У Франції більш ніж удвічі зростуть штрафи за вживання наркотиків

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про посилення відповідальності за вживання наркотиків, зокрема про суттєве підвищення штрафів.

За словами французького лідера, розмір штрафу за зберігання та вживання заборонених речовин планують збільшити більш ніж удвічі — з 200 до 500 євро, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Макрон наголосив, що держава має жорсткіше реагувати на наркопорушення, зокрема через фінансові санкції.

Читайте: Намагався збувати наркотики військовослужбовцям: на Донеччині викрито наркоділка, - ДБР. ФОТОрепортаж

Позиція Макрона та причини посилення покарання

Президент Франції підкреслив, що посилення штрафів є частиною боротьби з наркотичною залежністю та криміналом, пов’язаним із незаконним обігом наркотиків.

"Ми повинні забирати гроші у тих, кого ми ловимо з наркотиками", — заявив Макрон.

За офіційними даними, у Франції зафіксовано значну кількість смертельних випадків, пов’язаних із наркоторгівлею та вживанням заборонених речовин, що й стало однією з причин перегляду підходів до покарання.

Читайте: Війна з наркокартелями у Бразилії: задіяні FPV-дрони, понад 80 загиблих. ФОТОрепортаж

Як діє система штрафів у Франції

Вживання незаконних наркотиків у Франції формально карається позбавленням волі строком до одного року та штрафом до 3750 євро. Водночас кілька років тому влада запровадила спрощену процедуру — фіксований штраф за зберігання і вживання невеликих доз наркотиків, аби розвантажити судову систему.

Цей механізм не застосовується до:

неповнолітніх;

осіб, підозрюваних у збуті або інших наркозлочинах.

У 2024 році у Франції було виписано майже 200 тисяч таких штрафів. Це становить приблизно 75% від усіх зафіксованих правопорушень, пов’язаних зі зловживанням наркотиками.

Раніше повідомлялося, що поліцейські Харківщини викрили групу наркозбувачів та вилучили канабіс на близько 2,6 мільйона гривень.

Також читайте: Трамп: США можуть атакувати країни, які постачають наркотики