Генпрокурор та Вища рада правосуддя з’ясують, як було опубліковане рішення апеляції ВАКС щодо Чернишова до проведення засідання

Апеляційна палата ВАКС проводить службове розслідування щодо дострокової публікації рішення суду щодо відмови у апеляційній скарзі ексвіцепремʼєра Олексія Чернишова відносно запобіжного заходу. Судді розцінили це як можливе намагання втручання у здійснення правосуддя і звернулись до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора, для оцінки ситуації та зʼясування, чи мало місце втручання.

Про це заявила суддя Даниїла Чорненька під час відкриття засідання Апеляційної палати ВАКС 1 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УН.

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За її словами таку публікацію судді розцінили як намагання втручання у здійснення правосуддя та ініціювали службове розслідування для зʼясування всіх обставин.

"Судді АП ВАКС підготували службову записку. Наступного дня було здійснено попередньо перевірку - що особа, яка здійснила публікацію перевірила картку обліково статистичну. В обліково-статистичній картці були відсутні проект рішення. Незважаючи на те що там не було інформації - було здійснено публікацію", - пояснила вона.

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Одночасно з початком засідання керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис повідомила, що залишає посаду.

"Завершується 6 років і 3 місяці моєї чудової праці у Вищий антикорупційний суд. Вірю - разом ми зробили багато хорошого і потрібного, і, переконана, колеги продовжать розпочату справу на найвищому рівні", - зазначила вона.

Нагадаємо, 25 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду на офіційних каналах опублікувала інформацію про залишення в силі запобіжного заходу відносно ексвіцепрем'єра Чернишова. А потім її видала, бо засідання з цього приводу не відбулося.

Про це у фейсбуці написав адвокат Чернишова Олександр Тананакін.

"Курйозний фальстарт від ВАКС. Сьогодні Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду на офіційних каналах опубліковано інформацію, яку в подальшому було видалено, про залишення в силі запобіжного заходу відносно колишнього Віце-прем'єр-міністра України. Однак, засідання по вказаній справі сьогодні не проводилось, а судом, очевидно, було опубліковано заздалегідь підготовлене повідомлення та розроблене візуальне зображення про визначений наперед результат апеляційного розгляду", - повідомив він.

Пізніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) заявила, що повідомлення про ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова від 25 листопада було помилкою працівників апарату і ніхто з суддів не брав участі у підготовці чи погодженні цієї публікації.

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Нагадаємо, Чернишову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Але з альтернативою - внесення застави у розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.

Колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, підозрюваний у незаконному збагаченні, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу.