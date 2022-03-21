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Полевой израильский госпиталь в Мостисках готов к началу работы, – ОВА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во вторник, 22 марта, в Мостисках заработает полевой госпиталь, развернутый израильскими медиками

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ. 

В госпитале будут оказывать медицинскую помощь переселенцам и жителям Мостиской и соседних громад.

"Этот проект реализует Министерство здравоохранения Израиля и Министерство иностранных дел Украины, при содействии Фонда Шустермана, который занимается национальными и социальными проектами в Израиле и JDC", - добавил Козицкий.

В специально оборудованных палатках израильские врачи будут проводить первичный осмотр. Для хирургического вмешательства израильские медики будут пользоваться помещениями больниц громады.

В госпитале предусмотрен отдельный ковидный изолятор и оборудованы три палаты стационара: мужская, женская и детская. Израильские врачи будут работать во взаимодействии с местными медиками. Предусмотрены отдельные обучающие мероприятия для украинских медиков.

Не исключены также онлайн-консультации с привлечением израильских специалистов разных профилей. Общее количество персонала госпиталя составит около ста человек, из которых 60 медиков.

"Напомню, подобный госпиталь, организованный американским обществом "Сумка Самарянина", заработал 14 марта во Львове", - отметил глава ОВА.

Читайте также: С начала войны в Украину прибыло более 120 зарубежных медиков. Минздрав работает над развертыванием запасного медцентра за границей, - Ляшко
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Топ комментарии
+14
І навіщо фото викладати? Наводимо на ціль?
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21.03.2022 19:54
+8
Спасибо Вам огромное...
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21.03.2022 19:53
+8
А про це потрібно писати? Ще бракує точних координат і більше фоточок
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21.03.2022 19:54
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Спасибо Вам огромное...
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21.03.2022 19:53 Ответить
Абрам! Почему ты все время обещаеш, что скоро будут деньги, а их все нет! - Сара, ты не поверишь. Как только начинает маячить приличный гешефт, так тут же Украинцы меня обвиняют в дружбе с россией!
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21.03.2022 21:20 Ответить
І навіщо фото викладати? Наводимо на ціль?
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21.03.2022 19:54 Ответить
Разом з місцем розташування
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21.03.2022 21:00 Ответить
А про це потрібно писати? Ще бракує точних координат і більше фоточок
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21.03.2022 19:54 Ответить
Вони вже зробили це до нас...
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в интервью NEWSru.co.il, в частности, дал понять, что эта гуманитарная миссия согласована и с российской стороной. "Тот факт, что мы можем сказать российским представителям "здесь будет полевой госпиталь и позаботьтесь, чтобы он не попал под обстрел", и это нормально воспринимается второй стороной, тоже в большой степени результат наших постоянных контактов с ними", - заявил он.
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21.03.2022 20:29 Ответить
який ідіот вважає, що Мостиська - це біля Львова? Це, фактично, кордон з Польщею і кому цей госпіталь там потрібен
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21.03.2022 19:54 Ответить
Хто з на як довго бульбаші будуть під брестом кучкуватися
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21.03.2022 19:56 Ответить
Нуууу як би делікатніше....В разі чого- шусь за цольню... А кому потрібен??? Тому хто поклав. І та було завжди.... Але тае... Й на тім дєкуєм.
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21.03.2022 20:02 Ответить
А тепер взяли то всьо і перенесли в друге місце...
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21.03.2022 19:54 Ответить
Больше фоточек, идиоты... Это вообще в новостях не должно быть.
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21.03.2022 19:57 Ответить
Россиянский боевой бот идет нафуй
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21.03.2022 20:06 Ответить
Если РФ даже ракетой попадут, Израиль выскажет стурбованість.
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21.03.2022 19:57 Ответить
А його не **********? Залізний купол поставте
