Во Франции более чем вдвое вырастут штрафы за употребление наркотиков
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении ответственности за употребление наркотиков, в частности о существенном повышении штрафов.
По словам французского лидера, размер штрафа за хранение и употребление запрещенных веществ планируют увеличить более чем вдвое — с 200 до 500 евро, сообщает Цензор.НЕТ.
Макрон подчеркнул, что государство должно более жестко реагировать на нарконарушения, в частности через финансовые санкции.
Позиция Макрона и причины ужесточения наказания
Президент Франции подчеркнул, что ужесточение штрафов является частью борьбы с наркотической зависимостью и преступностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
"Мы должны забирать деньги у тех, кого мы ловим с наркотиками", — заявил Макрон.
По официальным данным, во Франции зафиксировано значительное количество смертельных случаев, связанных с наркоторговлей и употреблением запрещенных веществ, что и стало одной из причин пересмотра подходов к наказанию.
Как действует система штрафов во Франции
Употребление незаконных наркотиков во Франции формально наказывается лишением свободы на срок до одного года и штрафом до 3750 евро. В то же время несколько лет назад власти ввели упрощенную процедуру — фиксированный штраф за хранение и употребление небольших доз наркотиков, чтобы разгрузить судебную систему.
Этот механизм не применяется к:
-
несовершеннолетним;
-
лицам, подозреваемым в сбыте или других наркопреступлениях.
В 2024 году во Франции было выписано почти 200 тысяч таких штрафов. Это составляет примерно 75% от всех зафиксированных правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками.
Ранее сообщалось, что полицейские Харьковщины разоблачили группу наркоторговцев и изъяли каннабис на сумму около 2,6 миллиона гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
той знеболюючий та розслабляючий нервову систему, наркотик?
той, що вкрай буде необхідний ветеранам з випаленою нервовою системою, наркотик?
кокаїн, який прописували, як ліки проти нежиті наркотик?
за який, болівія вже скільки десятиліть б'ється в оон, за відміну!
так, то юридично та кримінально, на кишеню мєнтам, наркотик!
але ж бухло! оте ****** бухло, якого валом будь де, від якого кум сокирою вбиває кума, то *******!!!
так так! з 2022 багато кого не бачу. чи, то тцк?
нема прибутку у мєнта!!!
почали стригти молодь з канабісом, з без виходу!!!
мєнти вміють вимагати! мєнти природжені та на це вчилися!!!