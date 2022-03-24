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Ізраїль може стати одним із гарантів безпеки України, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єрмак

У Зеленського хочуть бачити Ізраїль однією з країн-гарантів безпеки України після завершення війни з Росією. Там також очікують на результативну посередницьку роль у припиненні російської агресії.

Про це керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак повідомив під час спілкування з ізраїльськими ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна хотіла б, щоб Держава Ізраїль стала одним із гарантів великого міжнародного договору, який надавав би чіткі безпекові гарантії нашій державі після завершення війни з Росією, а також сподівається на результативну посередницьку роль Ізраїлю у припиненні війни та потужнішу допомогу нашій країні", - сказав Єрмак.

За його словами, також є сподівання, що Ізраїль може виступити одним із гарантів майбутнього великого міжнародного договору про безпекові гарантії для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна веде перемовини щодо гарантій безпеки зі США, Британією, Німеччиною, Францією та Туреччиною, - Кулеба

"Такий договір передбачає великий перелік країн - потенційних гарантів. Тому з кожною із цих країн ми проводимо окремі консультації, щоб потім зустрітися всім разом", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори з багатьма країнами щодо гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про США, Великобританію, Німеччину, Францію та Туреччину.

Також читайте: "Слуга народу": Необхідний новий договір щодо гарантій безпеки для України. Гарантами можуть стати США, Туреччина та наші країни-сусіди
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Топ коментарі
+84
закрийте вже хтось того Ермака.
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24.03.2022 16:54
+69
мати такого гаранта - то й ворогів не треба
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24.03.2022 16:58
+53
Будет такое же кидалово в будущем как сейчас .
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24.03.2022 16:54
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Хто буде наступним гарантом? Може Білорусь?
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24.03.2022 17:23 Відповісти
Та ну емае--олигофрены специально подсовывают самых хитрожопых хутинских пуесосов в ,,гаранты,, безопасности Украины? По делам уже убедились кто есть кто Украине
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24.03.2022 17:23 Відповісти
З тим Ізраїлем взагалі потрібно розірвати всілякі відносини - Голодомор не признали геноцидом,постійно відмовляли українцям у в'їзді,підтримують кацапів,забороняють надавати Україні допомогу. А Зе мародери у відповідь приймають антисемітські закони і зглотують усі знущання ізраїлю.
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24.03.2022 17:23 Відповісти
Блин, ну этот засланый казачёк даже не стесняется. Израиль не будет гарантом, а будет только фактором дестабилизации этого уже и без того мутного пакта. Уже по той причине, что у него самого врагов и проблем не меньше, чем у Украины.
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24.03.2022 17:24 Відповісти
Ізраїль не засудив агресію параші проти України, не ввів санкції, відмовився продавати Україні зброю, закрив безвіз, щоб біженці з України не змогли потрапити в Ізраїль.
Якої ще "гарантії" треба дєрмаку?
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24.03.2022 17:24 Відповісти
Агент Козырь, после войны будешь сидеть и не сам.
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24.03.2022 17:25 Відповісти
Что ты несешь? Израиль везде и во всем поддерживает россию.
Нам оружие не продает, так еще запрещает другим странам продавать его израильского производства.
Да и русская "диаспора" в Израиле очень мощная!
Ермак, на чью мельницу ты в очередной раз льешь воду?
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24.03.2022 17:25 Відповісти
Жиды которые только и знают что палки в колеса вставляют, в жопу таких гарантов
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24.03.2022 17:28 Відповісти
Венгрия тоже может быть одним из гарантов безопасности Украины. Опять же - Армения тоже вариант.
Вообще, здесь явно просматривается гениальность Ермака, как специалиста во внешней политике. Остаётся только надеяться, что Зеленский оставит его во главе ОПы во вторую каденцию.
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24.03.2022 17:29 Відповісти
Мы поняли уже, что ермаки-подоляки видят гарантами безопасности Украины исключительно Россию и ее союзников - Израиль, Китай и т.д. Можно еще Беларусь, Эритрею и Венесуэлу позвать. Это именно те, кого больше всего волнует безопасность Украины. Нет сомнений, что банда из ОПы все делает для того, чтоб Украины не было.
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24.03.2022 17:30 Відповісти
Шо за бред ?
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24.03.2022 17:30 Відповісти
ізраїль недружня країна,нахуй такого гаранта
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24.03.2022 17:31 Відповісти
Неварто з ними мати справу. Ті потім нахлабучать на Українців обов'язок мити їм лапки 100 років. Вони заборонили американцям продавати нам своє ППО. А ми маємо закрити за таке Умань для їх шабашу.
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24.03.2022 17:34 Відповісти
Цей клерк не має жодних повноважень, хто він такий? Він має сидіти за гратами до кінця війни по підозрі у шпіонажі, а після війни відповідати на суді.
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24.03.2022 17:34 Відповісти
Готує запасний аеродром?
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24.03.2022 17:36 Відповісти
Чому цей клерк, якого ніхто не обирав і який не має ніяких повноважень дозволяє собі публічно роззявляти рота?
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24.03.2022 17:36 Відповісти
Вже відомі учасники підписання мирного договору:
від Ізраілю - Яків Кедмі;
від рф - жириновській с кісневою подушкою;
і єрмак з хлопчиком вовою.
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24.03.2022 17:37 Відповісти
Єрмак - решала, хоч має диплом, але він рішала. Ох він і разкобанів!!!
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24.03.2022 17:37 Відповісти
Интересно,а за сколько бабла наш неисправимый Харант спасает Абрамовича?
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24.03.2022 17:38 Відповісти
Только не Израиль.....нет уж спасибо.
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24.03.2022 17:39 Відповісти
Ми знаємо тебе колоборанте ,знаємо і позицію Ізраілю це проросійська ,тому краще помовчав.
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24.03.2022 17:39 Відповісти
Феєричний д........ 🤦🏻‍♂️
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24.03.2022 17:40 Відповісти
Фіга собі гарант, який носа не може висунути через погрози раші в сирії
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24.03.2022 17:40 Відповісти
Оleksа_UA@Oleksa_UA66

