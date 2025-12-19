90 млрд євро для України - це сигнал, що Європа не втомилась, - прем’єрка Латвії Сіліня
Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що рішення лідерів Європейського Союзу надати Україні кредит на найближчі два роки - це чіткий сигнал, що Європа не втомилася та не відступить.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Що відомо?
За її словами, угода, досягнута після тривалих переговорів у Брюсселі, забезпечує таке необхідне рятувальне коло для України в той час, коли президент США Дональд Трамп закликає до якнайшвидшого укладання угоди про припинення війни.
"Підтримка України - це інвестиції у безпеку всієї Європи, зокрема й Латвії", - сказала Сіліня.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це мені нагадало мультик про хомяка і суслика як суслик робив зарядку за хомяка
"Я забрав лимон і в цій же коробці віддав 1,6. Але 1,6 нести - це таке собі задоволення", -фурсенко про перенесення млн доларів в сумках.