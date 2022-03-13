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Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід під час візиту до Румунії закликав Росію припинити воєнне вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як і Румунія, Ізраїль засуджує вторгнення Росії до України. Воно не має жодного виправдання, тому ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки та сісти за стіл переговорів для вирішення цього конфлікту", – заявив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд - до Ізраїля: "Не будьте притулком для брудних грошей Путіна"

Лапід також запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом. Міністр додав, що разом зі США та ЄС ізраїльська влада намагається "якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".
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Топ коментарі
+49
Фигасе, всего то 15 дней прошло.
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13.03.2022 15:37
+34
Но при этом продолжает принимать и отмывать грязные русские деньги
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13.03.2022 15:37
+34
Чекали як справа повернеться? ну, добрий знак, ці на невдах не поставлять - перемога скоро.
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13.03.2022 15:38
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Фигасе, всего то 15 дней прошло.
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13.03.2022 15:37 Відповісти
Тепер для мене анекдоти про "гарячих фінських/естонських хлопців" виглядають абсурдом.
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13.03.2022 16:12 Відповісти
"конфлікту"? Це вони називають конфліктом? Добре що хоч не "операцією"
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13.03.2022 17:32 Відповісти
Ой вей. Проснулись.
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13.03.2022 15:37 Відповісти
Американские евреи надавили, сами б и дальше на жопе сидели
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13.03.2022 16:53 Відповісти
Но при этом продолжает принимать и отмывать грязные русские деньги
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13.03.2022 15:37 Відповісти
"Экс-министр Амир Охана требует закрыть Израиль для украинских беженцев"
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13.03.2022 16:17 Відповісти
Тю, а что произошло?
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13.03.2022 15:37 Відповісти
Мабуть Штати підсрачника дали.
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13.03.2022 15:42 Відповісти
Поспішили,Мінора в Дніпрі ще ціла стоїть...
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13.03.2022 15:38 Відповісти
Чекали як справа повернеться? ну, добрий знак, ці на невдах не поставлять - перемога скоро.
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13.03.2022 15:38 Відповісти
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13.03.2022 15:54 Відповісти
скоти
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13.03.2022 15:38 Відповісти
вітаю
прокинулися
хоч не буде розбомблений Бабин Яр очі пекти як навідати його сподобитеся
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13.03.2022 15:39 Відповісти
Не прошло и месяца. А вы говорите: эстонцы, эстонцы...
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13.03.2022 15:41 Відповісти
и за кацапские беспилотники и прочую электронику для вооружения
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13.03.2022 15:47 Відповісти
вторжение или война опять евреи химичат
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13.03.2022 15:41 Відповісти
Вони ще не отримали піздюл@й від США як правильно формулювати.
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13.03.2022 15:43 Відповісти
на всякие провакационные акции рашистов в украине
они мгновенно отвечали
а тут больше 2 недель думали
подумали, щаз разозлим
и вдруг у асада появится хорошая ракета
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13.03.2022 15:41 Відповісти
Так хто з них гальмовитий,естонці чи ізери?
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13.03.2022 15:42 Відповісти
то може тут не в гальмах справа...а в гешефте? )))
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13.03.2022 15:45 Відповісти
Удивляюсь я этому Израилю, долго так что-то выжидали, если все равно на украинцев и другие национальности, то у нас тут много евреев проживает и их тоже бомбят, уже и раввины кричат о российских фашистах. У меня в Харькове одной знакомой еврейской семье квартиру разнесло или они и свою нацию тоже готовы за хутинские кровавые деньги продать?
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13.03.2022 15:43 Відповісти
А ви сумніваєтеся - не просто готові , продали .... а це мабуть від Вашингтона привіт отримали ((
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13.03.2022 15:45 Відповісти
Дивного немає нічого, на термінові зустрічі з премєром Ізраілю ***** пригрозило ракетними ударам від хезболи і інших терористичних організацій тому і така запізніла реакція …
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13.03.2022 16:18 Відповісти
Им плевать на украинских евреев,да и своих тоже.Эти пассажиры соплеменниками только прикрываются, особенно когда заходит речь о своих шкурных интересах.
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13.03.2022 16:35 Відповісти
а нафталин ваш там шото как то загадочно... осуждает..
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13.03.2022 15:43 Відповісти
На 18-й день!!! Запам'ятаємо
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13.03.2022 15:45 Відповісти
И шо нам с этого?
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13.03.2022 15:45 Відповісти
Та в тому то і справа що нішо (( просто хитрожопі євреї вирішили що не підтримувати США у цій ситуації - самогубство для них ((
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13.03.2022 15:47 Відповісти
Лапід також запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом.
---
Мірным? А не запозна? Алё, зараз не 23/02, а 13/03.






