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Новини Допомога Україні від Європи
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Марченко про 90 млрд євро від ЄС: Кошти підуть на потреби бюджету та оборони

Марченко розповів, на що підуть 90 млрд євро від ЄС

Виділені 90 млрд євро від ЄС є безповоротними та безвідсотковими для України.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Європейська рада прийняла надважливе для України рішення про надання €90 млрд на два наступні роки.

Ці кошти по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення може відбутись лише після того, як Росія компенсує нам збитки, завдані своєю агресивною війною", - йдеться в повідомленні.

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За словами Марченка, отримані кошти будуть спрямовані на потреби бюджету та оборони.

"Важливо, що робота над Репараційним кредитом продовжиться - його реалізація потребує додаткової підготовки", - додав міністр.

Марченко розповів, на що підуть 90 млрд євро від ЄС

Читайте: У ЄС нагадали Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення про позику в 90 млрд євро

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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Автор: 

допомога (9264) Євросоюз (15340) Марченко Сергій (587)
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Топ коментарі
+8
>на потреби бюджету
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19.12.2025 10:43 Відповісти
+5
Ну да ну да....бо попередні туди і пішли так?
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19.12.2025 10:36 Відповісти
+5
...."зелені" ніяк і нічим ,не можуть цілу ніч, зупинити страшний зуд в руках...
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19.12.2025 10:36 Відповісти

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