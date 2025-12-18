Зеленський закликав ЄС посилити фінансову підтримку України: "Європа платитиме не грошима, а кров’ю"

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що для Європи вигідніше допомогти Україні фінансово, бо інакше ризик поширення війни на ЄС різко зростає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Відповідаючи на питання польського журналіста, Зеленський підтримав позицію прем’єра Польщі Дональда Туска, що військова загроза для Європи зросте у разі зменшення підтримки України.

"Якщо не підтримувати Україну, залишити її наодинці…, то Україна може не витримати, і тоді Європа платитиме не грошима, а кров’ю", - наголосив президент.

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Він також попередив, що у разі негативного розвитку подій це позначиться на постачанні обладнання на фронт. "Якщо навесні Україна не отримає транш, в Україні буде зменшене в рази виробництво дронів", - підкреслив Зеленський. За його словами, приблизний паритет щодо дронів між Україною та РФ буде втрачений.

Президент додав, що у разі миру ці кошти будуть використані на відновлення країни.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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