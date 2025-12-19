90 млрд евро для Украины - это сигнал, что Европа не устала, - премьер Латвии Силиня

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что решение лидеров Европейского Союза предоставить Украине кредит на ближайшие два года - это четкий сигнал, что Европа не устала и не отступит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По ее словам, соглашение, достигнутое после длительных переговоров в Брюсселе, обеспечивает столь необходимый спасательный круг для Украины в то время, когда президент США Дональд Трамп призывает к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны.

"Поддержка Украины - это инвестиции в безопасность всей Европы, в том числе и Латвии", - сказала Силиня.

Читайте: Матернова о кредите в €90 млрд для Украины: "Исключительно выгодные условия"

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также: 90 млрд евро от ЕС для Украины - это сигнал Путину, - Reuters