90 млрд евро для Украины - это сигнал, что Европа не устала, - премьер Латвии Силиня
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что решение лидеров Европейского Союза предоставить Украине кредит на ближайшие два года - это четкий сигнал, что Европа не устала и не отступит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Что известно
По ее словам, соглашение, достигнутое после длительных переговоров в Брюсселе, обеспечивает столь необходимый спасательный круг для Украины в то время, когда президент США Дональд Трамп призывает к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны.
"Поддержка Украины - это инвестиции в безопасность всей Европы, в том числе и Латвии", - сказала Силиня.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
