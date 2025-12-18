Финансовая помощь Украине: Кристин Лагард выразила уверенность в решении ЕС
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что уверена в способности лидеров Европейского Союза найти решение по финансовой поддержке Украины.
По словам Лагард, вопрос помощи Украине имеет критическое значение для ЕС, поэтому политический компромисс будет достигнут, даже если переговоры окажутся сложными и длительными. Она подчеркнула, что Европа уже не раз проходила подобный путь в сложных финансовых дискуссиях.
Финансовая поддержка Украины и позиция ЕЦБ
Президент ЕЦБ подчеркнула, что любое решение по так называемому "репарационному кредиту" должно соответствовать нормам международного права и не нарушать принцип защиты суверенных активов. В то же время она выразила оптимизм относительно конечного результата переговоров.
"Учитывая важность этого вопроса и то, что поставлено на карту, я полностью уверена, что мы найдем решение. Это очень важно", - отметила Лагард.
Она также признала, что процесс принятия решений в ЕС часто сопровождается длительными обсуждениями и сомнениями. Однако, по ее словам, именно такой подход в итоге позволяет находить сбалансированные и устойчивые решения.
Переговоры идут сложно
Между тем обсуждение финансирования Украины на саммите Европейского Союза в Брюсселе было перенесено на более поздний срок из-за сложности переговоров между государствами-членами. Об этом пишет Politico.
По информации европейских дипломатов, параллельно с официальными заседаниями продолжаются интенсивные консультации между представителями Еврокомиссии и отдельными странами-членами. Цель — снять возражения и найти решение, которое позволит одобрить дальнейшую финансовую помощь Украине без блокировки со стороны отдельных столиц.
Сейчас Еврокомиссия проводит закрытые консультации с делегацией Бельгии, ведь значительная часть замороженных российских средств хранится в депозитарии Euroclear, который расположен именно в этой стране.
- Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что в вопросе предоставления репарационного займа Украине был достигнут "переломный момент". По его словам, в настоящее время продолжается работа над техническими деталями.