Російсько-український олігарх Павло Фукс напередодні відкритого вторгнення росії платив місцевим жителям Харкова за малювання свастики на стінах - джерела.
Про це пише американське видання Rolling Stone з посиланням на кілька джерел в американській розвідці та в Україні. За інформацією видання, Фукс платив через посередників від 500 до 1500 доларів за малювання нацистських графіті.
Це мало створити правильний інформаційний фон перед вторгненням і довести "нацифікованість" України. Rolling Stone нагадує, що Фукс - єврей і є одним з основних спонсорів побудови Меморіалу жертвам Голокосту в Києві. Однак, ймовірно, це не завадило йому одночасно стати спонсором вигаданої росією "нацифікації" України.
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24.03.2022 17:42 Відповісти
все вірно - гроші не пахнуть
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24.03.2022 17:46 Відповісти
что вiрно? он не зарабатывал а платил - то есть сознательно наплевал на могилы убитых евреев ради кацапии - шлемазл конченный
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24.03.2022 19:15 Відповісти
"боже, яке воно кінчене" (с)... важко інші слова знайти
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24.03.2022 17:44 Відповісти
дерьмаки-абрамовичи опять что-то там мутят, я не расист, не антисемит, но эти жидяки уже прикумали договорняками, только бы гешефт снять
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24.03.2022 17:46 Відповісти
А чем хуже Иран? Нефть есть, границы с РФ нет. Да какая разница...
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24.03.2022 17:46 Відповісти
Максимально коротко, шановні.
Єрмака - на *** за воєнним корабльом узкіх, будь ласка!

Цензоре, чи не можна якось зробити якийсь там перемикач чи налаштування в профілі, щоби бачити лише новини про заяви від людей, яких народ обирав робити ті заяви? Який би там Зе-бубочка не був, але він є законним президентом країни. А хто ***** такий єрмак? Ну хто?? Хто йому дав право щодня вякать і патякать, робить заяви, виступи? Чого це воно раптом вирішило що воно щось з себе таке - звичайний черговий шут-нікчема біля ніжки трона, який від бюджетного корита втратив розум і глузд. Який заради можливості далі пастися біля того корита продасть рідну доньку в сексуальне рабство, рідну матір заб'є на м'ясо, а рідну країну продасть окупанту на раз-два!!
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24.03.2022 17:47 Відповісти
А чому ця кацапська консерва Єрмак Білорусь більше не пропонує?