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21.03.2022 19:58 Ответить
Знаючи як москлі не ******* медичні заклади реально боюсь за людей.
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21.03.2022 19:59 Ответить
Координати в тік-ток скиньте
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21.03.2022 19:59 Ответить
Россиянский боевой бот идет нафуй
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21.03.2022 20:07 Ответить
Ага...очень важное мнение только что зарегистрировавшегося тупого мудака
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21.03.2022 20:11 Ответить
Мусдила это ты, притом мучила путинский
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21.03.2022 20:10 Ответить
Спасибо, просто спасибо
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21.03.2022 20:03 Ответить
Поки промовчу.
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21.03.2022 20:10 Ответить
А шо в Мостиська приміщень немає?
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21.03.2022 20:11 Ответить
воду в відрах носити? а світло .тепло? якісь понти...Я розумію.ще біля бойових дій польовий шпиталь..А в мирному місці?
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21.03.2022 20:16 Ответить
Полевой госпиталь так, как понимает его израильская спасательная служба, это приехал, развернул палатки и сразу же начал лечение больных и раненых.
Все в комплекте, от электрогенераторов до операционного оборудования, от водных фильтров до перевязочных материалов.
Нужно только место для размещения, 100%-я автономность.
А насчет того, что разместили на границе, так сколько через эту границу беженцев проходит, которые вырвались из ада Мариуполя и Волновахи. И вы хотите сказать, что они все здоровые и им не нужна помощь...?
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21.03.2022 20:29 Ответить
Сама назва ПОЛЬВИЙ ва нічого не говорить?не міський не мостиський а Польовий..і друге де находиться Маріуполь і де находиться Мостиська ...на карті можете глянути?
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21.03.2022 20:38 Ответить
Польовий, тому що в полi.
Бiжинцi, тому що покинули мiсце свого постiйного проживання i з Волновахи втекли до Мостиська.
Все iнше я написал, менi здаеться, дуже зрозумiло.
Якщо вы цього не зрозумiли, нiчим не можу вам допомогти.
Усього найкращего.
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21.03.2022 20:47 Ответить
Польовий госпіталь потрібен військовим в першу чергу,і повинен знаходитись ближче до місць бойових дій.Цівільні,в тім числі біженці,мають змогу звертатися в звичайні медзаклади.
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21.03.2022 21:10 Ответить
А вам не приходить думка в голову, що поперше за все це IЗРАIЛЬСКИЙ госпiталь и тiльки по другу чергу, що це польовий госпiталь?
Лiкування бiйцiв на полi бою, це пряме втручання в вiйськовi дii, а Iзраiль в цiй вiйнi сторона нейтральна.
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21.03.2022 21:19 Ответить
Нам не потрібен ПОЛЬОВИЙ госпіталь для лікування ЦИВІЛЬНИХ.На території де не ведуться активні бойові дії вони можуть звертатись до звичайних медзакладів.Ізраіль поставляє росії комплектуючі до безпілотників з 2014 року,так що про нейтральність краще помовчати.Ви,і ваша країна, також ставитесь НЕЙТРАЛЬНО до вбивств мирних українців???Україна переможе, але вашу нейтральність,ми будемо пам'ятати дуже довго.
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21.03.2022 21:54 Ответить
А если украинские врачи будут лечить раненных военных в прифронтовой полосе, а израильские врачи займут их место и будут лечить заболевших беженцев в тылу, то вас такой расклад не устроит?
Насколько я знаю, западные области Украины переполнены гражданскими беженцами и после того, что они перенесли в блокаде, здоровых среди них нет. Нагрузка на врачей западных областей утроилась.
По моему нормальный расклад. Нет?
Или вы таки настаиваете, чтобы израильский госпиталь приблизился к фронту? Так я вам скажу, что они и права на это не имеют, так как это не армейский полевой госпиталь, а госпиталь Минздрава, собранный на частные пожертвования.
Относительно БПЛА, то Израиль передал России свой устаревший проект Сёрчер еще в 2010 году, и к нынешнему Форпосту, разработанному на его основе, на малейшего отношения не имеет. Россия тогда купила, что мешало Украине купить его же?
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21.03.2022 22:07 Ответить
