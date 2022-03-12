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Зеленский предложил Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский предложил Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

Об этом Зеленский сегодня заявил на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Новость будет дополняться

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Топ комментарии
+20
***** уже согласилось вернуть Крым?
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12.03.2022 16:16
+19
Введите санкции против Кабаевой и ее 4 детей от хутина СРОЧНО . Пусть валит из Швейцарии в рашу
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12.03.2022 16:20
+17
вот что у Зеленского за навязчивая идея? он что, психиатр? о чем говорить с маньяком?
у кабаева мания преследования, фобия мифических бандеровцев и бред наполенчика..
оно бредит о капитуляции Украины..
если Зеленский подпишет "мировую" с террористом кабаевым, то Зеленский тоже будет преступником!
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12.03.2022 16:19
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***** уже согласилось вернуть Крым?
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12.03.2022 16:16 Ответить
....и уже выход к Азовскому морю(
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12.03.2022 16:18 Ответить
БПЛА - https://censor.net/ua/blogs/3324112/letayuschaya_smert
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12.03.2022 16:18 Ответить
вот что у Зеленского за навязчивая идея? он что, психиатр? о чем говорить с маньяком?
у кабаева мания преследования, фобия мифических бандеровцев и бред наполенчика..
оно бредит о капитуляции Украины..
если Зеленский подпишет "мировую" с террористом кабаевым, то Зеленский тоже будет преступником!
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12.03.2022 16:19 Ответить
Выравнивает из норы. Точнее демонстрирует, что крыса из норы не вылезет
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12.03.2022 16:22 Ответить
Мне кажется, что это просто жесткий троллинг. Зеленский знает, что Путин его презирает, и тем не менее предлает "встретиться и поговорить". Это открытое унижение для *****. У него там в кабиенет очередь из самых могучих мировых политиков, а Зеленский предлагает ***** куда-то ехать и встречаться там с клоуном. Да он там все зубные протезы во рту уже сточил.
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12.03.2022 17:45 Ответить
а мне кажется, что Зеленский - это наивный семён семёнович, который реально верит, что если он попросит *****, то ***** перестанет стрелять..
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12.03.2022 17:57 Ответить
Ну и это тоже, мальчик-нелох, которому 43 годика очень хочет стать эдаким местным украинским Наполеончиком. В этом смысле ему определенно повезло быть президентом во время войны. Война многое ему спишет, что он просрал до войны. Да и ведет он себя на удивление прилично, как для четырежды уклониста. Иногда я даже его уважаю. Ровно до тех пор, пока не начинаю смотреть его очередной ролик, и меня начинает выворачивать от его голоса и от его шутовских ужимок. С другой стороны, он законно избранный президент нашей страны и давайте пока не будем мешать ему делать его работу. А разъезжать по миру и встречаться там со всякими мерзавцами - это и есть работа нашего президента.
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12.03.2022 18:07 Ответить
согласен, сейчас Зеленский многое делает правильно, в отличие от его окружения.. Зеленский стал патриотом с перепугу..
а вот арахамия, подоляк, германцев, дерьмак, прочие слуги - продолжают гадить Украине и воровать..
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12.03.2022 18:13 Ответить
***** из ********* ни ногой ,оно понимает что ему ***** ,срочно надо выяснить где оно тарится и *****нуть по схрону ядерной бомбой ,можно двумя или тремя для верности
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12.03.2022 16:19 Ответить
Было бы круто иметь против параши что-то наподобие электромагнитной бомбы массового поражения, чтобы вывести из строя хотя бы часть СПРН, а после уже запускать ракету по бункеру.
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12.03.2022 16:30 Ответить
Все пытается заглянуть в глаза...
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12.03.2022 16:19 Ответить
Почему не в Гааге? ***** там ************ может проведать
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12.03.2022 16:19 Ответить
Вова намагається так Ізраїлю догодити,що страшне! Мо досить лизати тим, для кого путінське бабло так мило? Зрештою з якого часу ми визнали статус Єрусалиму як столиці Ізраїлю? Тож працюй курво,і поменше єрмака слухай!
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12.03.2022 16:20 Ответить
Введите санкции против Кабаевой и ее 4 детей от хутина СРОЧНО . Пусть валит из Швейцарии в рашу
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12.03.2022 16:20 Ответить
Тільки не роіськой, а з ху№ловсеими орками на танках, та з його іскандерами котрі будуть падати на Єрусалім!!!
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12.03.2022 16:21 Ответить
Выманить на открытое место хочет. Ну хитрец!
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12.03.2022 16:22 Ответить
Дай Боже,щоб зустріч кровожадного рашиста"капутіна" із директором пекла відбулася достроково , і "зе" вже не прийшлося вибирати місце де б йому подивитися в очі,котрі залиті кровью невинно вбитих,
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12.03.2022 16:25 Ответить
А правда, що цей нафталін вчора закликав Зеленського дати згоду на всі умови *****?
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12.03.2022 16:26 Ответить
Уже опровергли
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12.03.2022 16:29 Ответить
Ясно.
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12.03.2022 16:34 Ответить
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12.03.2022 16:42 Ответить
Кабаєвв не вилізе з бункера. Він знає що буває з президентськими літаками. Сам таке робив. Нікуди він зараз не полетить.
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12.03.2022 16:27 Ответить
Все це фігня рашисти хочуть капітуляціі Украіни ,наша позиція повина бути одна вивисти рашиські війська з Украіни ,лднр варвари можуть собі залишити.
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12.03.2022 16:30 Ответить
А хто вів перемовини з Гітлером?
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12.03.2022 16:30 Ответить
Почему зеленский не послал баннета вслед за русским кораблём после предложения сдаться?
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12.03.2022 16:31 Ответить
Кажуть, шо то був *******.
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12.03.2022 16:37 Ответить
блін....в нього манічка!Що ти йому скажеш?Що нового взнаєш?
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12.03.2022 16:42 Ответить
даже не знаю, зачем в который раз слушать про денацификацию, демилитаризацию и спецоперацию по освобождению народов Донбасса от радикалов...
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12.03.2022 16:44 Ответить
Зеля, кончай дергаться, как проститутка! ты становишься смешон.....
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12.03.2022 16:47 Ответить
Такие заявления вдохновляют ***** к преступлениям против Украинского населения
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12.03.2022 16:48 Ответить
Может быть город в котором живет Бог и повлияет на продвижение ,окончанию войны в Украине ,а сам Бог вправит мозги рашисту «пу»..Цель Бога- ЦЕЛАЯ !НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА.,такая какую он задумал и создал..
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12.03.2022 17:55 Ответить
Чому не в Польщі? Правильно було б там. Це вони прийняли основний удар нашої біди. Обігріли, нагодували, підтримали- Будьте вдячними. Це значить- що їхні дії мають значення, що ми цінуємо. Тому у них мають відбуватися перемовини
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12.03.2022 23:55 Ответить
Зеленський , а думка українців вас вже зовсім не цікавить ? Згадую , що ви говорили , що Україна стане новим Ізраїлем , тепер все стає більш зрозумілим .
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20.04.2022 14:18 Ответить
 
 