Теж гарний для росії варіант.
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24.03.2022 17:47 Відповісти
Он ЭТО СЕРЬЕЗНО??????Какие гарантии может дать страна ,которая даже не в состоянии засудить врага Украины ,рашу..Какие гарантии может дать страна,которая НАБЛЮДАЕТ как украинцев уничтожают ,их государственность ,но МОЛЧАТ ,потому что БОЯТСЯ ТЕХ ,ПРОТИВ КОТОРЫХ В БУДУЩЕМ НУЖНО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ..Каким образом они будут защищать Украину ???Примут ещё пару тыс.беженцев ,пришлют пару тон гуманитарной помощи,пришлют полевой лазарет…или в ответственный момент откажут Украине в необходимом ,защищая СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ…???Израиль-эта страна ,которая в этой войне не оправдала ,даже называться другом ,не говоря уже называться защитником..
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24.03.2022 17:48 Відповісти
Ще жидів тут бракувало! Скільки з ними спілкувався останнім часом, всі як один висловлюють повний пофігізм і до нас і до кацапів, але їх дуже грає чому на одній мові говоримо і ненавидимо один одного. Крім того, вони мнять із себе ледь не сильніших в тому світі. От таке от падли ці жиди.
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24.03.2022 17:57 Відповісти
здрасьте а зеленский кто? а его окружение ? они уже здесь и "гарантируют нашу безопасность" что все небо красное
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24.03.2022 19:18 Відповісти
Зеля громадянин цієї держави, її керівник. Працює тими інструментами які є. Треба самому щось розуміти, щоб умовно в голові формувати логічні заключення. Не бігати як Сократ з ліхтариком в день і шукати добрих людей та правду (яку хочеться чути)
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24.03.2022 19:28 Відповісти
Только вылезает предатель Ермак-тут же начинаются разводки. Израиль- единственная страна в мире, запретившая после нападения РФ вьезд граждан Украины, не этнических евреев. Это позиция, может для Израиля и выгодная, но какой это "гарант"? Это государство и до и во время войны запрещающее экспорт военной продукции в Украину! Хорош себе "гарант", который прямо и косвенно работает на страну агрессор!
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24.03.2022 17:58 Відповісти
А взагалі останні дні читати новини стає страшно
абоамовіч , фукс , ізраїль, єрмак і т д
якимсь гешефтним договорняком починає це все рахнути , не до добра блін
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24.03.2022 17:58 Відповісти
Євреї всіх країн, об'єднуйтесь! І розведемо хохлів, як котят сліпих. Чи не так, панове іудеї?
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24.03.2022 18:04 Відповісти
Бережи боже нас від таких друзів, а з ворогами ми вже якось самі справимось...
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24.03.2022 18:08 Відповісти
о каких гарантах безопасности все время идет речь, я в ****, гарант безопасности это мощная армия и богатый вооруженный народ, все, после будапештского меморандума о каких гарантах безопасности можно вести речь???
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24.03.2022 18:08 Відповісти
Прочитав только заголовок,можно сказать

