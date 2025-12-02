Трамп: США могут атаковать страны, поставляющие наркотики
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме заявил, что любая страна, которая незаконно поставляет наркотики в США, может стать объектом нападения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на этом американский глава акцентировал во время рассмотрения вопроса о поставках кокаина из Колумбии, пишет Reuters.
Трамп ранее уже назвал президента Колумбии Густаво Петро "лидером незаконного наркобизнеса", что вызвало резкую реакцию колумбийской стороны.
Петро, в свою очередь, заверил, что эти обвинения являются безосновательными и не соответствуют действительности.
Отношения США и Венесуэлы остаются напряженными
Заявление Трампа о незаконных поставках наркотиков в США прозвучало на фоне ухудшения отношений между Америкой и Венесуэлой. Вашингтон связывает местного президента Николаса Мадуро с разветвленной сетью торговли наркотиками в венесуэльских вооруженных силах — "Картелем солнц" (Cartel de los Soles).
Именно он, по словам Трампа, занимается контрабандой наркотиков в США и Европу.
Администрация президента США из-за этого признала Мадуро и его соратников в правительстве членами иностранной террористической организации.
Что предшествовало
- Ранее CNN сообщал, что авианосная ударная группа во главе с USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.
- Группа присоединяется к американским силам, которые уже находятся в регионе, в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей".
- В Пентагоне также отметили, что варианты операций переданы президенту США Дональду Трампу еще 12 ноября.
Так враження що Подоляк та СІрожа на нього работают.
коли вже зрозуміють, що трамп це голий король. всі його заяви неварті нічого і його з його подельніками чекає дуже скоро нескінчені суди
Китай є найбільшим у світі постачальником хімікатів, які контрабандисти використовують для виготовлення опіоїду, і регулятори країни довели, що вони можуть стримувати його поширення на чорному ринку - коли хочуть.
Але незважаючи на тиск з Вашингтона, Китай зробив далеко не все, що міг би, для боротьби з нелегальною торгівлею фентанілом.
Для Пекіна опіоїд, який щороку вбиває десятки тисяч американців, є джерелом політичного впливу, від якого країна не готова легко відмовлятися.
Навіть в найпотужніших і переможніших голівудських версіях проти однієї лодки дерев'яної з чотирма сомалійцямі напівголодними, босими і з автоматами, вони виставили ТРИ КОРАБЛІ ВВС від авіоносця до есмінця, морских котиків. І тільки довірливість одного сомалійців вберегло цю армаду від здачи їх в полом чотирьом піратам!
А ми надіялись що США це надійно, сильно, бескомпромісно на вірті миру і дотримання всіма міжнародних угод і кордонів.