90 млрд євро для України - це сигнал, що Європа не втомилась, - прем’єрка Латвії Сіліня

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що рішення лідерів Європейського Союзу надати Україні кредит на найближчі два роки - це чіткий сигнал, що Європа не втомилася та не відступить.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

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Що відомо?

За її словами, угода, досягнута після тривалих переговорів у Брюсселі, забезпечує таке необхідне рятувальне коло для України в той час, коли президент США Дональд Трамп закликає до якнайшвидшого укладання угоди про припинення війни.

"Підтримка України - це інвестиції у безпеку всієї Європи, зокрема й Латвії", - сказала Сіліня.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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