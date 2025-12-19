Макрон: Европе придется напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Либо будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.
Макрон выступил после того, как 19 декабря лидеры Европейского Союза объявили о согласии предоставить Украине кредит на 90 млрд евро, отказавшись от идеи конфискации замороженных российских активов.
Он также подчеркнул, что Европа требует собственного места за столом переговоров по войне в Украине. Сейчас, по его словам, мирный процесс в значительной степени взяли на себя США, однако остается непонятным, готова ли Россия прекратить войну.
"Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной структуры для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии. В противном случае мы будем обсуждать это между собой с переговорщиками, которые затем самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с россиянами. Это не идеально", - отметил Макрон.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
Є припущення, що Сили Оборони запустили дрони з БЕКів. Така собі «Павутина на воді», як нова загроза путінському режиму.
Ймовірно жирна ціль була ліквідована на борту танкера - йдеться про голову військової розвідки генерала ГРУ Андрія Авер'янова з декількома заступниками. Ця особа була відповідальною за тіньові угоди та шпигунство в країнах ЄС, а також саботаж і вибухи, що відбувалися за наказом путіна.
В цьому вся європейська сутність "взаємодії" з путіном.
Бояться гроші відібрати. А якби, не дай Боже, довелося взятися за зброю?
Слова "підсвинки" злякалися. А він запасі має серйозніші слова, а це майже евфемізм...