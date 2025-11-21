Нашим послам запрещен выезд за границу: Даже женщины не могут кататься как Миндич, - Чалый. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева беседует с экс-послом Украины в США Валерием Чалым о самых горячих событиях недели. Говорим о том, как коррупционный скандал в Минобороны и правительстве влияет на нашу внешнюю политику: западная пресса смакует фамилии Миндича и Чернышова, а премьер Венгрии Виктор Орбан сравнивает Украину с "алкоголиком, который просит еще".

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