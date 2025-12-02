Трамп: США могут атаковать страны, поставляющие наркотики

Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме заявил, что любая страна, которая незаконно поставляет наркотики в США, может стать объектом нападения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этом американский глава акцентировал во время рассмотрения вопроса о поставках кокаина из Колумбии, пишет Reuters.

Трамп ранее уже назвал президента Колумбии Густаво Петро "лидером незаконного наркобизнеса", что вызвало резкую реакцию колумбийской стороны.

Петро, в свою очередь, заверил, что эти обвинения являются безосновательными и не соответствуют действительности.

Отношения США и Венесуэлы остаются напряженными

Заявление Трампа о незаконных поставках наркотиков в США прозвучало на фоне ухудшения отношений между Америкой и Венесуэлой. Вашингтон связывает местного президента Николаса Мадуро с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем солнц" (Cartel de los Soles).

Именно он, по словам Трампа, занимается контрабандой наркотиков в США и Европу.

Администрация президента США из-за этого признала Мадуро и его соратников в правительстве членами иностранной террористической организации.

Что предшествовало

Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".

В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

