Использование замороженных активов РФ
494 23

Зеленский призвал ЕС усилить финансовую поддержку Украины: "Европа будет платить не деньгами, а кровью"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что для Европы выгоднее помочь Украине финансово, потому что в противном случае риск распространения войны на ЕС резко возрастает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Отвечая на вопрос польского журналиста, Зеленский поддержал позицию премьера Польши Дональда Туска, что военная угроза для Европы возрастет в случае уменьшения поддержки Украины.

"Если не поддерживать Украину, оставить ее наедине..., то Украина может не выдержать, и тогда Европа будет платить не деньгами, а кровью", - подчеркнул президент.

Он также предупредил, что в случае негативного развития событий это отразится на поставках оборудования на фронт. "Если весной Украина не получит транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", - подчеркнул Зеленский. По его словам, приблизительный паритет по дронам между Украиной и РФ будет утрачен.

Президент добавил, что в случае мира эти средства будут использованы на восстановление страны.

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Зеленский Владимир (23034) финансирование (1866) замороженные активы (501)
+5
Хто про що а російськомовний еврей про гроші. Не антисиміт, але куди не плюнь де тирять гроші попадеш в еврея. Як так?
18.12.2025 15:43 Ответить
+3
**** ТИ УЗУРПАТОРСЬКОСЕРЛИВА! ВИЧИСТИВ БИ МАФІЮ у кабміні та навколо влади - тобі б на "тарєлочке з галубой кайомачкай" піднесли би репараційні кредити
18.12.2025 15:49 Ответить
+2
А не обіцяв гроші тратити на свої забаганки і мародерити?
18.12.2025 15:47 Ответить
Хто про що а російськомовний еврей про гроші. Не антисиміт, але куди не плюнь де тирять гроші попадеш в еврея. Як так?
18.12.2025 15:43 Ответить
То виходить, що русня - євреї?
18.12.2025 15:48 Ответить
Абрамович і тд такі ж рузкі як Зеленський українець
18.12.2025 15:54 Ответить
Ну так, все, що вкрадене на росії, вкрав Абрамович з Ротенбергом.
18.12.2025 15:56 Ответить
А яким чином російськомовного єврея відрізнити від просто російськомовного?
18.12.2025 16:06 Ответить
Я вас удивлю. Премьер Россия мишустин-колерованный еврей.
18.12.2025 15:54 Ответить
Чому мовчить русня? Вони ж євреїв ненавидять, а тут таке.
18.12.2025 15:57 Ответить
русня - алкашня, а багато росіянських топ чиновників та олігархів - такі да ✡️
18.12.2025 15:56 Ответить
Русня - це явище не етнічне, а мовне. Кацап - це той, хто бекає та мекає, як цап у незалежності від бороди.
18.12.2025 16:04 Ответить
Тоді в русню можна записувати десь половину ЗСУ.
18.12.2025 16:05 Ответить
В русню можна записувати всіх захисників російської мови з тобою включно. А за поливання лайном Української Армії є кримінальна стаття. Зараз ти фактично назвав Українську Армію наполовину російською.
18.12.2025 16:11 Ответить
А не обіцяв гроші тратити на свої забаганки і мародерити?
18.12.2025 15:47 Ответить
Для початку х міндічами потрібно навести порядок
18.12.2025 15:47 Ответить
Дайте гроші, а ми розберемся І бажано в крипті
18.12.2025 15:48 Ответить
Не треба тут на нього гнати, все він правильно сказав, а то єврокуколди зручно влаштувалися "ви сміливі українці там воюйте, ви такі класні", а ми тут будемо далі бабло рубати, за вашими спинами, так не буде!!!
18.12.2025 15:49 Ответить
досить українцями прикривати узурпатора влади-МАРОДЕРА
18.12.2025 15:51 Ответить
Він буде сам рубати за вашими спинами, хай куколди дають
18.12.2025 15:51 Ответить
Так він на тій же хвилі. Давайте гроші, бо вам прийдеться воювати - а з грошима ми готові скільки треба, тільки платіть.
18.12.2025 15:52 Ответить
у нього дипломатія посольств стоїть на ходулях захованих корупційних проКУРВОрах ,сексологинях Алібаби, двічі втікших від судів лярвах корупції ще з часів Яника
18.12.2025 15:53 Ответить
**** ТИ УЗУРПАТОРСЬКОСЕРЛИВА! ВИЧИСТИВ БИ МАФІЮ у кабміні та навколо влади - тобі б на "тарєлочке з галубой кайомачкай" піднесли би репараційні кредити
18.12.2025 15:49 Ответить
Вичистив би мафію, але з ким тоді працювати?
18.12.2025 16:06 Ответить
Репараційний кредит для України передбачатиме умови щодо боротьби з корупцією, ‒ Forbes Джерело: https://censor.net/n3591180

А тепер уявіть, якби узурпатор обісраний нелох перебудував структуру влади віддавши її по-конституції парламенту з оновленою не РИГО- Слугівською коаліцією , оновивиши кабмін й замінивши стюардесу Алібаби... З яким би зовсім іншим настроєм приймалося ТОЧНО рішення по репараціях
18.12.2025 15:55 Ответить
 
 