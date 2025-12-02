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Новини Заяви Трампа
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Трамп: США можуть атакувати країни, які постачають наркотики

Трамп: США пригрозили війною країнам, які постачають наркотики

Президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі заявив, що будь-яка країна, яка незаконно постачає наркотики в США, може стати об’єктом нападу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на цьому американський глава акцентував під час розгляду питання про постачання кокаїну з Колумбії, пише Reuters.

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Трамп раніше вже назвав президента Колумбії Густаво Петро "лідером незаконного наркобізнесу", що викликало різку реакцію колумбійської сторони.

Петро своєю чергою запевнив, що ці звинувачення є безпідставними і не відповідають дійсності.

Також читайте: Трамп: США більше не фінансують війну в Україні

Відносини США та Венесуели залишаються напруженими 

Заява Трампа про незаконне постачання наркотиків до США припала на тлі погіршення відносин між Америкою і Венесуелою. Тамтешнього президента Ніколаса Мадуро Вашингтон повʼязує з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських збройних силах — "Картелем сонць" (Cartel de los Soles).

Саме він, за словами Трампа, займається контрабандою наркотиків до США і Європи.

Адміністрація президента США через це визнала Мадуро та його поплічників в уряді членами іноземної терористичної організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні – це не конфлікт США. Трамп єдиний, хто може її завершити, - Рубіо

Що передувало

  • Раніше CNN повідомляв, що авіаносна ударна група на чолі з USS Gerald R. Ford увійшла в Карибське море на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою.
  • Група приєднується до американських сил, які вже перебувають у регіоні, в межах зусиль адміністрації Трампа з "розгрому та ліквідації злочинних мереж".
  • У Пентагоні також зазначили, що варіанти операцій передано президенту США Дональду Трампу ще 12 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призупинили постачання певних видів зброї в Україну, - The Atlantic

Автор: 

наркотики (1497) США (26755) Трамп Дональд (8948)
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Топ коментарі
+11
Росія постачає наркотики. І що?
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02.12.2025 23:05 Відповісти
+4
Пішла "димова завіса"... Трамп зрозумів, що його блеф з Канадою та Гренландією, не "прокотив", тому вирішив переключиться, спочатку, на венесуельську нафту...
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02.12.2025 23:18 Відповісти
+3
Дайте йому дозу,******* ***** з дня в день
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02.12.2025 23:04 Відповісти
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02.12.2025 23:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs https://www.youtube.com/watch?v=Скандал! Закон США 2017 года делает любые уступки Москве по Украине незаконными /№1057/ Швец
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02.12.2025 23:21 Відповісти
швець це назвав гвіздком в домовину договрняків Трамп- хйло по Україні.
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02.12.2025 23:23 Відповісти
шлюхец може говорити що хоче, але слухати шлюхца себе не поважати.
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03.12.2025 07:42 Відповісти
Росія постачає наркотики. І що?
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02.12.2025 23:05 Відповісти
То что бомбить Соссию надо !
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03.12.2025 02:33 Відповісти
мабуть більше, таки, споживає
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03.12.2025 08:28 Відповісти
Ще з часів Совка КДБ та ФСБ забезпечували транзит наркоти з Азії у Європу та з Південної Америки у США.

