РУС
567 11

Финансовая помощь Украине: Кристин Лагард выразила уверенность в решении ЕС

Кристин Лагард о замороженных российских активах

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что уверена в способности лидеров Европейского Союза найти решение по финансовой поддержке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

По словам Лагард, вопрос помощи Украине имеет критическое значение для ЕС, поэтому политический компромисс будет достигнут, даже если переговоры окажутся сложными и длительными. Она подчеркнула, что Европа уже не раз проходила подобный путь в сложных финансовых дискуссиях.

Финансовая поддержка Украины и позиция ЕЦБ

Президент ЕЦБ подчеркнула, что любое решение по так называемому "репарационному кредиту" должно соответствовать нормам международного права и не нарушать принцип защиты суверенных активов. В то же время она выразила оптимизм относительно конечного результата переговоров.

"Учитывая важность этого вопроса и то, что поставлено на карту, я полностью уверена, что мы найдем решение. Это очень важно", - отметила Лагард.

Она также признала, что процесс принятия решений в ЕС часто сопровождается длительными обсуждениями и сомнениями. Однако, по ее словам, именно такой подход в итоге позволяет находить сбалансированные и устойчивые решения.

Переговоры идут сложно

Между тем обсуждение финансирования Украины на саммите Европейского Союза в Брюсселе было перенесено на более поздний срок из-за сложности переговоров между государствами-членами. Об этом пишет Politico

По информации европейских дипломатов, параллельно с официальными заседаниями продолжаются интенсивные консультации между представителями Еврокомиссии и отдельными странами-членами. Цель — снять возражения и найти решение, которое позволит одобрить дальнейшую финансовую помощь Украине без блокировки со стороны отдельных столиц.

Сейчас Еврокомиссия проводит закрытые консультации с делегацией Бельгии, ведь значительная часть замороженных российских средств хранится в депозитарии Euroclear, который расположен именно в этой стране.

  • Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что в вопросе предоставления репарационного займа Украине был достигнут "переломный момент". По его словам, в настоящее время продолжается работа над техническими деталями.

Автор: 

Топ комментарии
+1
Европейцы не могут до сих пор поверить, что нападение РФ на ЕС вполне реально. Они до все еще живут в своем сытом сюрре. Когда орки зайдут в Прибалтику, то все эти премьеры и главы ЦБ будут бегать, как ошпаренные и чартерами будут вылетать куда подальше.
показать весь комментарий
18.12.2025 20:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Україна посідає 4 місце в світі по криптовалюті. і де ж наша електрика?
показать весь комментарий
18.12.2025 20:11 Ответить
Хоч Ви і "дід", а мудрости не маєте. Свідомість підлітка.
показать весь комментарий
18.12.2025 20:15 Ответить
по темі є щось сказати ?
показать весь комментарий
18.12.2025 20:18 Ответить
А ви хіба за темою висловилися? Чи Ваше підліткове мислення видає суто спонтанні фрази?
показать весь комментарий
18.12.2025 20:22 Ответить
ну я іншої відповіді не очікував від людини яка назвалось брендом одягу. це так потужно та не зламно...... ти ви труси чи бюстгальтер? я прошу визначитсья.
показать весь комментарий
18.12.2025 20:24 Ответить
чи о боже! ви той самий тммі лі басс? як там ваша дружина? чи вже всьо.... ви видно самозайнятий . а ось мені памела до цих пір подобається.....
показать весь комментарий
18.12.2025 20:37 Ответить
Толерантність та трусість розжирівшої від вольготного життя Європі не дозволяє приймати в край необхідні для України рішення. І це при тому, що Ненька стоїть щитом перед ними.
показать весь комментарий
18.12.2025 20:11 Ответить
А завжди так було ! Україна - Русь захистила Європу від татаро-монгольського нашестя , УНР захисила Європу від більшовиків , а після ІІ світової УПА завадила червоним здійснити тотальну більшовизацію Європи ... вони в боргу перед нами ! Саме час в голос сказати про це !
показать весь комментарий
18.12.2025 20:17 Ответить
ось самий головний захисник! правда брехнею від нього тхне кварталівською.....з російським присмаком.

https://x.com/i/status/2001288035393004019
показать весь комментарий
18.12.2025 20:20 Ответить
Европейцы не могут до сих пор поверить, что нападение РФ на ЕС вполне реально. Они до все еще живут в своем сытом сюрре. Когда орки зайдут в Прибалтику, то все эти премьеры и главы ЦБ будут бегать, как ошпаренные и чартерами будут вылетать куда подальше.
показать весь комментарий
18.12.2025 20:17 Ответить
Корнієнко з аброхамієм і служками, глибоко захвильовані!
Де ж тепер їм харчєваться ??
показать весь комментарий
18.12.2025 20:23 Ответить
 
 