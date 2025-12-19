Сибіга про рішення щодо позики в €90 млрд: "Попри сподівання Росії, підтримка Європи для України не похитнеться"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав рішення Європейської ради про надання Україні 90 млрд євро фінансової підтримки у 2026–2027 роках своєчасним і рішучим.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Сибіги, ухвалене рішення гарантує Україні фінансову безпеку та демонструє стійкість європейської підтримки попри очікування Росії.

"Україна отримала гарантію фінансової безпеки. Попри сподівання Росії, підтримка Європи для України не похитнеться. Російські активи залишаються замороженими. Європа залишається єдиною і сильною", - написав міністр.

Він також подякував очільниці європейської дипломатії Каї Каллас та державам-членам ЄС за непохитну підтримку України.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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