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Новини Боротьба з корупцією Допомога Україні від Європи
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У ЄС нагадали Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення про позику в 90 млрд євро

Позика ЄС для України: нагадали про боротьбу з корупцією

ЄС нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновках Європейської Ради.

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Що відомо?

Заява пролунала на тлі надання позики в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

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Що сказали у Єврораді?

Там вважають важливими такі речі:

  • зміцнення європейської та української оборонної промисловості;
  • подальше дотримання Україною принципів верховенства права, зокрема боротьбу з корупцією;
  • специфічний характер політики безпеки та оборони деяких держав-членів та інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.

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Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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Європа (2532) корупція (5106) Євросоюз (15340)
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Топ коментарі
+21
Начальника поліції Берліна звільнили - відвіз на службовому авто свою маму - зловживання службовим становищем! На тлі таких дій Україна - неоране корупціонне поле, яке підтримується всіма громадяними...
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19.12.2025 09:55 Відповісти
+16
Єрмак, як і передбачалось, сидить під столом зебіла і далі керує країною
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19.12.2025 10:01 Відповісти
+14
А в нас і немає корупції. Все належить смєшлівому єврейському мальчику.
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19.12.2025 10:02 Відповісти

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