Финансовая помощь Украине: Кристин Лагард выразила уверенность в решении ЕС

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что уверена в способности лидеров Европейского Союза найти решение по финансовой поддержке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Лагард, вопрос помощи Украине имеет критическое значение для ЕС, поэтому политический компромисс будет достигнут, даже если переговоры окажутся сложными и длительными. Она подчеркнула, что Европа уже не раз проходила подобный путь в сложных финансовых дискуссиях.

Читайте также: Европарламент готов ускорить принятие решения о "репарационном кредите" Украине, - Мецола

Финансовая поддержка Украины и позиция ЕЦБ

Президент ЕЦБ подчеркнула, что любое решение по так называемому "репарационному кредиту" должно соответствовать нормам международного права и не нарушать принцип защиты суверенных активов. В то же время она выразила оптимизм относительно конечного результата переговоров.

"Учитывая важность этого вопроса и то, что поставлено на карту, я полностью уверена, что мы найдем решение. Это очень важно", - отметила Лагард.

Она также признала, что процесс принятия решений в ЕС часто сопровождается длительными обсуждениями и сомнениями. Однако, по ее словам, именно такой подход в итоге позволяет находить сбалансированные и устойчивые решения.

Читайте: Российский центробанк угрожает взыскать с европейских банков компенсацию за замороженные активы РФ

Переговоры идут сложно

Между тем обсуждение финансирования Украины на саммите Европейского Союза в Брюсселе было перенесено на более поздний срок из-за сложности переговоров между государствами-членами. Об этом пишет Politico.

По информации европейских дипломатов, параллельно с официальными заседаниями продолжаются интенсивные консультации между представителями Еврокомиссии и отдельными странами-членами. Цель — снять возражения и найти решение, которое позволит одобрить дальнейшую финансовую помощь Украине без блокировки со стороны отдельных столиц.

Сейчас Еврокомиссия проводит закрытые консультации с делегацией Бельгии, ведь значительная часть замороженных российских средств хранится в депозитарии Euroclear, который расположен именно в этой стране.

Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что в вопросе предоставления репарационного займа Украине был достигнут "переломный момент". По его словам, в настоящее время продолжается работа над техническими деталями.

Читайте также: "Репарационный заем" — не единственный вариант финансирования Украины, но ЕС нужно решение, — премьер Литвы Силиня