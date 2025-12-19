Макрон: Европе придется напрямую взаимодействовать с Путиным, а не через США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.

"Либо будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы для европейцев возобновить диалог с Россией - в прозрачности и ассоциации с Украиной. Снова будет полезно поговорить с Владимиром Путиным", - заявил президент Франции.

Макрон выступил после того, как 19 декабря лидеры Европейского Союза объявили о согласии предоставить Украине кредит на 90 млрд евро, отказавшись от идеи конфискации замороженных российских активов.

Он также подчеркнул, что Европа требует собственного места за столом переговоров по войне в Украине. Сейчас, по его словам, мирный процесс в значительной степени взяли на себя США, однако остается непонятным, готова ли Россия прекратить войну.

"Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной структуры для надлежащего восстановления участия в этой дискуссии. В противном случае мы будем обсуждать это между собой с переговорщиками, которые затем самостоятельно пойдут и будут обсуждать это с россиянами. Это не идеально", - отметил Макрон.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

