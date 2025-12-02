РУС
Трамп: США могут атаковать страны, поставляющие наркотики

Трамп: США пригрозили войной странам, поставляющим наркотики

Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме заявил, что любая страна, которая незаконно поставляет наркотики в США, может стать объектом нападения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этом американский глава акцентировал во время рассмотрения вопроса о поставках кокаина из Колумбии, пишет Reuters.

Трамп ранее уже назвал президента Колумбии Густаво Петро "лидером незаконного наркобизнеса", что вызвало резкую реакцию колумбийской стороны.

Петро, в свою очередь, заверил, что эти обвинения являются безосновательными и не соответствуют действительности.

Отношения США и Венесуэлы остаются напряженными 

Заявление Трампа о незаконных поставках наркотиков в США прозвучало на фоне ухудшения отношений между Америкой и Венесуэлой. Вашингтон связывает местного президента Николаса Мадуро с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем солнц" (Cartel de los Soles).

Именно он, по словам Трампа, занимается контрабандой наркотиков в США и Европу.

Администрация президента США из-за этого признала Мадуро и его соратников в правительстве членами иностранной террористической организации.

Что предшествовало

  • Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.
  • Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".
  • В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.

Топ комментарии
+5
Росія постачає наркотики. І що?
02.12.2025 23:05 Ответить
+2
Але Пекін заперечує свою роль у наркоторгівлі за межами своїх кордонів. Як заявив у травні представник МЗС: «Фентаніл - це проблема США, а не Китаю.»
02.12.2025 23:16 Ответить
+1
Дайте йому дозу,******* ***** з дня в день
02.12.2025 23:04 Ответить
Дайте йому дозу,******* ***** з дня в день
02.12.2025 23:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs https://www.youtube.com/watch?v=Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
02.12.2025 23:21 Ответить
швець це назвав гвіздком в домовину договрняків Трамп- хйло по Україні.
02.12.2025 23:23 Ответить
Росія постачає наркотики. І що?
02.12.2025 23:05 Ответить
Перебиває тему новою перемогою у війні... з наркотиками ?
Так враження що Подоляк та СІрожа на нього работают.
02.12.2025 23:06 Ответить
зараз треба заснувати швиденько Нобелівську премію за перемогу у війні з накркотиками і...
02.12.2025 23:07 Ответить
Пів світу підганяють наркоту США - може Габон поза підозрою - починай їх *******
02.12.2025 23:07 Ответить
і тому вони с гексетом шукают стрелочніка в справі хто би по весенсуельским лодкам?
коли вже зрозуміють, що трамп це голий король. всі його заяви неварті нічого і його з його подельніками чекає дуже скоро нескінчені суди
02.12.2025 23:07 Ответить
Сполучені Штати не зможуть вирішити кризу, пов'язану з фентанілом, без допомоги свого головного суперника.
Китай є найбільшим у світі постачальником хімікатів, які контрабандисти використовують для виготовлення опіоїду, і регулятори країни довели, що вони можуть стримувати його поширення на чорному ринку - коли хочуть.
Але незважаючи на тиск з Вашингтона, Китай зробив далеко не все, що міг би, для боротьби з нелегальною торгівлею фентанілом.
Для Пекіна опіоїд, який щороку вбиває десятки тисяч американців, є джерелом політичного впливу, від якого країна не готова легко відмовлятися.
02.12.2025 23:15 Ответить
Але Пекін заперечує свою роль у наркоторгівлі за межами своїх кордонів. Як заявив у травні представник МЗС: «Фентаніл - це проблема США, а не Китаю.»
02.12.2025 23:16 Ответить
Coming soon: "Opium Wars - Part 3. Chickens come home to roost."
02.12.2025 23:29 Ответить
Хех, тут згадуються Опіумні війни.
02.12.2025 23:31 Ответить
І навіть китай, який зараз сміється над бд в питаннях припинення війни росії проти України???
02.12.2025 23:17 Ответить
Пішла "димова завіса"... Трамп зрозумів, що його блеф з Канадою та Гренландією, не "прокотив", тому вирішив переключиться, спочатку, на венесуельську нафту...
02.12.2025 23:18 Ответить
Він і не міг прокатати. Ну в теорії з Гренландію ще можна було, в теорії. Але не з Канадою.
02.12.2025 23:29 Ответить
Ну Трамп же "бізнесмен/капіталіст". Повинен же знати основний принцип "ринкової економіки" - "попит породжує пропозицію"... Може, в першу чергу, потрібно "нанести удар" по своїм "баригам" в США? Ну щоб всі інші "боялися"...
02.12.2025 23:22 Ответить
Тепер Трампу треба привязати Україну до наркотрафіку і можна закінчити чергову війну! ... О! 🤑
02.12.2025 23:24 Ответить
Тоді ти і КНДР маешь бомбити. Тому що вони теж наркоту продають на державному рівні. Спитайте китайців. Вони вже заїбалися ловити наркобариг з КНДР в яких раптово є дип.недоторканість.
02.12.2025 23:28 Ответить
Сьогодні подивилась фільм голівудський « Капітан Флліпс» і подумала, як раніше весь світ вірив, що США сильна країна яка хдатна весь світ і навіть всесвіт захистити і захищати хоч когось іншого крім сабе, підставляючі всіх інших?
Навіть в найпотужніших і переможніших голівудських версіях проти однієї лодки дерев'яної з чотирма сомалійцямі напівголодними, босими і з автоматами, вони виставили ТРИ КОРАБЛІ ВВС від авіоносця до есмінця, морских котиків. І тільки довірливість одного сомалійців вберегло цю армаду від здачи їх в полом чотирьом піратам!
А ми надіялись що США це надійно, сильно, бескомпромісно на вірті миру і дотримання всіма міжнародних угод і кордонів.
02.12.2025 23:29 Ответить
А росію, яка постачає тероризм у всьому Світі,воно бомбити не буде,бо росія це терористична країна,яка може стріляти!!! А американці,коли в Них стріляють - дуже бояться!! Бо ковбої!!
03.12.2025 00:08 Ответить
 
 