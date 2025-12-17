Коломойський про зупинення "Міндічгейту": НАБУ, можливо, домовилося із Зеленським

Ігор Коломойський під час судового засідання відмовився називати організатора схеми про корупцію в енергетиці, відомої як "Міндічгейт". Він також припустив, чому НАБУ зупинило публікацію "плівок Міндіча".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Заява про Міндічгейт

Він ухилився від відповіді на питання, чи президент Володимир Зеленський або ж екскерівник ОП Андрій Єрмак можуть бути організаторами "Міндічгейту":

"Багато кандидатів... Але я не можу втручатися у те, що розслідує НАБУ. Вважаєте, що Зеленському чи Єрмаку немає більше чим зайнятися? Вони там спілкуються з Трампом та паралельно, що, Міндічем цікавляться?"

За його словами, він "не може тиснути на НАБУ".

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"Плівки Міндіча"

На думку Коломойського, НАБУ могло зупинити публікацію записів з операції "Мідас" через "міжсобойчик" та домовленість із Зеленським.

"Випустили цих же детективів (йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька - ред.). Може, це частина домовленостей... Тому я не знаю, що [НАБУ] там робить, чим займається. Може, вони хотіли тільки Єрмака вигнати та на цьому зупинилися", - додав він.

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Міндічгейт

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