Израиль может толь идти за кацапским кораблём
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24.03.2022 18:10 Відповісти
Ізраєль? вони вже не дали нам купола, вже не надали на пегасус, вони не хочуть санкцій проти рф бо вони допомогают іншим тільки тоді коли їм це вигідно? Добре що під час другої Світової люди, які рятували жидів від репресій і ризикували заради них всім, навіть життям своїх дітей, так не думали.
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24.03.2022 18:10 Відповісти
Раджу до уваги
https://youtu.be/2MkkTuBouHM?list=LL
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24.03.2022 18:18 Відповісти
А чого не острів Кірібаті? Їх кацапи бояться ще менш ніж Ізраїлю.
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24.03.2022 18:15 Відповісти
***, как этот ермак надоел с этим Израилем.
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24.03.2022 18:18 Відповісти
Ну он же патриот своей родины.
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24.03.2022 18:59 Відповісти
О, вилізло нещастя, дурниці казати.
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24.03.2022 18:30 Відповісти
А головним посередником взяти військового злочинця кедмі(казакова), який системно на пропагандистських каналах росії пропагує знищувати Україну? Де реакція МЗС, чому посол ізраїлю ще не в памперсах?
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24.03.2022 18:49 Відповісти
Може, та не хоче. Але, що взяти від сина КГБіста, брата ФСБшника і самого агента ФСБ?
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24.03.2022 18:56 Відповісти
Израиль будет блокировать принятие всех действенных решений.
И будет детально информировать кремль о каждом шаге.
Израиль полностью на стороне кремля - зачем нам такой "гарант" ?
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24.03.2022 18:58 Відповісти
Заткніть Дєрьмака!!!
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24.03.2022 19:01 Відповісти
Кроме наших ЗСУ,США,Великобритании и Польши никаких возможных гарантов больше не рассматривать. А союзники - это можно обговорить.
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24.03.2022 19:04 Відповісти
Єрмак, ****, хто ти такий?
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24.03.2022 19:08 Відповісти
Безпекові союзи, як правило, не працюють однобоко - нас усі, з ким домовилися, захищають, а ми нікого. Тож, перед підписанням угоди про обопільний захист слід добряче подумати, чи потрібно нам воювати на близькому сході. Це в теорії. А на практиці - у дєрмака чомусь хворобливий інтерес до Ізраїлю, про який він постійно щось говорить. Схоже, що з ним не тільки ФСБ (ГРУ-СВР) попрацювали, а й Моссад.
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24.03.2022 19:09 Відповісти
Завгосп десь відсиджується в каптьорках, а потім як пи*данеґ. то "хоч стій, хоч падай"
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24.03.2022 19:13 Відповісти
Израилю сейчас надо просто наложить санкции на Украину
**********
Та, дійсно, - нехай уже Ізраїль накладе санкції на Україну. Тільки б не чути весь цей брєд від єрмаків-подоляків! Заткніться вже *****!
Справимось, дай Боже, якось і без Ізраїлю!
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24.03.2022 21:48 Відповісти
Я прошу прошения это была дурная ошибка. Я имел ввиду наложить санкции на Россию за Украину.
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24.03.2022 23:33 Відповісти
Я відразу зрозумів, що ви помилилися.
Маю претензії не до вас, а до наших єрмаків-подоляків.
Але ізраїльська влада теж дуже ганебно себе показала. Звісно, Ізраїлю треба думати перш за все за своїх людей. Тут і питань немає. Однак, коли вони заборонили пускати до себе українських жінок і дітей, які їхали у Ізраїль до своїх друзів і родичів, - це просто паскудство! Навіть не уявляю, що відчували щодо Держави Ізраїль ці звичайні люди.
Дякую ізраїльтянам, які підтримують Україну. Але ізраїльська влада, - ганебні негідники! Особливо міністр МВС, - курва драна!
Як ви думаєте, - антисемітизм після такого зменшиться?
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25.03.2022 01:09 Відповісти
Я абсолютно с вами согласен, и хотя я живу в Америке, мне как еврею абсолютно стыдно за правительство Израиля. Я говорил с некоторыми израильтянами и они думают абсолютно также. Большая проблема в том что правитльство которе пришло в замену Натаняху -- очень нехорошое.
Для меня это, например, уму непостижимо что народ Израиля собрал 400 тон помощи, а правительство только 100. Я не понимаю как вообще можно было снять безвиз как только началась война, тот самый безвиз каким пользовались тысячи израильтян для посещения Украины в каждый год, каждый сентябрь. И я понимаю что некоторые страны не хотят принимать беженцев, но Израиль же принял более 30 тысяч африканцев из Судана несколько лет назад! А также как еврейский народ, они должны помнить что абсолютно необходимо протягивать руку помощи народам в беде, вспоминая нашу собственную историю.
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25.03.2022 03:11 Відповісти
Я все розумію. Розумію, що це велика геополітика Ізраїлю, якому невигідні санкції проти Росії, бо це може поставити під загрозу "іранську проблему" для єврейської держави. Адже війна Росії проти України може посприяти зняттю американських санкцій проти Ірану. А це у недалекій перспективі може становити загрозу для Ізраїлю.

Але ж до чого тут українські жінки і діти? Оцього я зовсім не розумію... Це якийсь абсурд.

Хоча, в цілому, нам, українцям, треба дуже багато вчитися у Ізраїлю, як виживати у ворожому оточенні, і захищати свої національні інтереси. І маємо, попри все, намагатися дружити між собою.
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25.03.2022 03:23 Відповісти
Це ж треба. "Україна хотіла б". Україна хотіла б щоб Ізраїль до санкцій приєднався і Куполом поділився. Так для цього вони маленькі і сцикливі, а для гаранта значить саме те. Ще від рашистів не відбились, а євреї вже окуповують. Там серед переговорників є хоч один етнічний українець ?
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24.03.2022 23:20 Відповісти
Україна стане членом НАТО. Непотрібно інших гарантів
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25.03.2022 02:03 Відповісти
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