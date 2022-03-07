Глава МЗС Франції: Україна переможе

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вірить у перемогу України над Росією, попри великі втрати.

Про це він заявив в ефірі телеканалу France 5, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Вважаю, що Україна переможе. Уже протягом десяти днів найбільше вражає опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити", - сказав Ле Дріан.

Він висловив упевненість, що західні санкції проти РФ у довгостроковій перспективі утримуватимуть Путіна від подальшої агресії.

"Ціна війни стане нестерпною, і президент Путін у якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати суттєві наслідки для функціонування Росії, або розпочати переговори", - наголосив Ле Дріан.

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