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Зеленский предложил Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Такое предложение он сделал премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.
Об этом Зеленский сегодня заявил на брифинге для представителей иностранных СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
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+20 Vlad Hof
показать весь комментарий12.03.2022 16:16
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показать весь комментарий12.03.2022 16:19
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у кабаева мания преследования, фобия мифических бандеровцев и бред наполенчика..
оно бредит о капитуляции Украины..
если Зеленский подпишет "мировую" с террористом кабаевым, то Зеленский тоже будет преступником!
а вот арахамия, подоляк, германцев, дерьмак, прочие слуги - продолжают гадить Украине и воровать..