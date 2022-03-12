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Зеленський запропонував Беннету провести перемовини з Росією в Єрусалимі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський запропонував Беннету провести перемовини з Росією в Єрусалимі

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі. Таку пропозицію він зробив прем'єр-міністру Ізраїлю Нафталі Беннету.

Про це Зеленський сьогодні заявив на брифінгу для представників іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Що стосується країни Ізраїля і прем'єр-міністра Беннета. Ми в цілому позитивно ставимося до посередництва будь-кого, але я не називаю пана Беннета будь-ким, тому що вважаю, що він може зіграти важливу роль. Перш за все, тому що Ізраїль така країна. В ній багато історії і паралелей багато... Ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що це неправильно і не конструктивно зустрічатися в Росії, Україні і Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, хоч будь-яке, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беннет не пропонує Україні погодитися на вимоги РФ. Ізраїль закликає РФ адекватно оцінювати події, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
***** уже согласилось вернуть Крым?
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12.03.2022 16:16
+19
Введите санкции против Кабаевой и ее 4 детей от хутина СРОЧНО . Пусть валит из Швейцарии в рашу
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12.03.2022 16:20
+17
вот что у Зеленского за навязчивая идея? он что, психиатр? о чем говорить с маньяком?
у кабаева мания преследования, фобия мифических бандеровцев и бред наполенчика..
оно бредит о капитуляции Украины..
если Зеленский подпишет "мировую" с террористом кабаевым, то Зеленский тоже будет преступником!
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12.03.2022 16:19
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***** уже согласилось вернуть Крым?
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12.03.2022 16:16 Відповісти
....и уже выход к Азовскому морю(
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12.03.2022 16:18 Відповісти
БПЛА - https://censor.net/ua/blogs/3324112/letayuschaya_smert
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12.03.2022 16:18 Відповісти
вот что у Зеленского за навязчивая идея? он что, психиатр? о чем говорить с маньяком?
у кабаева мания преследования, фобия мифических бандеровцев и бред наполенчика..
оно бредит о капитуляции Украины..
если Зеленский подпишет "мировую" с террористом кабаевым, то Зеленский тоже будет преступником!
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12.03.2022 16:19 Відповісти
Выравнивает из норы. Точнее демонстрирует, что крыса из норы не вылезет
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12.03.2022 16:22 Відповісти
Мне кажется, что это просто жесткий троллинг. Зеленский знает, что Путин его презирает, и тем не менее предлает "встретиться и поговорить". Это открытое унижение для *****. У него там в кабиенет очередь из самых могучих мировых политиков, а Зеленский предлагает ***** куда-то ехать и встречаться там с клоуном. Да он там все зубные протезы во рту уже сточил.
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12.03.2022 17:45 Відповісти
а мне кажется, что Зеленский - это наивный семён семёнович, который реально верит, что если он попросит *****, то ***** перестанет стрелять..
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12.03.2022 17:57 Відповісти
Ну и это тоже, мальчик-нелох, которому 43 годика очень хочет стать эдаким местным украинским Наполеончиком. В этом смысле ему определенно повезло быть президентом во время войны. Война многое ему спишет, что он просрал до войны. Да и ведет он себя на удивление прилично, как для четырежды уклониста. Иногда я даже его уважаю. Ровно до тех пор, пока не начинаю смотреть его очередной ролик, и меня начинает выворачивать от его голоса и от его шутовских ужимок. С другой стороны, он законно избранный президент нашей страны и давайте пока не будем мешать ему делать его работу. А разъезжать по миру и встречаться там со всякими мерзавцами - это и есть работа нашего президента.
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12.03.2022 18:07 Відповісти
согласен, сейчас Зеленский многое делает правильно, в отличие от его окружения.. Зеленский стал патриотом с перепугу..
а вот арахамия, подоляк, германцев, дерьмак, прочие слуги - продолжают гадить Украине и воровать..
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12.03.2022 18:13 Відповісти
