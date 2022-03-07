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Глава МЗС Франції: Україна переможе
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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вірить у перемогу України над Росією, попри великі втрати.
Про це він заявив в ефірі телеканалу France 5, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"Вважаю, що Україна переможе. Уже протягом десяти днів найбільше вражає опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити", - сказав Ле Дріан.
Він висловив упевненість, що західні санкції проти РФ у довгостроковій перспективі утримуватимуть Путіна від подальшої агресії.
"Ціна війни стане нестерпною, і президент Путін у якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати суттєві наслідки для функціонування Росії, або розпочати переговори", - наголосив Ле Дріан.
Топ коментарі
+15 Шимус
показати весь коментар07.03.2022 06:57
+7 Vyacheslav Horbokon
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+5 Влад Шукач
показати весь коментар07.03.2022 07:03
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Слава нації
Смерть москалям.
Встававй ..хош руханки зроби.
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Израйль свой Купол видимо не продаст, а с Францией надо договариваться.
А на обратном пути, когда НАТО их потреплет мы им покажем где раки зимуют!