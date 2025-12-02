Трамп: США можуть атакувати країни, які постачають наркотики
Президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі заявив, що будь-яка країна, яка незаконно постачає наркотики в США, може стати об’єктом нападу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на цьому американський глава акцентував під час розгляду питання про постачання кокаїну з Колумбії, пише Reuters.
Трамп раніше вже назвав президента Колумбії Густаво Петро "лідером незаконного наркобізнесу", що викликало різку реакцію колумбійської сторони.
Петро своєю чергою запевнив, що ці звинувачення є безпідставними і не відповідають дійсності.
Відносини США та Венесуели залишаються напруженими
Заява Трампа про незаконне постачання наркотиків до США припала на тлі погіршення відносин між Америкою і Венесуелою. Тамтешнього президента Ніколаса Мадуро Вашингтон повʼязує з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles).
Саме він, за словами Трампа, займається контрабандою наркотиків до США і Європи.
Адміністрація президента США через це визнала Мадуро та його поплічників в уряді членами іноземної терористичної організації.
Що передувало
- Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.
- Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".
- У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.
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Кацапи споживають дешеве лайно, яке навіть безпритульні нігери не стали б брати. Їх малочисельну "иліту" можна не врахоаувати.
Так враження що Подоляк та СІрожа на нього работают.
коли вже зрозуміють, що трамп це голий король. всі його заяви неварті нічого і його з його подельніками чекає дуже скоро нескінчені суди
Китай є найбільшим у світі постачальником хімікатів, які контрабандисти використовують для виготовлення опіоїду, і регулятори країни довели, що вони можуть стримувати його поширення на чорному ринку - коли хочуть.
Але незважаючи на тиск з Вашингтона, Китай зробив далеко не все, що міг би, для боротьби з нелегальною торгівлею фентанілом.
Для Пекіна опіоїд, який щороку вбиває десятки тисяч американців, є джерелом політичного впливу, від якого країна не готова легко відмовлятися.
Навіть в найпотужніших і переможніших голівудських версіях проти однієї лодки дерев'яної з чотирма сомалійцямі напівголодними, босими і з автоматами, вони виставили ТРИ КОРАБЛІ ВВС від авіоносця до есмінця, морских котиків. І тільки довірливість одного сомалійців вберегло цю армаду від здачи їх в полом чотирьом піратам!
А ми надіялись що США це надійно, сильно, бескомпромісно на вірті миру і дотримання всіма міжнародних угод і кордонів.