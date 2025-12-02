Трамп: США можуть атакувати країни, які постачають наркотики

Президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі заявив, що будь-яка країна, яка незаконно постачає наркотики в США, може стати об’єктом нападу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на цьому американський глава акцентував під час розгляду питання про постачання кокаїну з Колумбії, пише Reuters.

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Трамп раніше вже назвав президента Колумбії Густаво Петро "лідером незаконного наркобізнесу", що викликало різку реакцію колумбійської сторони.

Петро своєю чергою запевнив, що ці звинувачення є безпідставними і не відповідають дійсності.

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Відносини США та Венесуели залишаються напруженими

Заява Трампа про незаконне постачання наркотиків до США припала на тлі погіршення відносин між Америкою і Венесуелою. Тамтешнього президента Ніколаса Мадуро Вашингтон повʼязує з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles).

Саме він, за словами Трампа, займається контрабандою наркотиків до США і Європи.

Адміністрація президента США через це визнала Мадуро та його поплічників в уряді членами іноземної терористичної організації.

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Що передувало

Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.

Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".

У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.

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