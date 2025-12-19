Марченко о 90 млрд евро от ЕС: Средства пойдут на нужды бюджета и обороны
Выделенные 90 млрд евро от ЕС являются безвозвратными и беспроцентными для Украины.
Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Европейский совет принял важнейшее для Украины решение о предоставлении €90 млрд на два следующих года.
Эти средства по своей сути являются безвозвратными и беспроцентными для Украины. Погашение может произойти только после того, как Россия компенсирует нам убытки, нанесенные своей агрессивной войной", - говорится в сообщении.
По словам Марченко, полученные средства будут направлены на нужды бюджета и обороны.
"Важно, что работа над репарационным кредитом продолжится - его реализация требует дополнительной подготовки", - добавил министр.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
