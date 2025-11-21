РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12948 посетителей онлайн
Новости Видео Миндич уехал из Украины Миндичгейт
5 684 29

Нашим послам запрещен выезд за границу: Даже женщины не могут кататься как Миндич, - Чалый. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева беседует с экс-послом Украины в США Валерием Чалым о самых горячих событиях недели. Говорим о том, как коррупционный скандал в Минобороны и правительстве влияет на нашу внешнюю политику: западная пресса смакует фамилии Миндича и Чернышова, а премьер Венгрии Виктор Орбан сравнивает Украину с "алкоголиком, который просит еще".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кошарна: Отец Галущенко - львовский КГБист, он давно знает предателя Деркача // Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Чалый (458) Орбан Виктор (840) Данилюк-Ярмолаева Марина (456) Чернышов Алексей (261) Миндич Тимур (304)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
В 2019 73% тупоголових голосували за клоунський цирк з чужої країни. Які питання?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:56 Ответить
+4
Ну бо це СВОЇ - татари, ізраїльтяни, грузини. А МИ УКРИ - маємо право лише ховаті дітей, вмирати і терпіти і платити
показать весь комментарий
21.11.2025 11:54 Ответить
+2
Ну й правильно- а ви що хотіли.Підтримували узурпатора і бусифікацію а потім дивуються що й до них це докотилось.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну бо це СВОЇ - татари, ізраїльтяни, грузини. А МИ УКРИ - маємо право лише ховаті дітей, вмирати і терпіти і платити
показать весь комментарий
21.11.2025 11:54 Ответить
В 2019 73% тупоголових голосували за клоунський цирк з чужої країни. Які питання?
показать весь комментарий
21.11.2025 11:56 Ответить
всього за Зеленського проголосувало 13,5 млн. всього бюлетнів було 30 млн. так за кого проголосували ті 16,5 млн, які не проголосували за зелень?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:09 Ответить
3|4 активного населення, включно з тобою, в 19 році проголосували за зміни...не хотіли жити при порошенко...
неактивне населення до уваги не береться...бо воно не дивиться серіалів, не ходить до церкви і на вибори...їм тоді не було і зараз нема, що сказати...жодних своїх думок, лише з чужого голосу
показать весь комментарий
21.11.2025 12:16 Ответить
не 3/4, а 2/3! навіть менше. 61 %. саме така явка була на 2 тур
показать весь комментарий
21.11.2025 12:19 Ответить
3/4 це 73 відсотки...як видно, не в коня корм
показать весь комментарий
21.11.2025 13:08 Ответить
73% від тих, хто приймав участь в голосуванні, а не всіх мешканців
показать весь комментарий
21.11.2025 13:44 Ответить
В компанії, в який працювало 2000 людей лише 30 не голосували за це московське шапіто. Відсотки самі порахуєте? Отари недоумків бігали в зелених футболках і ЗЕ-ЗЕкали. Після виборів у недоумків була страшенна ейфорія - зробили друг друга разом. А потім порізали тарифи, почалась економічна руїна і війна.
показать весь комментарий
21.11.2025 14:31 Ответить
саме так...3/4 активних учасників виборів, а не пасивної біомаси, яка не варта уваги
показать весь комментарий
21.11.2025 14:44 Ответить
И как оно, при Порошенко - точно хуже жилось, чем сейчас?
показать весь комментарий
22.11.2025 04:05 Ответить
не всі, хто жив тоді, живі і досі
показать весь комментарий
22.11.2025 08:03 Ответить
Люди два рази і за порошенка і за зеленського голосували тому що вони обіцяли мир. Не звинувачуйте народ в тому що еліта повністю контролюється міжнародними фінансовими групами і їм повністю наплювати на народ. Зеленський ні разу не порадився з українцями чи домовлятись за мир чи ні. Він все робить з точки зору своєї влади і багатства.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:16 Ответить
Народу самому на себе наплювати. Жрать, срать, спать
показать весь комментарий
21.11.2025 14:28 Ответить
Крым чей, обвинитель украинских президентов? И кто виновен в том, что идет война?
показать весь комментарий
22.11.2025 04:06 Ответить
ЛИШЕ 45,7% відсотків виборців, вчіть математику, в а не пропаГАНДОНства зє.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:52 Ответить
посміховисько....хіба ж пасивних і байдужих, які не ходять на вибори варто брати до уваги чи прислухатись до них?...
показать весь комментарий
21.11.2025 13:12 Ответить
Чим ті що проігнорили вибори кращі за голосувавших за зе?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:47 Ответить
Ні,це рідний цирк
показать весь комментарий
21.11.2025 13:45 Ответить
Я вас благаю, в будь-який момент оголосіть шикування на плацу всіх чиновників та наближених до них, і половина буде десь за кордоном на дуже важливій мирній конференції в Монако або Майамі-Біч.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:05 Ответить
А хто це буде затримувати громадянина Ізраїля.? Те що воно рахувалося громадянином України...діло десяте. Вони всі там в жОПі заряджені паспортами.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:11 Ответить
Ну й правильно- а ви що хотіли.Підтримували узурпатора і бусифікацію а потім дивуються що й до них це докотилось.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:13 Ответить
Хто підтримував?
показать весь комментарий
21.11.2025 13:44 Ответить
За кордон можна виїхати лише якщо в тебе морда кавказької або єврейської національності?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:16 Ответить
Тільки єрмаку дозволено з трампом домовлятися
показать весь комментарий
21.11.2025 13:43 Ответить
Да куди там послам проти міндічей.
Але знайдуться і народні "посли"
Однак шила в мішку не сховаєш
показать весь комментарий
21.11.2025 13:46 Ответить
гоям багато чого не можна
показать весь комментарий
22.11.2025 17:06 Ответить
 
 