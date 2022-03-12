Зеленський запропонував Беннету провести перемовини з Росією в Єрусалимі
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Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.
Про це Зеленський сьогодні заявив на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Що стосується країни Ізраїля і прем'єр-міністра Беннета. Ми в цілому позитивно ставимося до посередництва будь-кого, але я не називаю пана Беннета будь-ким, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все, тому що Ізраїль така країна. В ній багато історії і паралелей багато... Ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що це неправильно і не конструктивно зустрічатися в Росії, Україні і Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, хоч будь-яке, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так", - заявив президент.
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у кабаева мания преследования, фобия мифических бандеровцев и бред наполенчика..
оно бредит о капитуляции Украины..
если Зеленский подпишет "мировую" с террористом кабаевым, то Зеленский тоже будет преступником!
а вот арахамия, подоляк, германцев, дерьмак, прочие слуги - продолжают гадить Украине и воровать..