Кацапи споживають дешеве лайно, яке навіть безпритульні нігери не стали б брати. Їх малочисельну "иліту" можна не врахоаувати.
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03.12.2025 09:21 Відповісти
масово то споживають те саме, що і нігери, метамфетамін різної якості, це тільки в серіалі боролись за чистоту, а по факту нема коли, та і бадяжать щоб заробити.
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03.12.2025 10:23 Відповісти
Перебиває тему новою перемогою у війні... з наркотиками ?
Так враження що Подоляк та СІрожа на нього работают.
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02.12.2025 23:06 Відповісти
зараз треба заснувати швиденько Нобелівську премію за перемогу у війні з накркотиками і...
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02.12.2025 23:07 Відповісти
Пів світу підганяють наркоту США - може Габон поза підозрою - починай їх *******
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02.12.2025 23:07 Відповісти
і тому вони с гексетом шукают стрелочніка в справі хто би по весенсуельским лодкам?
коли вже зрозуміють, що трамп це голий король. всі його заяви неварті нічого і його з його подельніками чекає дуже скоро нескінчені суди
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02.12.2025 23:07 Відповісти
Сполучені Штати не зможуть вирішити кризу, пов'язану з фентанілом, без допомоги свого головного суперника.
Китай є найбільшим у світі постачальником хімікатів, які контрабандисти використовують для виготовлення опіоїду, і регулятори країни довели, що вони можуть стримувати його поширення на чорному ринку - коли хочуть.
Але незважаючи на тиск з Вашингтона, Китай зробив далеко не все, що міг би, для боротьби з нелегальною торгівлею фентанілом.
Для Пекіна опіоїд, який щороку вбиває десятки тисяч американців, є джерелом політичного впливу, від якого країна не готова легко відмовлятися.
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02.12.2025 23:15 Відповісти
Але Пекін заперечує свою роль у наркоторгівлі за межами своїх кордонів. Як заявив у травні представник МЗС: «Фентаніл - це проблема США, а не Китаю.»
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02.12.2025 23:16 Відповісти
Coming soon: "Opium Wars - Part 3. Chickens come home to roost."
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02.12.2025 23:29 Відповісти
Хех, тут згадуються Опіумні війни.
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02.12.2025 23:31 Відповісти
І навіть китай, який зараз сміється над бд в питаннях припинення війни росії проти України???
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02.12.2025 23:17 Відповісти
Пішла "димова завіса"... Трамп зрозумів, що його блеф з Канадою та Гренландією, не "прокотив", тому вирішив переключиться, спочатку, на венесуельську нафту...
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02.12.2025 23:18 Відповісти
Він і не міг прокатати. Ну в теорії з Гренландію ще можна було, в теорії. Але не з Канадою.
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02.12.2025 23:29 Відповісти
То привід влізти в дерибан венесуельської нафти.
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03.12.2025 07:55 Відповісти
повернути контроль на Венесуельською нафтою, бо мадура свого часу вирішив, що їм погано живеться, і націоналізував родовища, за що отримав бан. китайози намагаються влізти і кацапи його підтримують, але США не хоче їх бачити поряд
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03.12.2025 10:27 Відповісти
Тепер Трампу треба привязати Україну до наркотрафіку і можна закінчити чергову війну! ... О! 🤑
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02.12.2025 23:24 Відповісти
Тоді ти і КНДР маешь бомбити. Тому що вони теж наркоту продають на державному рівні. Спитайте китайців. Вони вже заїбалися ловити наркобариг з КНДР в яких раптово є дип.недоторканість.
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02.12.2025 23:28 Відповісти
Сьогодні подивилась фільм голівудський « Капітан Флліпс» і подумала, як раніше весь світ вірив, що США сильна країна яка хдатна весь світ і навіть всесвіт захистити і захищати хоч когось іншого крім сабе, підставляючі всіх інших?
Навіть в найпотужніших і переможніших голівудських версіях проти однієї лодки дерев'яної з чотирма сомалійцямі напівголодними, босими і з автоматами, вони виставили ТРИ КОРАБЛІ ВВС від авіоносця до есмінця, морских котиків. І тільки довірливість одного сомалійців вберегло цю армаду від здачи їх в полом чотирьом піратам!
А ми надіялись що США це надійно, сильно, бескомпромісно на вірті миру і дотримання всіма міжнародних угод і кордонів.
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02.12.2025 23:29 Відповісти
ну тебе плющить
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03.12.2025 10:28 Відповісти
А росію, яка постачає тероризм у всьому Світі,воно бомбити не буде,бо росія це терористична країна,яка може стріляти!!! А американці,коли в Них стріляють - дуже бояться!! Бо ковбої!!
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03.12.2025 00:08 Відповісти
Рудий хоче Нобелівську премію миру, тому буде бомбити країни, які слабші та менші. Одразу видно чия школа. Школа кагебе.
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03.12.2025 01:07 Відповісти
Тоді Китай має приготуватися. Він відомий як найбільший експортер фентанілу до США 😁
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03.12.2025 04:25 Відповісти
Колумбийские наркокартели главные поставщики наркотиков в США. Да и Густаво Петро гораздо резкий чем Мадуро. Но Трамп по понятным причинам больше заинтересован в Венесуэле.
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03.12.2025 04:47 Відповісти
Людству потрібно негайно рятувати планету від двух царьків геостратегів-шизоїдів : ***** і тромба.
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03.12.2025 08:55 Відповісти
Тромба на наступних виборах поженуть, якщо доживе. А от пуйло ще може довго жити, воно потім буде на крапельницях і апаратах підтримки, але скотина буде воювати.
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03.12.2025 10:30 Відповісти
І сіндзяньпіня. Ще та підступна потвора
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03.12.2025 10:41 Відповісти
 
 