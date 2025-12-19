РУС
Новости Помощь Украине от Европы
683 15

90 млрд евро для Украины - это сигнал, что Европа не устала, - премьер Латвии Силиня

В Латвии прокомментировали 90 млрд евро для Украины

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что решение лидеров Европейского Союза предоставить Украине кредит на ближайшие два года - это четкий сигнал, что Европа не устала и не отступит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Что известно

По ее словам, соглашение, достигнутое после длительных переговоров в Брюсселе, обеспечивает столь необходимый спасательный круг для Украины в то время, когда президент США Дональд Трамп призывает к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны.

"Поддержка Украины - это инвестиции в безопасность всей Европы, в том числе и Латвии", - сказала Силиня.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026-2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Автор: 

помощь (8262) Евросоюз (17994) Силиня Эвика (8)
Топ комментарии
+4
Не втомились вилупки???
Це мені нагадало мультик про хомяка і суслика як суслик робив зарядку за хомяка
показать весь комментарий
19.12.2025 16:31 Ответить
+3
заносьте ще

"Я забрав лимон і в цій же коробці віддав 1,6. Але 1,6 нести - це таке собі задоволення", -фурсенко про перенесення млн доларів в сумках.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:26 Ответить
+2
Бачу кожній державі зараз навипередки треба відчитатися про наданий кредит, бо вже свята,треба буде гладити рожки лапландських оленей та сідати на колінки діду морозу, і не до цього буде. Не втомилися вони бач
показать весь комментарий
19.12.2025 16:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А потім треба думати як від нього відпетляти, бо грошей нема
показать весь комментарий
19.12.2025 16:40 Ответить
Раз нема грошей, то треба буде віддати атомні станції, порти, землю і державні підприємства. Коротше все що залишиться цінне після війни.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:45 Ответить
Так не факт шо у європки зараз є гроші. Пообіцяти то пообіцяли, а де їх брати.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:46 Ответить
Відкупилась. Чи вистачить українців - величезне питання.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:36 Ответить
Гроші хтось бачив ? Це поки що обіцянка ,яка не вартує нічого.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:47 Ответить
ви їх і не побачите, хіба що коли борги виставлять
самі заробляйте
показать весь комментарий
19.12.2025 16:54 Ответить
Тим хто воює можете сказати те ж саме.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:59 Ответить
Це кредити,які все одно,віддавати потрібно.А москальські активи,то не не порушені.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:38 Ответить
Не втомились сидіти в безпеці і давати гроші на війну іншим, ще й в борг.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:42 Ответить
show must go on
показать весь комментарий
19.12.2025 16:46 Ответить
Не втомилися давати кацапські гроші в борг. Молодці.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:51 Ответить
Да вы прям герои) Кредит выдали. А забрать деньги у русни уже не как-то стрёмно.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:17 Ответить
 
 