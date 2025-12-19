Марченко о 90 млрд евро от ЕС: Средства пойдут на нужды бюджета и обороны

Выделенные 90 млрд евро от ЕС являются безвозвратными и беспроцентными для Украины.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Европейский совет принял важнейшее для Украины решение о предоставлении €90 млрд на два следующих года.

Эти средства по своей сути являются безвозвратными и беспроцентными для Украины. Погашение может произойти только после того, как Россия компенсирует нам убытки, нанесенные своей агрессивной войной", - говорится в сообщении.

По словам Марченко, полученные средства будут направлены на нужды бюджета и обороны.

"Важно, что работа над репарационным кредитом продолжится - его реализация требует дополнительной подготовки", - добавил министр.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

