РУС
Новости Помощь Украине от Европы
801 20

Марченко о 90 млрд евро от ЕС: Средства пойдут на нужды бюджета и обороны

Марченко рассказал, на что пойдут 90 млрд евро от ЕС

Выделенные 90 млрд евро от ЕС являются безвозвратными и беспроцентными для Украины.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Европейский совет принял важнейшее для Украины решение о предоставлении €90 млрд на два следующих года.

Эти средства по своей сути являются безвозвратными и беспроцентными для Украины. Погашение может произойти только после того, как Россия компенсирует нам убытки, нанесенные своей агрессивной войной", - говорится в сообщении.

По словам Марченко, полученные средства будут направлены на нужды бюджета и обороны.

"Важно, что работа над репарационным кредитом продолжится - его реализация требует дополнительной подготовки", - добавил министр.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Топ комментарии
+6
>на потреби бюджету
19.12.2025 10:43 Ответить
+4
...."зелені" ніяк і нічим ,не можуть цілу ніч, зупинити страшний зуд в руках...
19.12.2025 10:36 Ответить
+3
Ну да ну да....бо попередні туди і пішли так?
19.12.2025 10:36 Ответить
Ну да ну да....бо попередні туди і пішли так?
19.12.2025 10:36 Ответить
Так там вже готова абсолютно оновлена команда на чолі із Міндіченко.
19.12.2025 10:42 Ответить
...."зелені" ніяк і нічим ,не можуть цілу ніч, зупинити страшний зуд в руках...
19.12.2025 10:36 Ответить
Та то в них, як його, хвороба така, короста називається. І лікується вона в них лише купюрами. І не просто купюрами, а долярами або евриками. Так що...
19.12.2025 10:39 Ответить
А скілшьки піде умовним міндічам бізнес-прартнерам Зеленського? Я так думаю, що не менше 30%, бо банда мародерів відчула смак грабежу допомоги і відсутності покарання. Навпаки, зелені барани и73% ще дужче ******* свого Потужного. Зараз будуть задіяні в різні проекти друзі і "квартальщики" Зеленського з відкатами і вже не сумка будуть возити "двушки" на росію, а машинами.
19.12.2025 10:38 Ответить
Смішно навіть цей бред слухати....
19.12.2025 10:38 Ответить
Тобто, план розпилу вже є.
19.12.2025 10:42 Ответить
Та він був готовий як тільки почали ходити чутки про виділення цієї позики.
19.12.2025 10:44 Ответить
>на потреби бюджету
19.12.2025 10:43 Ответить
Ну, якщо кошти підуть до бюджету, то варто очікувати нового підвищення заробітної плати найвразливішим верствам населення: депутатам, суддям, прокурорам, поліціянтам. Ну, модливо, це двійко нових міністерств сторять, бо кудись родичів треба влаштовувати.
19.12.2025 10:45 Ответить
Тут кричали,не можна віддавати копалини,бо дітям і нащадкам нічого не залишиться, та ні,таки залишиться, кредити наприклад
19.12.2025 10:58 Ответить
Щоб віддавати ці копалини - потрібно їх спочатку викопати . А для того ,щоб викопати - потрібна енергетика на додаткові тисячі мВт - а в нас половина розхєрачена - міста тижнями без електрики сидять .. Так що - спокійно продали "повітря " - найближчі кілька років - з "копалин" в Україні буде лише картопля з буряком
19.12.2025 11:23 Ответить
Ще більше смертей.
19.12.2025 11:00 Ответить
Гроші є, тепер кріпаків з ліжок по ночах витягувати почнуть
19.12.2025 11:15 Ответить
Краще дайте зброєю і тільки зброєю. Бо мародери вже потрають свої липкі долоньки. А більше грошей нам навряд чи дадуть.
19.12.2025 11:04 Ответить
Уже заранее начинает выправдовуватися и сообщать, что ну ни единого миллиардика не уйдет на лево
19.12.2025 11:13 Ответить
А на "ракети" ФлаМіндіч скільки виделять?
19.12.2025 11:14 Ответить
А на плитку яку шобло кладе с відкати 40 відсотків
19.12.2025 11:18 Ответить
...поповнення "особистого бюджету чиновників " та "оборони " цих чиновників від народу - підвищення зарплат силовикам-тиловикам...
19.12.2025 11:20 Ответить
..ох -ох ,це новина..
19.12.2025 11:26 Ответить
 
 