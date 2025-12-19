РУС
Использование замороженных активов РФ
Евросоюз сохраняет право использовать активы РФ для кредита Украине, - фон дер Ляйен

ЕС оставляет за собой право использовать активы РФ для помощи Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС оставляет возможность направить остатки наличных средств из российских замороженных активов на финансирование помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте фон дер Ляйен в Х.

"Мы оставляем за собой право использовать остатки наличных средств из российских активов, замороженных в ЕС, для финансирования кредита. Это решение, которое мы приняли вместе", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, финансирование Украины после 2027 года будет частью следующего долгосрочного обсуждения бюджета ЕС.

Что предшествовало?

ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

⚡️ Україна поверне кредит тільки тоді, коли росія виплатить репарації, - Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що механізм працюватиме за принципом «репараційного кредиту».
19.12.2025 08:00 Ответить
Так дайте ті гроші мля, не на папері а реалні
19.12.2025 08:17 Ответить
щас намалюють на папері
19.12.2025 08:19 Ответить
Знайшлася хоча б одна країна, яка в односторонньому порядку прийняла в себе жорсткі антиросійські закони: про заборону перебування росіян на своїй території, про негайну конфіскацію виявлених коштів, які належать Росії або всім її резидентам, про заборону судам розглядати позови від Московії та московитів, про позбавлення ліцензій своїх юристів, які спробують співпрацювати з московитами. І як тоді виглядатиме решта сцикунів, продовжуватимуть боятися чи плотину таки прорве?
19.12.2025 08:39 Ответить
 
 