***** из ********* ни ногой ,оно понимает что ему ***** ,срочно надо выяснить где оно тарится и *****нуть по схрону ядерной бомбой ,можно двумя или тремя для верности
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12.03.2022 16:19 Відповісти
Было бы круто иметь против параши что-то наподобие электромагнитной бомбы массового поражения, чтобы вывести из строя хотя бы часть СПРН, а после уже запускать ракету по бункеру.
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12.03.2022 16:30 Відповісти
Все пытается заглянуть в глаза...
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12.03.2022 16:19 Відповісти
Почему не в Гааге? ***** там ************ может проведать
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12.03.2022 16:19 Відповісти
Вова намагається так Ізраїлю догодити,що страшне! Мо досить лизати тим, для кого путінське бабло так мило? Зрештою з якого часу ми визнали статус Єрусалиму як столиці Ізраїлю? Тож працюй курво,і поменше єрмака слухай!
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12.03.2022 16:20 Відповісти
Введите санкции против Кабаевой и ее 4 детей от хутина СРОЧНО . Пусть валит из Швейцарии в рашу
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12.03.2022 16:20 Відповісти
Тільки не роіськой, а з ху№ловсеими орками на танках, та з його іскандерами котрі будуть падати на Єрусалім!!!
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12.03.2022 16:21 Відповісти
Выманить на открытое место хочет. Ну хитрец!
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12.03.2022 16:22 Відповісти
Дай Боже,щоб зустріч кровожадного рашиста"капутіна" із директором пекла відбулася достроково , і "зе" вже не прийшлося вибирати місце де б йому подивитися в очі,котрі залиті кровью невинно вбитих,
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12.03.2022 16:25 Відповісти
А правда, що цей нафталін вчора закликав Зеленського дати згоду на всі умови *****?
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12.03.2022 16:26 Відповісти
Уже опровергли
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12.03.2022 16:29 Відповісти
Ясно.
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12.03.2022 16:34 Відповісти
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12.03.2022 16:42 Відповісти
Кабаєвв не вилізе з бункера. Він знає що буває з президентськими літаками. Сам таке робив. Нікуди він зараз не полетить.
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12.03.2022 16:27 Відповісти
Все це фігня рашисти хочуть капітуляціі Украіни ,наша позиція повина бути одна вивисти рашиські війська з Украіни ,лднр варвари можуть собі залишити.
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12.03.2022 16:30 Відповісти
А хто вів перемовини з Гітлером?
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12.03.2022 16:30 Відповісти
Почему зеленский не послал баннета вслед за русским кораблём после предложения сдаться?
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12.03.2022 16:31 Відповісти
Кажуть, шо то був *******.
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12.03.2022 16:37 Відповісти
блін....в нього манічка!Що ти йому скажеш?Що нового взнаєш?
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12.03.2022 16:42 Відповісти
даже не знаю, зачем в который раз слушать про денацификацию, демилитаризацию и спецоперацию по освобождению народов Донбасса от радикалов...
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12.03.2022 16:44 Відповісти
Зеля, кончай дергаться, как проститутка! ты становишься смешон.....
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12.03.2022 16:47 Відповісти
Такие заявления вдохновляют ***** к преступлениям против Украинского населения
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12.03.2022 16:48 Відповісти
Может быть город в котором живет Бог и повлияет на продвижение ,окончанию войны в Украине ,а сам Бог вправит мозги рашисту «пу»..Цель Бога- ЦЕЛАЯ !НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА.,такая какую он задумал и создал..
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12.03.2022 17:55 Відповісти
Чому не в Польщі? Правильно було б там. Це вони прийняли основний удар нашої біди. Обігріли, нагодували, підтримали- Будьте вдячними. Це значить- що їхні дії мають значення, що ми цінуємо. Тому у них мають відбуватися перемовини
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12.03.2022 23:55 Відповісти
Зеленський , а думка українців вас вже зовсім не цікавить ? Згадую , що ви говорили , що Україна стане новим Ізраїлем , тепер все стає більш зрозумілим .
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20.04.2022 14:18 Відповісти
 
 