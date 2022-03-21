Полевой израильский госпиталь в Мостисках готов к началу работы, – ОВА. ФОТО
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Во вторник, 22 марта, в Мостисках заработает полевой госпиталь, развернутый израильскими медиками
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
В госпитале будут оказывать медицинскую помощь переселенцам и жителям Мостиской и соседних громад.
"Этот проект реализует Министерство здравоохранения Израиля и Министерство иностранных дел Украины, при содействии Фонда Шустермана, который занимается национальными и социальными проектами в Израиле и JDC", - добавил Козицкий.
В специально оборудованных палатках израильские врачи будут проводить первичный осмотр. Для хирургического вмешательства израильские медики будут пользоваться помещениями больниц громады.
В госпитале предусмотрен отдельный ковидный изолятор и оборудованы три палаты стационара: мужская, женская и детская. Израильские врачи будут работать во взаимодействии с местными медиками. Предусмотрены отдельные обучающие мероприятия для украинских медиков.
Не исключены также онлайн-консультации с привлечением израильских специалистов разных профилей. Общее количество персонала госпиталя составит около ста человек, из которых 60 медиков.
"Напомню, подобный госпиталь, организованный американским обществом "Сумка Самарянина", заработал 14 марта во Львове", - отметил глава ОВА.
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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в интервью NEWSru.co.il, в частности, дал понять, что эта гуманитарная миссия согласована и с российской стороной. "Тот факт, что мы можем сказать российским представителям "здесь будет полевой госпиталь и позаботьтесь, чтобы он не попал под обстрел", и это нормально воспринимается второй стороной, тоже в большой степени результат наших постоянных контактов с ними", - заявил он.
Все в комплекте, от электрогенераторов до операционного оборудования, от водных фильтров до перевязочных материалов.
Нужно только место для размещения, 100%-я автономность.
А насчет того, что разместили на границе, так сколько через эту границу беженцев проходит, которые вырвались из ада Мариуполя и Волновахи. И вы хотите сказать, что они все здоровые и им не нужна помощь...?
Бiжинцi, тому що покинули мiсце свого постiйного проживання i з Волновахи втекли до Мостиська.
Все iнше я написал, менi здаеться, дуже зрозумiло.
Якщо вы цього не зрозумiли, нiчим не можу вам допомогти.
Усього найкращего.
Лiкування бiйцiв на полi бою, це пряме втручання в вiйськовi дii, а Iзраiль в цiй вiйнi сторона нейтральна.
Насколько я знаю, западные области Украины переполнены гражданскими беженцами и после того, что они перенесли в блокаде, здоровых среди них нет. Нагрузка на врачей западных областей утроилась.
По моему нормальный расклад. Нет?
Или вы таки настаиваете, чтобы израильский госпиталь приблизился к фронту? Так я вам скажу, что они и права на это не имеют, так как это не армейский полевой госпиталь, а госпиталь Минздрава, собранный на частные пожертвования.
Относительно БПЛА, то Израиль передал России свой устаревший проект Сёрчер еще в 2010 году, и к нынешнему Форпосту, разработанному на его основе, на малейшего отношения не имеет. Россия тогда купила, что мешало Украине купить его же?
Всякие тут.
ВИ ПІДВЕРЕНИЙ АНТИСЕМІТ
Браво Державі Ізраїль