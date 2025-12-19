РУС
Новости Помощь Украине от Европы
2 112 25

90 млрд евро от ЕС для Украины - это сигнал Путину, - Reuters

ЕС выделил 90 млрд евро для Украины, что является сигналом для Путина

Лидеры ЕС согласовали кредит в 90 млрд евро для поддержки Украины, однако это произошло за счет собственных средств ЕС, а не замороженных активов РФ.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Издание отмечает, что преимуществом соглашения является его простота: ЕС будет занимать средства на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, и деньги должны быстро поступить в Украину.

Это посылает Путину сигнал, что ЕС способен действовать как полноценный геополитический игрок.

В то же время, отмечает Reuters, это ударило по репутации влиятельных деятелей ЕС, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые отстаивали более смелый и сложный вариант - "репарационный кредит", профинансированный за счет замороженных в ЕС российских активов.

"Это намного лучше, чем отсутствие пакета мер, но в конечном итоге ЕС посмотрел в глаза России и отвел взгляд. Страх победил разум", - отметил бывший старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер.

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
  • Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
  • Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

Топ комментарии
+8
сигнал прям сигналище. Побоялись изымать деньги эрефии что было очевидным, а нашкребли по самому минимум 45 млрд в год, хотя раньше говорили минимум надо 60 в год. То есть никаких изменений в военном плане не предполагается а просто растянуть войну минимум на 2 года без каких либо стратегических переломов (все как любит европа - стабильность), а там смотри еще найдут 45 миллиардиков в год. Цинизм высшей степени
19.12.2025 12:03 Ответить
+4
Сигналом було б 1000 балістичних ракет по РФ
19.12.2025 12:05 Ответить
+3
В України плану як не було так і немає. Під що давати гроші ? Під грабунок ?
Зате в кацапів плани є. 2026 рік назвали роком війни.
19.12.2025 12:05 Ответить
сигнал прям сигналище. Побоялись изымать деньги эрефии что было очевидным, а нашкребли по самому минимум 45 млрд в год, хотя раньше говорили минимум надо 60 в год. То есть никаких изменений в военном плане не предполагается а просто растянуть войну минимум на 2 года без каких либо стратегических переломов (все как любит европа - стабильность), а там смотри еще найдут 45 миллиардиков в год. Цинизм высшей степени
19.12.2025 12:03 Ответить
В України плану як не було так і немає. Під що давати гроші ? Під грабунок ?
Зате в кацапів плани є. 2026 рік назвали роком війни.
19.12.2025 12:05 Ответить
так и есть зеленый и ко выбивали эти деньги под разграбление (на что как мы видим европа тоже согласна, лишь бы воевали), им на судьбу Украину плевать с большой колокольни, им бы день проворовать да ночь продержаться
19.12.2025 12:07 Ответить
Якщо нам плювати на власну країну, більшості тобто, то чого хтось має за нас думати
19.12.2025 12:10 Ответить
Сигналом було б 1000 балістичних ракет по РФ
19.12.2025 12:05 Ответить
Прямо зараз і запускай!
19.12.2025 12:18 Ответить
Краще б посигналили ракетою в його бункер щоб воно обісралось. Як казав один політолог, поки не почне гарно прилітати по моцкві, поки вся рашистська еліта з усієї Сосії яка живе в моцкві не буде сидіти без світла і тепла і бігати щоночі в підвали то ця війна не закінчиться
19.12.2025 12:05 Ответить
Так якби зелені не крали гроші, то ми би вже мали такі ракети.
Получається основна сила, на яку розраховують кацапи, це наша влада.
19.12.2025 12:06 Ответить
В Україні влада крала гроші завжди. І до приходу зелених також. І ракет ніяких ніхто не збирався робити до 22-го року. Да в нас до 22-го року Сосія була партнером і другом з якою даже безвізовий режим був з 2014-го року
19.12.2025 13:39 Ответить
Останнє європейське папірідження
19.12.2025 12:07 Ответить
Ось так плавно акцент змістився з "сигналом буде закрити небо і збивати все шо летить" на "дати ще грошей". Які вже там гарантії безпеки й коаліції охочих, вже й так ледь не другий фронт героїчно відкрили.
19.12.2025 12:09 Ответить
"Страх переміг розум". Американці все більше ************ Європу в болото конфронтації з рашкою, яка буде калічити їх не одне десятиліття, а самі майже вийшли з гри. Класика геополітики.
19.12.2025 12:10 Ответить
О. Москвоботам нову методичку підвезли. Свіженький кількамісячний акаунт з польським IP.
19.12.2025 12:37 Ответить
Валіко джан, ти всіх називаєш москвоботами.
19.12.2025 12:58 Ответить
Замість того, щоб знищувати ворога-агресора, ці, наприкінці четвертого року війни, ще тільки сигнали подають.
19.12.2025 12:14 Ответить
Це ніякий не сигнал.Гроші ж не москалів.
19.12.2025 12:19 Ответить
чіткий сигнал один - війна триватиме і надалі, виключно на території України
19.12.2025 12:20 Ответить
ніякі червоні лінії не перейдені, Захід може спати спокійно
19.12.2025 12:21 Ответить
полякали путіна і всрались, це вже не вперше, стає традицією. Зате тепер кожен невдоволений європеєць вважатиме, що всі українці йому винні, винні в погіршенні його життя, бо гроші з його кишені забрали і віддали українцям
19.12.2025 13:43 Ответить
Ніби й так.
Але найвеличніший посилає путіну значно більше сигналів.
Один з них-обіцянка випускати по 7 штук Фламінго щодня в грудні.
Тобто, цяцянка...
19.12.2025 12:35 Ответить
Це сигнал,що не додали 50 мрд
19.12.2025 12:49 Ответить
Треба припинити кудись заглядати (в очі чи ж...), а нарешті просто прикінчити дідугана в максимально брутальний і цинічний спосіб - оце було б сигналище для всіх.
19.12.2025 14:23 Ответить
Вы реально можете только срать на них (Европу)??
А вы не думали, что если реально не Европа, нам бы всем уже давно был бы ****.ц.
Вот так вечно ищем соринку в чужом глазу и не видим бревна в своем.
19.12.2025 15:25 Ответить
До замороженных активов ещё дело дойдет, всему своё время, а репарация как раз и будет с них
19.12.2025 15:27 Ответить
 
 