Українські лікарі й так лікують поранених бійців біля лінії фронту і на фронті також.Більшість біженців виїхала до початку активних бойових дій і тому у нас нема такого навантаження на місцевих лікарів як ви припускаєте.Я проживаю в західній Україні.Ваш госпіталь - це невдала спроба зберегти імідж ізраілю перед обличчям світової спільноти.А щодо "Форпостів",то почитайте ось це.https://focus.ua/uk/*******-novosti/500444-kak-rossijskij-vpk-poluchaet-detali-v-obhod-zapadnyh-sankcij
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21.03.2022 23:03 Ответить
А шо ты возникаешь? Не нравится, обьяви всем Украинцам туда не ходить. И сам туда ни ни. Шото не припомню никакой помощи с Украины когда совсем недавно на Израиль ракеты летели. Боялись с арабсим миром контакты потерять? Ну и как контакты с арабским миром сегодня? Чем они вам помогли? От возникает вин.
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22.03.2022 09:39 Ответить
Причини вашого нейтралітету:https://news.israelinfo.co.il/politics/101646?fbclid=IwAR2QDDMmdvIln43mdh421v9op8wbcwKLXRKivvPSa7_HykZqChlW9l1i_Nc
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22.03.2022 09:59 Ответить
Ти кацап або тупий єврей.Сходи ще раз в школу,може без помилок писати навчишся.
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22.03.2022 18:12 Ответить
*******. Израиль давно не поставляет продукцию двойного назначения для русни
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21.03.2022 22:28 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/500444-kak-rossijskij-vpk-poluchaet-detali-v-obhod-zapadnyh-sankcij
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21.03.2022 22:46 Ответить
У звязку з цим у соцмережах почали згадувати Югославію та скандали про птахів-грифів!
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22.03.2022 08:01 Ответить
Опять одни и те-же расеянские тролли антисемиты хрюкают
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21.03.2022 20:11 Ответить
Очень надеюсь на это.
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21.03.2022 21:16 Ответить
Напрасно
Всякие тут.
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21.03.2022 22:29 Ответить
Ага. Но, надеюсь, в Украине антисемитствующих нацистов минимум.
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24.03.2022 21:20 Ответить
Мы вам бригаду гробовщиков пошлём, иуды.
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21.03.2022 20:20 Ответить
смотри, как бы к тебе не пришли мерку снять
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21.03.2022 22:29 Ответить
Ви ще дебіли координати дайте))) єпаний стид
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21.03.2022 20:31 Ответить
Ну все, тепер рознесуть по всьому світу, що Ізраїль врятував Україну від поразки
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21.03.2022 21:15 Ответить
YOU ARE FUCKED UP ANTISEMITE
ВИ ПІДВЕРЕНИЙ АНТИСЕМІТ
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22.03.2022 14:47 Ответить
ПНХ свинособака єврейська
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22.03.2022 15:02 Ответить
Пресс-служба минздрава Израиля сообщает, что завершены работы по возведению израильского полевого госпиталя в населенном пункте Мостиска Львовской области через который проходит автотрасса Пшемысль-Львов-Киев. В пятницу-субботу грузовые самолеты доставили в Польшу около 100 тонн оборудовани, которое автотранспортом было перевезено в Украину и на месте смонтировано. В понедельник, 21 марта, в Польшу вылетел медперсонал госпиталя во главе с военным медиком, бригадным генералом Даганом. Предполагается, что госпиталь откроется уже во вторник, 22 марта. Полевой госпиталь полностью автономен в энерго, водо, канализационном отношении, скоростном спутниковом интернет и включает отделение неотложной хирургической помощи, родильное отделение, раздельные больничные палаты для мужчин, женщин и детей. В госпитале имеется рентгеновско-диагностический кабинет и лаборатории. Для анализа лабораторного материала будет использоваться система удаленного доступа к технологиям израильской больницы "Шиба", базового медицинского учреждения ЦАХАЛ. Миссия финансируется из бюджета канцелярии премьер-министра, министерств здравоохранения и МИД Израиля.
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21.03.2022 21:35 Ответить
Спроба гарної міни при поганій грі
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21.03.2022 21:56 Ответить
Аффтор ***! Ты бы еще GPS координаты госпиталя выложил кацапам для более точной наводки
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22.03.2022 06:31 Ответить
Ізраїль і єврейський народ завжди першими надають допомогу нужденним і біженцям з війни, які там знаходяться, незалежно від релігії, кольору шкіри, статі та сфери діяльності.
Браво Державі Ізраїль
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22.03.2022 14:46 Ответить
 
 