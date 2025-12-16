РУС
Во Франции более чем вдвое вырастут штрафы за употребление наркотиков

Штрафы за употребление наркотиков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении ответственности за употребление наркотиков, в частности о существенном повышении штрафов.

По словам французского лидера, размер штрафа за хранение и употребление запрещенных веществ планируют увеличить более чем вдвое — с 200 до 500 евро, сообщает Цензор.НЕТ.

Макрон подчеркнул, что государство должно более жестко реагировать на нарконарушения, в частности через финансовые санкции.

Позиция Макрона и причины ужесточения наказания

Президент Франции подчеркнул, что ужесточение штрафов является частью борьбы с наркотической зависимостью и преступностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

"Мы должны забирать деньги у тех, кого мы ловим с наркотиками", — заявил Макрон.

По официальным данным, во Франции зафиксировано значительное количество смертельных случаев, связанных с наркоторговлей и употреблением запрещенных веществ, что и стало одной из причин пересмотра подходов к наказанию.

Как действует система штрафов во Франции

Употребление незаконных наркотиков во Франции формально наказывается лишением свободы на срок до одного года и штрафом до 3750 евро. В то же время несколько лет назад власти ввели упрощенную процедуру — фиксированный штраф за хранение и употребление небольших доз наркотиков, чтобы разгрузить судебную систему.

Этот механизм не применяется к:

  • несовершеннолетним;

  • лицам, подозреваемым в сбыте или других наркопреступлениях.

В 2024 году во Франции было выписано почти 200 тысяч таких штрафов. Это составляет примерно 75% от всех зафиксированных правонарушений, связанных со злоупотреблением наркотиками.

