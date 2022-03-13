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Ізраїль офіційно засудив вторгнення РФ до України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід під час візиту до Румунії закликав Росію припинити воєнне вторгнення до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Як і Румунія, Ізраїль засуджує вторгнення Росії до України. Воно не має жодного виправдання, тому ми закликаємо Росію припинити обстріли й атаки та сісти за стіл переговорів для вирішення цього конфлікту", – заявив дипломат.
Лапід також запевнив, що Ізраїль докладає всіх зусиль, щоб допомогти вирішити конфлікт мирним шляхом. Міністр додав, що разом зі США та ЄС ізраїльська влада намагається "якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".
Топ коментарі
+49 andrew_sc
показати весь коментар13.03.2022 15:37
+34 Yuliya Andresyuk
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+34 Петро Другий
показати весь коментар13.03.2022 15:38
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прокинулися
хоч не буде розбомблений Бабин Яр очі пекти як навідати його сподобитеся
они мгновенно отвечали
а тут больше 2 недель думали
подумали, щаз разозлим
и вдруг у асада появится хорошая ракета
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Мірным? А не запозна? Алё, зараз не 23/02, а 13/03.
А беженцев когда начнете принимать? 30% прилетевших в Бен-Гурион возвращают обратно.
Если не той национальности или нет родственников в Израиле - non grata.
Ну не падло?!!
Комплектуючи ті від 2002 року розробки .
В тому ж турецькому "Байрактарі" там більше ізраїльских розробок , бо він зробленний по прототипу від аналога від IAI Co.
Ось тут можно зразуміти багато чого .
В тому числі настрої суспільства й окремих міністрів .
Й навіть головного ашкеназійського равіна : прийняти усіх бажаючих и віділити державний кошт на це .
Крім того , в голосуванні в ООН (2 березня) - там статус більш високий ніж на зустрічі румунським колегою .
не
объявлена !
Это по их понятиям - операция антитерор.
А ,
что будет , когда будет объЯвлена война ?
И закрытое небо.Когда пуски калибров идут со стратегических бомбардировщиков ту - 95
и с расстояния 1 500 км.
Але ця держава має зникнути.