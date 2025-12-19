РУС
Новости Отношения Евросоюза и России
703 8

Макрон: Европе придется напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Либо будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.

Макрон выступил после того, как 19 декабря лидеры Европейского Союза объявили о согласии предоставить Украине кредит на 90 млрд евро, отказавшись от идеи конфискации замороженных российских активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о "репарационном кредите": Мы должны позволить Украине продолжать сопротивление

Он также подчеркнул, что Европа требует собственного места за столом переговоров по войне в Украине. Сейчас, по его словам, мирный процесс в значительной степени взяли на себя США, однако остается непонятным, готова ли Россия прекратить войну.

"Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной структуры для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии. В противном случае мы будем обсуждать это между собой с переговорщиками, которые затем самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с россиянами. Это не идеально", - отметил Макрон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Франции более чем вдвое вырастут штрафы за употребление наркотиков

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон сегодня прилетит в Берлин на встречу по Украине

Автор: 

путин владимир (32568) США (28698) Евросоюз (17994) Макрон Эмманюэль (1536)
⛴ В Середземному морі атаковано танкер тіньового флоту росії з посадовцями уряду та ГРУ рф - ЗМІ

Є припущення, що Сили Оборони запустили дрони з БЕКів. Така собі «Павутина на воді», як нова загроза путінському режиму.

Ймовірно жирна ціль була ліквідована на борту танкера - йдеться про голову військової розвідки генерала ГРУ Андрія Авер'янова з декількома заступниками. Ця особа була відповідальною за тіньові угоди та шпигунство в країнах ЄС, а також саботаж і вибухи, що відбувалися за наказом путіна.
19.12.2025 10:14 Ответить
19.12.2025 10:14 Ответить
19.12.2025 10:15 Ответить
19.12.2025 10:15 Ответить
...поки президент Трампонич.
19.12.2025 10:19 Ответить
19.12.2025 10:19 Ответить
"...відмовившись від ідеї конфіскації заморожених російських активів..."
===============================================

В цьому вся європейська сутність "взаємодії" з путіном.

Бояться гроші відібрати. А якби, не дай Боже, довелося взятися за зброю?

Слова "підсвинки" злякалися. А він запасі має серйозніші слова, а це майже евфемізм...
19.12.2025 10:22 Ответить
19.12.2025 10:22 Ответить
Від ху...ла США чекати нічого, він робить те що наказує ху.... ло о з ху....лостану. Ось що плівки роблять з величчю Америки
19.12.2025 10:25 Ответить
19.12.2025 10:25 Ответить
Не вийде напряму, хіба що у бою. Тому, що пуцин не хоче напряму - йомулегше і вигідніше через свого фаната Трампа.
19.12.2025 10:39 Ответить
19.12.2025 10:39 Ответить
Як тільки для вас еврокуколди запахне жареним то тільки тоді ви будете якось шевелитися. А поки за спинами українців "стільки скильки нужно вам", то можно ні х не робити і чекати у моря погоди. А тим часом московитська армія сточится...об тіла українців.
19.12.2025 10:47 Ответить
19.12.2025 10:47 Ответить
Тільки так! Саме напряму, і бажано далекобійною зброєю.
19.12.2025 10:48 Ответить
19.12.2025 10:48 Ответить
 
 