Матернова про кредит у €90 млрд для України: "Винятково вигідні умови"

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що рішення про надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро, ухвалене під час саміту ЄС у Брюсселі, дозволить зберегти фінансову стійкість держави протягом наступних двох років.

Про це вона заявила у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами Матернової, рішення Євросоюзу щодо позики є "фантастичною новиною для України", оскільки країна змогла уникнути фінансової прірви та кризи ліквідності. "Фінансування тепер гарантоване. Цього було досягнуто за умови, що три країни будуть звільнені від додаткових фінансових зобов’язань, пов’язаних зі спільним кредитом, гарантованим натомість бюджетом ЄС", - наголосила вона.

Посол підкреслила, що кредит надається Україні на винятково вигідних умовах. Зокрема, йдеться про безвідсоткову позику, яку не потрібно буде повертати у разі, якщо Росія не виплатить Україні репарації за збитки, завдані внаслідок збройної агресії.

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Матернова також пояснила, що кредит підкріплений бюджетним резервом Євросоюзу, тому не створює додаткового навантаження на національні бюджети держав-членів ЄС.

Водночас вона зазначила, що лідери ЄС закликали Раду ЄС та Європейський парламент продовжити роботу над технічними й правовими аспектами інструментів, які передбачають репараційну позику з використанням заморожених російських активів. Така робота, за її словами, триватиме й надалі.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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