Конечно победим жабоеды, даже без вашей глубокой озабочености
показать весь комментарий
07.03.2022 07:35 Ответить
Дипломат Аслунд сказал, что у Франции самое лучшее ПВО. Если только оно попадет к нам, небо мгновенно закроется и от авиации и от ракет.
Израйль свой Купол видимо не продаст, а с Францией надо договариваться.
показать весь комментарий
07.03.2022 07:39 Ответить
Пристраивайтесь к российскому военному кораблю, лягушатники. Горазды только трындеть.
показать весь комментарий
07.03.2022 07:42 Ответить
Может стоит договориться с ******, что мы их пропустим без боя в Европу?
А на обратном пути, когда НАТО их потреплет мы им покажем где раки зимуют!
показать весь комментарий
07.03.2022 07:44 Ответить
НАТО их потреплет? Чем, слегка шершавым языком?
показать весь комментарий
07.03.2022 07:48 Ответить
Так где же французские ракеты ПВО и противокорабельные ??
Лягушатники - трусы несчастные!
показать весь комментарий
07.03.2022 08:01 Ответить
мы выстоим,у нас просто иного выбора нет...Но вот отношения с западом пройдут переформацию..Это сейчас запад такой стойкий экономически и ленивый.Придёт время.когда бумажные деньги будут мало значить и вопрос станет об имеющихся ресурсах.А Украина-самая богатая в Европе страна на полезные ископаемые.Война поможет Украине избавиться от тех,кто присвоил эти рессурсы себе и кто из властьимущих в этом помогал-всё станет как должно быть,олигархов не станет.И тогда Украина станет реально сильной державой.А рано или поздно запад столкнётся с каким -нибудь внешним агрессором,который захочет "переписать" границы и сферы влияния и начнёт просить у Украины помощи...и мы поступим так же-пусть сами воюют до конца и обесчкровливают свои народы,а мы будет смотреть со стороны и выражать "глубокую обеспокоенность и призывать сесть за стол переговоров"
показать весь комментарий
07.03.2022 08:12 Ответить
Это надо понимать как "Небо мы не закроем,самолеты мы не дадим" но вы держитесь.
Весь мир смотрел как уничтожали чеченцев,сейчас весь мир смотрит как уничтожают украинцев.
показать весь комментарий
07.03.2022 08:18 Ответить
Але, мужик, ты нам эту шнягу не вешай. За "победит" мы сами в курсе дела. Средства ПВО гони и сиди на попе ровно - смотри кино, как правильно готовить фарш
показать весь комментарий
07.03.2022 08:24 Ответить
Та ідіть ви на...! Задовбали ці боягузи нас своїми прогнозами, вичікуючи, куди шкала війни покотиться.
показать весь комментарий
07.03.2022 08:46 Ответить
Нащо отак ляпати язиком, допомагайте краще озброєнням, або надсилайте миротворців на стратегічні об'єкти. Базікало
показать весь комментарий
07.03.2022 08:47 Ответить
 
 