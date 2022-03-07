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Глава МЗС Франції: Україна переможе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава МЗС Франції: Україна переможе

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вірить у перемогу України над Росією, попри великі втрати.

Про це він заявив в ефірі телеканалу France 5, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

"Вважаю, що Україна переможе. Уже протягом десяти днів найбільше вражає опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити", - сказав Ле Дріан.

Він висловив упевненість, що західні санкції проти РФ у довгостроковій перспективі утримуватимуть Путіна від подальшої агресії.

"Ціна війни стане нестерпною, і президент Путін у якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати суттєві наслідки для функціонування Росії, або розпочати переговори", - наголосив Ле Дріан.

Також читайте: Путін у своїй промові заявив про заперечення України як суверенної держави, - глава МЗС Франції Ле Дріан

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Топ коментарі
+15
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07.03.2022 06:57
+7
Какой ценой! Я только что пришел с блок поста , только лег поспать , рев самолета и где то невдалеке разрывы 3-4 бомб! Аж дом затрясся ! Спать или прятаться? Если Путин начнет утюжить Украину , мы должны четко заявить - мы этого не простим ! Ни России ни этому мягкотелому Западу! Не поможете нам сейчас , мы все равно победим , пусть цена будет высока , но тогда наша политика по отношению к западу изменится , мы уже не будем так стремиться туда , мы будем строить сильное государство ,сильную армию , и будем презирать вас! Выбирайте , что хотите , сильную Украину , которая будет являться частью Запада , или сильную Украину , которая будет презирать Запад , граждане которой никогда не забудут как их оставили наедине с сумасшедшим! Сумасшедших надо убирать! Они угроза всему миру , а не только соседям! Неужели это не понятно ? Третья мировая? Так она уже идет , боитесь , так вы получите то что заслужили! Вы будете сообщниками преступления , имя которому - геноцид , а это преступление не имеет сроков давности!
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07.03.2022 07:06
+5
Мусьє Далад'є, а пам'ятаєте, як ви умиротворяли Гітлера?
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07.03.2022 07:03
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Вашими молитвами.
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07.03.2022 06:54 Відповісти
Мы победим без сомнений-- так ***** и передай ты же с ним на звязку
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07.03.2022 06:56 Відповісти
То допомагайте це зробити швидше.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 06:54 Відповісти
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07.03.2022 06:57 Відповісти
А потім він скаже "що і ми пахали!"
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07.03.2022 06:59 Відповісти
Мусьє Далад'є, а пам'ятаєте, як ви умиротворяли Гітлера?
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07.03.2022 07:03 Відповісти
Які 'суттєві наслідки' мы получим тем временем - вот вопрос?
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07.03.2022 07:04 Відповісти
Какой ценой! Я только что пришел с блок поста , только лег поспать , рев самолета и где то невдалеке разрывы 3-4 бомб! Аж дом затрясся ! Спать или прятаться? Если Путин начнет утюжить Украину , мы должны четко заявить - мы этого не простим ! Ни России ни этому мягкотелому Западу! Не поможете нам сейчас , мы все равно победим , пусть цена будет высока , но тогда наша политика по отношению к западу изменится , мы уже не будем так стремиться туда , мы будем строить сильное государство ,сильную армию , и будем презирать вас! Выбирайте , что хотите , сильную Украину , которая будет являться частью Запада , или сильную Украину , которая будет презирать Запад , граждане которой никогда не забудут как их оставили наедине с сумасшедшим! Сумасшедших надо убирать! Они угроза всему миру , а не только соседям! Неужели это не понятно ? Третья мировая? Так она уже идет , боитесь , так вы получите то что заслужили! Вы будете сообщниками преступления , имя которому - геноцид , а это преступление не имеет сроков давности!
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07.03.2022 07:06 Відповісти
И вернем ядерный статус и пускай хоть кто-то только попробует где-то там тихонечько ******** чегото в уголку
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07.03.2022 07:13 Відповісти
Дякую Вам. Бережіть себе.
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07.03.2022 07:17 Відповісти
Все , хрен с ним , все равно буду спать !
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07.03.2022 07:08 Відповісти
Так і перемогу проспиш
Встававй ..хош руханки зроби.
Допомагай чим можеш...
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07.03.2022 07:15 Відповісти
"А эти, что, тоже нас победили?" - нічого нового.
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07.03.2022 07:13 Відповісти
затяжной прыжок у этого гамадриана - успевает в прыжке не только переобуться, но и переодеться. Помню его выступления в 2017 году дуэтом с зигмаром габриэлем.
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07.03.2022 07:15 Відповісти
Вашими молитвами хоча краще б було вашими системами ПВО
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07.03.2022 07:31 Відповісти
Противні до блювотини, помагальщики-ублагальщики!
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07.03.2022 07:34 Відповісти
Конечно победим жабоеды, даже без вашей глубокой озабочености
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07.03.2022 07:35 Відповісти
Дипломат Аслунд сказал, что у Франции самое лучшее ПВО. Если только оно попадет к нам, небо мгновенно закроется и от авиации и от ракет.
Израйль свой Купол видимо не продаст, а с Францией надо договариваться.
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07.03.2022 07:39 Відповісти
Пристраивайтесь к российскому военному кораблю, лягушатники. Горазды только трындеть.
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07.03.2022 07:42 Відповісти
Может стоит договориться с ******, что мы их пропустим без боя в Европу?
А на обратном пути, когда НАТО их потреплет мы им покажем где раки зимуют!
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07.03.2022 07:44 Відповісти
НАТО их потреплет? Чем, слегка шершавым языком?
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07.03.2022 07:48 Відповісти
 
 