Марченко про 90 млрд євро від ЄС: Кошти підуть на потреби бюджету та оборони

Виділені 90 млрд євро від ЄС є безповоротними та безвідсотковими для України.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Європейська рада прийняла надважливе для України рішення про надання €90 млрд на два наступні роки.

Ці кошти по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення може відбутись лише після того, як Росія компенсує нам збитки, завдані своєю агресивною війною", - йдеться в повідомленні.

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За словами Марченка, отримані кошти будуть спрямовані на потреби бюджету та оборони.

"Важливо, що робота над Репараційним кредитом продовжиться - його реалізація потребує додаткової підготовки", - додав міністр.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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