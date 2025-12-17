Коломойський про зупинення "Міндічгейту": НАБУ, можливо, домовилося із Зеленським
Ігор Коломойський під час судового засідання відмовився називати організатора схеми про корупцію в енергетиці, відомої як "Міндічгейт". Він також припустив, чому НАБУ зупинило публікацію "плівок Міндіча".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Заява про Міндічгейт
Він ухилився від відповіді на питання, чи президент Володимир Зеленський або ж екскерівник ОП Андрій Єрмак можуть бути організаторами "Міндічгейту":
"Багато кандидатів... Але я не можу втручатися у те, що розслідує НАБУ. Вважаєте, що Зеленському чи Єрмаку немає більше чим зайнятися? Вони там спілкуються з Трампом та паралельно, що, Міндічем цікавляться?"
За його словами, він "не може тиснути на НАБУ".
"Плівки Міндіча"
На думку Коломойського, НАБУ могло зупинити публікацію записів з операції "Мідас" через "міжсобойчик" та домовленість із Зеленським.
"Випустили цих же детективів (йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька - ред.). Може, це частина домовленостей... Тому я не знаю, що [НАБУ] там робить, чим займається. Може, вони хотіли тільки Єрмака вигнати та на цьому зупинилися", - додав він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль