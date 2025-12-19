90 млрд евро от ЕС для Украины - это сигнал Путину, - Reuters

Лидеры ЕС согласовали кредит в 90 млрд евро для поддержки Украины, однако это произошло за счет собственных средств ЕС, а не замороженных активов РФ.

Что известно?

Издание отмечает, что преимуществом соглашения является его простота: ЕС будет занимать средства на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, и деньги должны быстро поступить в Украину.

Это посылает Путину сигнал, что ЕС способен действовать как полноценный геополитический игрок.

В то же время, отмечает Reuters, это ударило по репутации влиятельных деятелей ЕС, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые отстаивали более смелый и сложный вариант - "репарационный кредит", профинансированный за счет замороженных в ЕС российских активов.

"Это намного лучше, чем отсутствие пакета мер, но в конечном итоге ЕС посмотрел в глаза России и отвел взгляд. Страх победил разум", - отметил бывший старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.

