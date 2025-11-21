Нашим послам запрещен выезд за границу: Даже женщины не могут кататься как Миндич, - Чалый. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева беседует с экс-послом Украины в США Валерием Чалым о самых горячих событиях недели. Говорим о том, как коррупционный скандал в Минобороны и правительстве влияет на нашу внешнюю политику: западная пресса смакует фамилии Миндича и Чернышова, а премьер Венгрии Виктор Орбан сравнивает Украину с "алкоголиком, который просит еще".
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+5 Jolli Rabbit
показать весь комментарий21.11.2025 11:56 Ответить Ссылка
+4 Михайло Иляш
показать весь комментарий21.11.2025 11:54 Ответить Ссылка
+2 Andy #608717
показать весь комментарий21.11.2025 12:13 Ответить Ссылка
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неактивне населення до уваги не береться...бо воно не дивиться серіалів, не ходить до церкви і на вибори...їм тоді не було і зараз нема, що сказати...жодних своїх думок, лише з чужого голосу
Але знайдуться і народні "посли"
Однак шила в мішку не сховаєш