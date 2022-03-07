Глава МИД Франции: Украина победит

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан верит в победу Украины над Россией, несмотря на большие потери.

Об этом он заявил в эфире телеканала France 5, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Считаю, что Украина победит. Уже в течение десяти дней больше всего поражает сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли представить", - сказал Ле Дриан.

Он выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать Путина от дальнейшей агрессии.

"Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры", - подчеркнул Ле Дриан.

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