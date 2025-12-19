У ЄС нагадали Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення про позику в 90 млрд євро
ЄС нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновках Європейської Ради.
Що відомо?
Заява пролунала на тлі надання позики в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
Що сказали у Єврораді?
Там вважають важливими такі речі:
- зміцнення європейської та української оборонної промисловості;
- подальше дотримання Україною принципів верховенства права, зокрема боротьбу з корупцією;
- специфічний характер політики безпеки та оборони деяких держав-членів та інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
Топ коментарі
+21 piter piter
показати весь коментар19.12.2025 09:55 Відповісти Посилання
+16 Ksenia VB
показати весь коментар19.12.2025 10:01 Відповісти Посилання
+14 Ksenia VB
показати весь коментар19.12.2025 10:02 Відповісти Посилання
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