Матернова о кредите в €90 млрд для Украины: "Исключительно выгодные условия"

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, принятое во время саммита ЕС в Брюсселе, позволит сохранить финансовую устойчивость государства в течение следующих двух лет.

Об этом она заявила в комментарии "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Матерновой, решение Евросоюза о займе является "фантастической новостью для Украины", поскольку страна смогла избежать финансовой пропасти и кризиса ликвидности. "Финансирование теперь гарантировано. Это было достигнуто при условии, что три страны будут освобождены от дополнительных финансовых обязательств, связанных с совместным кредитом, гарантированным вместо этого бюджетом ЕС", - подчеркнула она.

Посол подчеркнула, что кредит предоставляется Украине на исключительно выгодных условиях. В частности, речь идет о беспроцентном займе, который не нужно будет возвращать в случае, если Россия не выплатит Украине репарации за ущерб, нанесенный в результате вооруженной агрессии.

Матернова также пояснила, что кредит подкреплен бюджетным резервом Евросоюза, поэтому не создает дополнительной нагрузки на национальные бюджеты государств-членов ЕС.

В то же время она отметила, что лидеры ЕС призвали Совет ЕС и Европейский парламент продолжить работу над техническими и правовыми аспектами инструментов, предусматривающих репарационный заем с использованием замороженных российских активов. Такая работа, по ее словам, будет продолжаться и в дальнейшем.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

