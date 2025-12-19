Марченко про 90 млрд євро від ЄС: Кошти підуть на потреби бюджету та оборони
Виділені 90 млрд євро від ЄС є безповоротними та безвідсотковими для України.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Європейська рада прийняла надважливе для України рішення про надання €90 млрд на два наступні роки.
Ці кошти по своїй суті є безповоротними та безвідсотковими для України. Погашення може відбутись лише після того, як Росія компенсує нам збитки, завдані своєю агресивною війною", - йдеться в повідомленні.
За словами Марченка, отримані кошти будуть спрямовані на потреби бюджету та оборони.
"Важливо, що робота над Репараційним кредитом продовжиться - його реалізація потребує додаткової підготовки", - додав міністр.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
Топ коментарі
+8 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар19.12.2025 10:43 Відповісти Посилання
+5 Михайло Иляш
показати весь коментар19.12.2025 10:36 Відповісти Посилання
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар19.12.2025 10:36 Відповісти Посилання
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