Матернова о кредите в €90 млрд для Украины: "Исключительно выгодные условия"

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, принятое во время саммита ЕС в Брюсселе, позволит сохранить финансовую устойчивость государства в течение следующих двух лет.

Об этом она заявила в комментарии "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Матерновой, решение Евросоюза о займе является "фантастической новостью для Украины", поскольку страна смогла избежать финансовой пропасти и кризиса ликвидности. "Финансирование теперь гарантировано. Это было достигнуто при условии, что три страны будут освобождены от дополнительных финансовых обязательств, связанных с совместным кредитом, гарантированным вместо этого бюджетом ЕС", - подчеркнула она.

Посол подчеркнула, что кредит предоставляется Украине на исключительно выгодных условиях. В частности, речь идет о беспроцентном займе, который не нужно будет возвращать в случае, если Россия не выплатит Украине репарации за ущерб, нанесенный в результате вооруженной агрессии.

Матернова также пояснила, что кредит подкреплен бюджетным резервом Евросоюза, поэтому не создает дополнительной нагрузки на национальные бюджеты государств-членов ЕС.

В то же время она отметила, что лидеры ЕС призвали Совет ЕС и Европейский парламент продолжить работу над техническими и правовыми аспектами инструментов, предусматривающих репарационный заем с использованием замороженных российских активов. Такая работа, по ее словам, будет продолжаться и в дальнейшем.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

кредит (2388) Евросоюз (17994) Матернова Екатерина (99)
Топ комментарии
+1
фонд міндіча докупить ще 87 квартир по бросовим цінам.....
а, військові на 20 к хай жирують у блінчіках!
показать весь комментарий
19.12.2025 15:40 Ответить
+1
Коли кредитор розказує боржнику на яких вигідних умовах той взяв кредит - це насторожує.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:00 Ответить
+1
это очень выгодно , взять кредит и воевать
показать весь комментарий
19.12.2025 16:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фонд міндіча докупить ще 87 квартир по бросовим цінам.....
а, військові на 20 к хай жирують у блінчіках!
показать весь комментарий
19.12.2025 15:40 Ответить
ПРЕМ'ЄР БЕЛЬГІЇ ПРОКОМЕНТУВАВ РІШЕННЯ ЄС ЩОДО ЗАМОРОЖЕНИХ АКТИВІВ РФ: ТЕПЕР "ПОЇДУ НА СВОЮ ДАЧУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГВін назвав рішення ЄС "успіхом".

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вирішив продемонструвати своє почуття гумору після https://zn.ua/ukr/WORLD/jes-pohodiv-90-mlrd-jevro-dlja-ukrajini-.html саміту Євросоюзу, на якому не було ухвалено рішення щодо використання заморожених активів Росії на користь України. У розмові з журналістами він сказав, що тепер "поїде на дачу у Санкт-Петербург". https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-282857 Трансляціювів аудіовізуальний портал ЄС.

У такий спосіб він відреагував на статтю https://www.politico.eu/article/belgium-russia-bart-de-wever-moscow-funds-brussels-bank-ukraine-war/ виданняPolitico із заголовком "Як Бельгія стала найціннішим активом Росії".

"Politico, ви опублікували кілька дуже гарних статей із дуже гарними заголовками, стверджуючи, що я був найціннішим активом Росії. Мені дуже подобається ця стаття. Я запам'ятаю її", - сказав він.

Він підкреслив, що ЄС ухвалив рішення, попри те, що три країни (Угорщина, Словаччина та Чехія) не захотіли брати участь у голосуванні.

"Але ми досягли успіху. Це добре. Але тепер мені потрібно поїхати до моєї дачі в Санкт-Петербурзі, де, мій сусід, звати Депардьє, а через дорогу - Асад. І я думаю, що можу стати мером того маленького села. Можливо, це може бути ваш заголовок", - сказав політик, наголосивши, що це був сарказм.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:41 Ответить
Матернова, ти помиляєшся...
Зараз "експерти" чепушили, поливаючи лайном ЄС, все тобі розкладуть по полочикам, що це погані умови.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:43 Ответить
Зокрема, йдеться про безвідсоткову позику, яку не потрібно буде повертати у разі, якщо Росія не виплатить Україні репарації за збитки, завдані внаслідок збройної агресії.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:48 Ответить
а які там умови? де можна почитати договір?
показать весь комментарий
19.12.2025 15:52 Ответить
в будинку уряду свиридня в черговий раз на радості запалила ханукію
показать весь комментарий
19.12.2025 15:46 Ответить
живем , млять как в кагале, все в ханукиях, не кристианская страна , а жидовия
показать весь комментарий
19.12.2025 16:05 Ответить
Якщо це так гарно, то чому до цього не прийшли одразу ,а мусолили тему рос активів.
показать весь комментарий
19.12.2025 15:46 Ответить
це навіть краще
показать весь комментарий
19.12.2025 15:49 Ответить
Да,тепер європці всього лиш треба найти ці гроші. Або надрукувати .
показать весь комментарий
19.12.2025 15:51 Ответить
Коли кредитор розказує боржнику на яких вигідних умовах той взяв кредит - це насторожує.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:00 Ответить
это очень выгодно , взять кредит и воевать
показать весь комментарий
19.12.2025 16:03 Ответить
 
 