Евросоюз сохраняет право использовать активы РФ для кредита Украине, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС оставляет возможность направить остатки наличных средств из российских замороженных активов на финансирование помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте фон дер Ляйен в Х.

"Мы оставляем за собой право использовать остатки наличных средств из российских активов, замороженных в ЕС, для финансирования кредита. Это решение, которое мы приняли вместе", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, финансирование Украины после 2027 года будет частью следующего долгосрочного обсуждения бюджета ЕС.

Что предшествовало?

ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

