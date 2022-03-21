Полевой израильский госпиталь в Мостисках готов к началу работы, – ОВА. ФОТО

Во вторник, 22 марта, в Мостисках заработает полевой госпиталь, развернутый израильскими медиками

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

В госпитале будут оказывать медицинскую помощь переселенцам и жителям Мостиской и соседних громад.

"Этот проект реализует Министерство здравоохранения Израиля и Министерство иностранных дел Украины, при содействии Фонда Шустермана, который занимается национальными и социальными проектами в Израиле и JDC", - добавил Козицкий.

В специально оборудованных палатках израильские врачи будут проводить первичный осмотр. Для хирургического вмешательства израильские медики будут пользоваться помещениями больниц громады.

В госпитале предусмотрен отдельный ковидный изолятор и оборудованы три палаты стационара: мужская, женская и детская. Израильские врачи будут работать во взаимодействии с местными медиками. Предусмотрены отдельные обучающие мероприятия для украинских медиков.

Не исключены также онлайн-консультации с привлечением израильских специалистов разных профилей. Общее количество персонала госпиталя составит около ста человек, из которых 60 медиков.

"Напомню, подобный госпиталь, организованный американским обществом "Сумка Самарянина", заработал 14 марта во Львове", - отметил глава ОВА.

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