Матернова о кредите в €90 млрд для Украины: "Исключительно выгодные условия"
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, принятое во время саммита ЕС в Брюсселе, позволит сохранить финансовую устойчивость государства в течение следующих двух лет.
Об этом она заявила в комментарии "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Матерновой, решение Евросоюза о займе является "фантастической новостью для Украины", поскольку страна смогла избежать финансовой пропасти и кризиса ликвидности. "Финансирование теперь гарантировано. Это было достигнуто при условии, что три страны будут освобождены от дополнительных финансовых обязательств, связанных с совместным кредитом, гарантированным вместо этого бюджетом ЕС", - подчеркнула она.
Посол подчеркнула, что кредит предоставляется Украине на исключительно выгодных условиях. В частности, речь идет о беспроцентном займе, который не нужно будет возвращать в случае, если Россия не выплатит Украине репарации за ущерб, нанесенный в результате вооруженной агрессии.
Матернова также пояснила, что кредит подкреплен бюджетным резервом Евросоюза, поэтому не создает дополнительной нагрузки на национальные бюджеты государств-членов ЕС.
В то же время она отметила, что лидеры ЕС призвали Совет ЕС и Европейский парламент продолжить работу над техническими и правовыми аспектами инструментов, предусматривающих репарационный заем с использованием замороженных российских активов. Такая работа, по ее словам, будет продолжаться и в дальнейшем.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
а, військові на 20 к хай жирують у блінчіках!
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вирішив продемонструвати своє почуття гумору після https://zn.ua/ukr/WORLD/jes-pohodiv-90-mlrd-jevro-dlja-ukrajini-.html саміту Євросоюзу, на якому не було ухвалено рішення щодо використання заморожених активів Росії на користь України. У розмові з журналістами він сказав, що тепер "поїде на дачу у Санкт-Петербург". https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-282857 Трансляціювів аудіовізуальний портал ЄС.
У такий спосіб він відреагував на статтю https://www.politico.eu/article/belgium-russia-bart-de-wever-moscow-funds-brussels-bank-ukraine-war/ виданняPolitico із заголовком "Як Бельгія стала найціннішим активом Росії".
"Politico, ви опублікували кілька дуже гарних статей із дуже гарними заголовками, стверджуючи, що я був найціннішим активом Росії. Мені дуже подобається ця стаття. Я запам'ятаю її", - сказав він.
Він підкреслив, що ЄС ухвалив рішення, попри те, що три країни (Угорщина, Словаччина та Чехія) не захотіли брати участь у голосуванні.
"Але ми досягли успіху. Це добре. Але тепер мені потрібно поїхати до моєї дачі в Санкт-Петербурзі, де, мій сусід, звати Депардьє, а через дорогу - Асад. І я думаю, що можу стати мером того маленького села. Можливо, це може бути ваш заголовок", - сказав політик, наголосивши, що це був сарказм.
Зараз "експерти" чепушили, поливаючи лайном ЄС, все тобі розкладуть по полочикам, що це погані умови.