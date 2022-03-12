Зеленский предложил Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

Об этом Зеленский сегодня заявил на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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