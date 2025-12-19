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Новини Допомога Україні від Європи
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90 млрд євро для України - це сигнал, що Європа не втомилась, - прем’єрка Латвії Сіліня

У Латвії прокоментували 90 млрд євро для України

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що рішення лідерів Європейського Союзу надати Україні кредит на найближчі два роки - це чіткий сигнал, що Європа не втомилася та не відступить.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

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Що відомо?

За її словами, угода, досягнута після тривалих переговорів у Брюсселі, забезпечує таке необхідне рятувальне коло для України в той час, коли президент США Дональд Трамп закликає до якнайшвидшого укладання угоди про припинення війни.

"Підтримка України - це інвестиції у безпеку всієї Європи, зокрема й Латвії", - сказала Сіліня.

Читайте: Матернова про кредит у €90 млрд для України: "Винятково вигідні умови"

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

Також читайте: 90 млрд євро від ЄС для України - це сигнал Путіну, - Reuters

Автор: 

допомога (9264) Євросоюз (15340) Сіліня Евіка (12)
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Топ коментарі
+4
Не втомились вилупки???
Це мені нагадало мультик про хомяка і суслика як суслик робив зарядку за хомяка
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19.12.2025 16:31 Відповісти
+3
заносьте ще

"Я забрав лимон і в цій же коробці віддав 1,6. Але 1,6 нести - це таке собі задоволення", -фурсенко про перенесення млн доларів в сумках.
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19.12.2025 16:26 Відповісти
+2
Бачу кожній державі зараз навипередки треба відчитатися про наданий кредит, бо вже свята,треба буде гладити рожки лапландських оленей та сідати на колінки діду морозу, і не до цього буде. Не втомилися вони бач
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19.12.2025 16:35 Відповісти

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