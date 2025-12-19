Макрон: Європі доведеться напряму взаємодіяти з Путіним, а не через США
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - заявив президент Франції.
Макрон виступив після того, як 19 грудня лідери Європейського Союзу оголосили про згоду надати Україні позику на 90 млрд євро, відмовившись від ідеї конфіскації заморожених російських активів.
Він також наголосив, що Європа вимагає власного місця за столом переговорів щодо війни в Україні. Наразі, за його словами, мирний процес значною мірою перебрали на себе США, однак залишається незрозумілим, чи готова Росія припинити війну.
"Ми, європейці та українці, зацікавлені у пошуку правильної структури для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому разі ми будемо обговорювати це між собою з переговірниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально", - зазначив Макрон.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
- Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
- Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.
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В цьому вся європейська сутність "взаємодії" з путіном.
Бояться гроші відібрати. А якби, не дай Боже, довелося взятися за зброю?
Слова "підсвинки" злякалися. А він запасі має серйозніші слова, а це майже евфемізм...
Є припущення, що Сили Оборони запустили дрони з БЕКів. Така собі «Павутина на воді», як нова загроза путінському режиму.
Ймовірно жирна ціль була ліквідована на борту танкера - йдеться про голову військової розвідки генерала ГРУ Андрія Авер'янова з декількома заступниками. Ця особа була відповідальною за тіньові угоди та шпигунство в країнах ЄС, а також саботаж і вибухи, що відбувалися за наказом путіна.