1 013 25

В ЕС напомнили Украине о борьбе с коррупцией на фоне решения о кредите в 90 млрд евро

Заем ЕС для Украины: напомнили о борьбе с коррупцией

ЕС напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выводах Европейского Совета.

Что известно?

Заявление прозвучало на фоне предоставления займа в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Что сказали в Евросовете?

Там считают важными следующие вещи:

  • укрепление европейской и украинской оборонной промышленности;
  • дальнейшее соблюдение Украиной принципов верховенства права, в частности борьбу с коррупцией;
  • специфический характер политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и интересы безопасности и обороны всех государств-членов.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

+10
Начальника поліції Берліна звільнили - відвіз на службовому авто свою маму - зловживання службовим становищем! На тлі таких дій Україна - неоране корупціонне поле, яке підтримується всіма громадяними...
19.12.2025 09:55 Ответить
+7
Єрмак, як і передбачалось, сидить під столом зебіла і далі керує країною
19.12.2025 10:01 Ответить
+5
А в нас і немає корупції. Все належить смєшлівому єврейському мальчику.
19.12.2025 10:02 Ответить
Про що це вони, про яку таку корупцію?!
З трибуни парламенту президент зеленський заявив: "Я доведу всім, що Україна без корупції - це не фантастика, це має бути реальністю. І мені байдуже, скільки для цього потрібно буде змінити керівників правоохоронних органів, міністрів і інших керівників".
19.12.2025 09:53 Ответить
А в нас і немає корупції. Все належить смєшлівому єврейському мальчику.
19.12.2025 10:02 Ответить
Він не єврейський , він маланьский
19.12.2025 10:34 Ответить
Зеленський - кидало народу.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"

2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"

3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"

4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.

5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
19.12.2025 10:12 Ответить
Начальника поліції Берліна звільнили - відвіз на службовому авто свою маму - зловживання службовим становищем! На тлі таких дій Україна - неоране корупціонне поле, яке підтримується всіма громадяними...
19.12.2025 09:55 Ответить
І про що ж то вони? Яка корупція?!
В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський.
19.12.2025 09:59 Ответить
І взагалі,
https://www.facebook.com/watch/?v=456655914866569 Зеленский: "Я должен только своим родителям"
19.12.2025 10:01 Ответить
Санич должин тільки Ігарю Валєрічю. Мама Ріма почекає
19.12.2025 10:14 Ответить
Угу...А у папи Саші є персональна пенсія від Зегевари.Так що хай мовчки жере свій форшмак і не киздить.
19.12.2025 10:21 Ответить
19.12.2025 10:16 Ответить
Для чого? Ось зараз корупції повно, а гроші ж дають.
19.12.2025 10:00 Ответить
Навіщо тоді нам ота позика якщо її розпиляти внаглу ніззя?
19.12.2025 10:00 Ответить

19.12.2025 10:23 Ответить
Єрмак, як і передбачалось, сидить під столом зебіла і далі керує країною
19.12.2025 10:01 Ответить
Зараз Єрмак сидить під столом голови СЗР, якого він і призначив.
19.12.2025 10:08 Ответить
Українська корупція хіба здохне від переїдання.
19.12.2025 10:03 Ответить
То ви будь ласка проводьте аудит і моніторте, куди ті гроші пішли. У нас корумпована країна зверху до низу, але я вірю що українці подолають корупцію.
19.12.2025 10:09 Ответить
Посполиті зможуть відродити її своїми щоденними "...нехай_кум_вирішить_питання_поза_чергою...".
19.12.2025 10:10 Ответить
Зєля і доброчесність - речі неспівставні.

Вибори
19.12.2025 10:11 Ответить
був у нас один карупцыонєр - барига Парашенка, так Санич його санкциямі задавив. Всі решта еффективні💩
19.12.2025 10:13 Ответить
Найчастіше треба нагадувати. Зелена влада пробила вже дно у бочці, але таких бочок ще до біса.
19.12.2025 10:17 Ответить
На цей "пиріг" охочих багато.
Треба щоб був жорсткий контроль ЄС, або наполовину роздеребанять.
Даєш яйця 50 грн. за штуку!
19.12.2025 10:18 Ответить
РРО поставьте этим гнидам, неоподаткованные у корыт до сих пор
19.12.2025 10:22 Ответить
19.12.2025 10:24 Ответить
Ви спочатку дайте ці гроші, ми їх оприбуткуємо, а якщо щось залишиться, тоді будемо боротися
19.12.2025 10:38 Ответить
 
 