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13.03.2022 15:45 Відповісти
Вот за это спасибо. А когда до озабоченности дело дойдет? Её сейчас так не хатает
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13.03.2022 15:45 Відповісти
а может стоит таки Украине пересмотреть подход к отношениям к проститутке израилю и дешевой придорожной опиумной шалаве китаю? первые - на 18-й день убийства украинцев чего-то осудили... вторые - зная о нападении хер сосали друг у друга... ТОЛЬКО РАЗРЫВ ВСЕХ ОТНОШЕНИЙ... таких друзей - за хер и за борт...
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13.03.2022 15:45 Відповісти
Нечего добавить. Неистово плюсую.
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13.03.2022 15:49 Відповісти
правильно
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13.03.2022 16:35 Відповісти
😁👍
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13.03.2022 16:20 Відповісти
А санкції?
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13.03.2022 15:49 Відповісти
Переговоры только после деоккупации территорий Украины .Иначе оно всё так и останется до очередной оккупации новых территорий Украины .
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13.03.2022 15:51 Відповісти
Всраться и не жить и проснуться в слезах. Нарешті.
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13.03.2022 15:53 Відповісти
Русский корабль, лех тиздаен!
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13.03.2022 15:54 Відповісти
Ізраїлю повЕзло, що до цієї всеєврейської ганьби не дожила наша та Їх киянка Голда Мейєр..
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13.03.2022 15:55 Відповісти
в израиловке шота почуяли?
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13.03.2022 15:58 Відповісти
чисто раша с каким то бизнесом кинула. из мсти решил высказаться.
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13.03.2022 16:01 Відповісти
Даа, оні уже здєсь...
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13.03.2022 15:59 Відповісти
Не прошло и месяца, и уже осудили.
А беженцев когда начнете принимать? 30% прилетевших в Бен-Гурион возвращают обратно.
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13.03.2022 15:59 Відповісти
наверное прививки не той фирмы и не того количества?
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13.03.2022 16:36 Відповісти
Фейсом не вышли!
Если не той национальности или нет родственников в Израиле - non grata.
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13.03.2022 18:02 Відповісти
обидилсо на парашу. видно за поставляемые тем беспилотники, рашисты рублями расчитываться начали.
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13.03.2022 16:00 Відповісти
Та невже..!?
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13.03.2022 16:03 Відповісти
Ну слава израильскому Иисусу. Хоть для виду озаботились его дети.
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13.03.2022 16:10 Відповісти
Щось в лісі здохло... Глобальний мор тварин...
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13.03.2022 16:14 Відповісти
Ова, чого чекали? Хоча чого це я, в них свій противник під боком.
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13.03.2022 16:14 Відповісти
Ти диви, що пендель животворящий робить
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13.03.2022 16:15 Відповісти
Дивного друзі немає нічого, на термінові зустрічі з премєром Ізраілю ***** пригрозило ракетними ударам від хезболи і інших терористичних організацій тому і така запізніла реакція …це моя думка
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13.03.2022 16:19 Відповісти
скорее всего пригрозили передать ЯО ирану,а хезболее более высокотехнологичные ракеты,а не ракеты от "катюш"которые приучились сбивать их ним куполом
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13.03.2022 16:38 Відповісти
***, "і умные, и красивые" визначились нарешті...
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13.03.2022 16:21 Відповісти
Воно не закликає кацапію вивести свої війська з України, а лише сісти за стіл переговорів!!!
Ну не падло?!!
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13.03.2022 16:25 Відповісти
Не прошло и полгода, как евреи раздуплились.
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13.03.2022 16:32 Відповісти
А неофіційно продовжують продаж комплектуючих для російських БПЛА...
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13.03.2022 16:35 Відповісти
Контракт був розірванний йще в 2014 році .
Комплектуючи ті від 2002 року розробки .

В тому ж турецькому "Байрактарі" там більше ізраїльских розробок , бо він зробленний по прототипу від аналога від IAI Co.
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13.03.2022 16:44 Відповісти
Там був далеко не один контракт. В 2014 була заборона на заключення нових контрактів. Заборони на поставки по вже підписанним контрактам не було. Чим скористалося немало компаній.
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13.03.2022 16:56 Відповісти
Elvic, что говорит Либерман насчет Украины?
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13.03.2022 18:30 Відповісти
Либерман: Израиль должен принимать украинских беженцев 15:51, Сегодня


Ось тут можно зразуміти багато чого .
В тому числі настрої суспільства й окремих міністрів .
Й навіть головного ашкеназійського равіна : прийняти усіх бажаючих и віділити державний кошт на це .
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13.03.2022 19:25 Відповісти
Насправді , Яір Лапід нічого такого не скзал, що не казав вже в 24 лютого .

Крім того , в голосуванні в ООН (2 березня) - там статус більш високий ніж на зустрічі румунським колегою .
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13.03.2022 16:36 Відповісти
сколько ж им заплатили, чтобы они из себя это, наконец-то, выдавили через 17 дней после начала войны...
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13.03.2022 16:39 Відповісти
Цю заяву цей лапід хай повісить на свій обрізаний п*ц.
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13.03.2022 16:42 Відповісти
Так война о ф и ц и а л ь н о
не
объявлена !
Это по их понятиям - операция антитерор.
А ,
что будет , когда будет объЯвлена война ?
И закрытое небо.Когда пуски калибров идут со стратегических бомбардировщиков ту - 95
и с расстояния 1 500 км.
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13.03.2022 16:44 Відповісти
мрази
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13.03.2022 17:25 Відповісти
евреи, евреи кругом одни евреи.
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13.03.2022 18:48 Відповісти
то не Израиль а ссыкливые наши власти!Израильтяне собирают деньги и вещи для УКРАИНЫ!
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13.03.2022 18:48 Відповісти
США нагадали.
Але ця держава має зникнути.
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14.03.2022 04:38 Відповісти
 
 