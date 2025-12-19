В ЕС напомнили Украине о борьбе с коррупцией на фоне решения о кредите в 90 млрд евро
ЕС напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в выводах Европейского Совета.
Что известно?
Заявление прозвучало на фоне предоставления займа в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.
Что сказали в Евросовете?
Там считают важными следующие вещи:
- укрепление европейской и украинской оборонной промышленности;
- дальнейшее соблюдение Украиной принципов верховенства права, в частности борьбу с коррупцией;
- специфический характер политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и интересы безопасности и обороны всех государств-членов.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
З трибуни парламенту президент зеленський заявив: "Я доведу всім, що Україна без корупції - це не фантастика, це має бути реальністю. І мені байдуже, скільки для цього потрібно буде змінити керівників правоохоронних органів, міністрів і інших керівників".
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
В Україні зараз немає корупції, багато корупціонерів виїхали, - Зеленський.
https://www.facebook.com/watch/?v=456655914866569 Зеленский: "Я должен только своим родителям"
Вибори
Треба щоб був жорсткий контроль ЄС, або наполовину роздеребанять.
