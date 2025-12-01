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Новини Справа Чернишова Міндічгейт
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Генпрокурор та Вища рада правосуддя з’ясують, як було опубліковане рішення апеляції ВАКС щодо Чернишова до проведення засідання

Чернишов Олексій

Апеляційна палата ВАКС проводить службове розслідування щодо дострокової публікації рішення суду щодо відмови у апеляційній скарзі ексвіцепремʼєра Олексія Чернишова відносно запобіжного заходу. Судді розцінили це як можливе намагання втручання у здійснення правосуддя і звернулись до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора, для оцінки ситуації та зʼясування, чи мало місце втручання.

Про це заявила суддя Даниїла Чорненька під час відкриття засідання Апеляційної палати ВАКС 1 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УН.

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За її словами таку публікацію судді розцінили як намагання втручання у здійснення правосуддя та ініціювали службове розслідування для зʼясування всіх обставин.

заява ВАКС

"Судді АП ВАКС підготували службову записку. Наступного дня було здійснено попередньо перевірку - що особа, яка здійснила публікацію перевірила картку обліково статистичну. В обліково-статистичній картці були відсутні проект рішення. Незважаючи на те що там не було інформації - було здійснено публікацію", - пояснила вона.

Також дивіться: Чернишов оскаржує запобіжний захід у ВАКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Одночасно з початком засідання керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис повідомила, що залишає посаду.

"Завершується 6 років і 3 місяці моєї чудової праці у Вищий антикорупційний суд. Вірю - разом ми зробили багато хорошого і потрібного, і, переконана, колеги продовжать розпочату справу на найвищому рівні", - зазначила вона.

звільнення з ВАКС

Нагадаємо, 25 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду на офіційних каналах опублікувала інформацію про залишення в силі запобіжного заходу відносно ексвіцепрем'єра Чернишова. А потім її видала, бо засідання з цього приводу не відбулося.

Про це у фейсбуці написав адвокат Чернишова Олександр Тананакін.

"Курйозний фальстарт від ВАКС. Сьогодні Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду на офіційних каналах опубліковано інформацію, яку в подальшому було видалено, про залишення в силі запобіжного заходу відносно колишнього Віце-прем'єр-міністра України. Однак, засідання по вказаній справі сьогодні не проводилось, а судом, очевидно, було опубліковано заздалегідь підготовлене повідомлення та розроблене візуальне зображення про визначений наперед результат апеляційного розгляду", - повідомив він.

Пізніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) заявила, що повідомлення про ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова від 25 листопада було помилкою працівників апарату і ніхто з суддів не брав участі у підготовці чи погодженні цієї публікації.

Також читайте: Чернишов про тримання під вартою: Шокуюче і абсурдне рішення, доказів недостатньо

Нагадаємо, Чернишову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Але з альтернативою - внесення застави у розмірі 51 млн 600 тисяч гривень.

Колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, підозрюваний у незаконному збагаченні, оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу.

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2222) Чернишов Олексій (402)
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Топ коментарі
+8
Не кажіть про помилку бо це зроблено навмисно.З якою ціллю? Можливо для того щоб захист Чернишова тявкав що переслідують упереджено,що це політичний тиск і замовлене звинувачення,звинувачення ВАКС, що без розгляду вже рішення намалювали.Зроблено це на користь звинуваченого.
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01.12.2025 19:11 Відповісти
+8
Швидше за все так було задумано, щоб дискредитувати цей суд і справу міндічеподібного друга зеленського!
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01.12.2025 19:14 Відповісти
+7
... все дуже просто, таксі вже було замовлено, із каси гроші вже поділені ,але не всі ще їх отримали .
Спробувати треба ще раз...
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01.12.2025 18:57 Відповісти
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що? хтось зайшов в пусту картку обліково статистичну і написав рішення? що за хня?
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01.12.2025 18:47 Відповісти
Потрібен час, щоб він міг накивати п'яти?
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01.12.2025 18:47 Відповісти
ГЕНПРОКУРОР особисто Єрмака , завербований ще у Криму рашкою в 2013-12014 р , коли воно випускник вузу за Яника виросло у ВІСЬКОВІЙ ПРОКУРАТОРІ Криму ( це коли міністр оборони й голова СБУ були росіянами ) - за рік виросло з вчорашнього випуску до старшого спеціаліста військової прокуратури...
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01.12.2025 18:50 Відповісти
Мабуть ви не вірите у геніїв, може він один з мільйона? Кришталево чистий і непідкупний, поцтріот ригоаналовий
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01.12.2025 19:14 Відповісти
Усіх цікавить, чому рішення було до розгляду. А хабарникам у мантіях цікаво лише хто злив інформацію, от так і роблять ці щури. Щоб розставити усі крапки- я проти щоб носатого відпускали під заставу, але ця ситуація розкриває яким лайно є наші судді.
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01.12.2025 18:53 Відповісти
... все дуже просто, таксі вже було замовлено, із каси гроші вже поділені ,але не всі ще їх отримали .
Спробувати треба ще раз...
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01.12.2025 18:57 Відповісти
Не кажіть про помилку бо це зроблено навмисно.З якою ціллю? Можливо для того щоб захист Чернишова тявкав що переслідують упереджено,що це політичний тиск і замовлене звинувачення,звинувачення ВАКС, що без розгляду вже рішення намалювали.Зроблено це на користь звинуваченого.
показати весь коментар
01.12.2025 19:11 Відповісти
Швидше за все так було задумано, щоб дискредитувати цей суд і справу міндічеподібного друга зеленського!
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01.12.2025 19:14 Відповісти
Спеціально зроблено, щоб можна було оскаржити в вищій інстанціїї і Європейському суді з прав людини.
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01.12.2025 19:32 Відповісти
9 жовтня 2025 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс https://hudoc.echr.coe.int/%7B%22fulltext%22:%5B%2236729/23%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-245123%22%5D%7D?i=001-245123 рішення у справі Monakhov and Others v. Ukraine. Ним він присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі.
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01.12.2025 20:15 Відповісти
Все просто як двері в ОПі. Не змогли домовитись, тому і опублікували завчасно куплений текст ухвали в канцелярії. А після публікації в захисту є вагома підстава оскаржувати рішення апеляції. Генпрокуратури теж в поміч, бо точно встановить,що суд немав права навіть обговорювати майбутнє рішення до засідання
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01.12.2025 20:23 Відповісти
 
 