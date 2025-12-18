Зеленский призвал ЕС усилить финансовую поддержку Украины: "Европа будет платить не деньгами, а кровью"

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что для Европы выгоднее помочь Украине финансово, потому что в противном случае риск распространения войны на ЕС резко возрастает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отвечая на вопрос польского журналиста, Зеленский поддержал позицию премьера Польши Дональда Туска, что военная угроза для Европы возрастет в случае уменьшения поддержки Украины.

"Если не поддерживать Украину, оставить ее наедине..., то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью", - подчеркнул президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 59% украинцев, знающих о "Миндичгейте", считают Зеленского ответственным за коррупцию, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Он также предупредил, что в случае негативного развития событий это отразится на поставках оборудования на фронт. "Если весной Украина не получит транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", - подчеркнул Зеленский. По его словам, приблизительный паритет по дронам между Украиной и РФ будет утрачен.

Президент добавил, что в случае мира эти средства будут использованы на восстановление страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Михал объяснил позицию ЕС по росактивам: Агрессор должен платить

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о "репарационном займе": Мы должны позволить Украине продолжать сопротивление