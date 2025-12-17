ВАКС продовжив строк дії обов’язків ексвіцепрем’єру Чернишову

Колишньому віцепрем’єр-міністру України продовжено строк дії обов’язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Прізвища фігуранта ВАКС не називає, втім відомо, що йдеться про Олексія Чернишова.

Як зазначається, сьогодні, 17 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив колишньому віцепрем’єр-міністру України строк дії процесуальних обов’язків на два місяці, але в межах строку досудового розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор та Вища рада правосуддя з’ясують, як було опубліковане рішення апеляції ВАКС щодо Чернишова до проведення засідання

Підозрюваний зобов’язаний:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Нагадуємо, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 січня 2026 року з альтернативою застави в 51,6 млн грн.

Міндічгейт

Дивіться: Нашим послам заборонено виїзд за кордон: Навіть жінки не можуть кататися як Міндіч , - Чалий. ВIДЕО