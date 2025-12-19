У ЄС нагадали Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення про позику в 90 млрд євро

ЄС нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновках Європейської Ради.

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Що відомо?

Заява пролунала на тлі надання позики в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

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Що сказали у Єврораді?

Там вважають важливими такі речі:

зміцнення європейської та української оборонної промисловості;

подальше дотримання Україною принципів верховенства права, зокрема боротьбу з корупцією;

специфічний характер політики безпеки та оборони деяких держав-членів та інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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