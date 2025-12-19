90 млрд евро от ЕС для Украины - это сигнал Путину, - Reuters
Лидеры ЕС согласовали кредит в 90 млрд евро для поддержки Украины, однако это произошло за счет собственных средств ЕС, а не замороженных активов РФ.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Издание отмечает, что преимуществом соглашения является его простота: ЕС будет занимать средства на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, и деньги должны быстро поступить в Украину.
Это посылает Путину сигнал, что ЕС способен действовать как полноценный геополитический игрок.
В то же время, отмечает Reuters, это ударило по репутации влиятельных деятелей ЕС, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые отстаивали более смелый и сложный вариант - "репарационный кредит", профинансированный за счет замороженных в ЕС российских активов.
"Это намного лучше, чем отсутствие пакета мер, но в конечном итоге ЕС посмотрел в глаза России и отвел взгляд. Страх победил разум", - отметил бывший старший директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что лидеры стран Европейского Союза в четверг, 18 декабря, не смогли достичь согласия по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.
- Против предложенного механизма, по информации DW, выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.
- Впоследствии ЕС принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в 2026–2027 годах для поддержки экономики, обороны и стабильности страны.
Зате в кацапів плани є. 2026 рік назвали роком війни.
Получається основна сила, на яку розраховують кацапи, це наша влада.
Але найвеличніший посилає путіну значно більше сигналів.
Один з них-обіцянка випускати по 7 штук Фламінго щодня в грудні.
Тобто, цяцянка...
А вы не думали, что если реально не Европа, нам бы всем уже давно был бы ****.ц.
Вот так вечно ищем соринку в чужом глазу и не видим бревна в своем.