Польовий ізраїльський шпиталь у Мостиськах готовий до початку роботи, – ОВА
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У вівторок, 22 березня, у Мостиськах запрацює польовий шпиталь, розгорнутий ізраїльськими медиками.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
У госпіталі надаватимуть медичну допомогу переселенцям та мешканцям Мостиської і сусідніх громад.
"Цей проєкт реалізує Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та Міністерство закордонних справ України, за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національним та соціальним проектами в Ізраїлі та JDC", - додав Козицький.
У спеціально облаштованих наметах ізраїльські лікарі проводитимуть первинний огляд. Для хірургічного втручання ізраїльські медики користуватимуться приміщеннями лікарень громади.
У шпиталі передбачений також окремий ковідний ізолятор і обладнані три палати стаціонару: чоловіча, жіноча та дитяча.
Ізраїльські лікарі працюватимуть у взаємодії з місцевими медиками.
Передбачені окремі навчальні заходи для українських медиків. Не виключені також онлайн-консультацій із залученням ізраїльських фахівців різних профілів.
Загальна кількість персоналу шпиталю становитиме близько ста осіб, з яких 60 медиків.
"Нагадаю, подібний шпиталь, який організувала американська спільнота "Сумка Самарянина", запрацював 14 березня у Львові", - зазначив очільник ОВА.
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Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в интервью NEWSru.co.il, в частности, дал понять, что эта гуманитарная миссия согласована и с российской стороной. "Тот факт, что мы можем сказать российским представителям "здесь будет полевой госпиталь и позаботьтесь, чтобы он не попал под обстрел", и это нормально воспринимается второй стороной, тоже в большой степени результат наших постоянных контактов с ними", - заявил он.
Все в комплекте, от электрогенераторов до операционного оборудования, от водных фильтров до перевязочных материалов.
Нужно только место для размещения, 100%-я автономность.
А насчет того, что разместили на границе, так сколько через эту границу беженцев проходит, которые вырвались из ада Мариуполя и Волновахи. И вы хотите сказать, что они все здоровые и им не нужна помощь...?
Бiжинцi, тому що покинули мiсце свого постiйного проживання i з Волновахи втекли до Мостиська.
Все iнше я написал, менi здаеться, дуже зрозумiло.
Якщо вы цього не зрозумiли, нiчим не можу вам допомогти.
Усього найкращего.
Лiкування бiйцiв на полi бою, це пряме втручання в вiйськовi дii, а Iзраiль в цiй вiйнi сторона нейтральна.
Насколько я знаю, западные области Украины переполнены гражданскими беженцами и после того, что они перенесли в блокаде, здоровых среди них нет. Нагрузка на врачей западных областей утроилась.
По моему нормальный расклад. Нет?
Или вы таки настаиваете, чтобы израильский госпиталь приблизился к фронту? Так я вам скажу, что они и права на это не имеют, так как это не армейский полевой госпиталь, а госпиталь Минздрава, собранный на частные пожертвования.
Относительно БПЛА, то Израиль передал России свой устаревший проект Сёрчер еще в 2010 году, и к нынешнему Форпосту, разработанному на его основе, на малейшего отношения не имеет. Россия тогда купила, что мешало Украине купить его же?
Всякие тут.
ВИ ПІДВЕРЕНИЙ АНТИСЕМІТ
Браво Державі Ізраїль