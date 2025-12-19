В ЕС напомнили Украине о борьбе с коррупцией на фоне решения о кредите в 90 млрд евро

ЕС напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выводах Европейского Совета.

Что известно?

Заявление прозвучало на фоне предоставления займа в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Что сказали в Евросовете?

Там считают важными следующие вещи:

укрепление европейской и украинской оборонной промышленности;

дальнейшее соблюдение Украиной принципов верховенства права, в частности борьбу с коррупцией;

специфический характер политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и интересы безопасности и обороны всех государств-членов.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

