90 млрд євро від ЄС для України - це сигнал Путіну, - Reuters

Лідери ЄС погодили позику у 90 млрд євро для підтримки України, проте це відбулося за рахунок власних коштів ЄС, а не заморожених активів РФ.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зазначає, що перевагою угоди є її простота: ЄС позичатиме кошти на фінансових ринках під гарантії бюджету Євросоюзу, і гроші мають швидко надійти до України.

Це надсилає Путіну сигнал, що ЄС здатен діяти як повноцінний геополітичний гравець.

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Водночас, зауважує Reuters, це вдарило по репутації впливових діячів ЄС, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, які відстоювали більш сміливий і складний варіант - "репараційну позику", профінансовану за рахунок заморожених у ЄС російських активів.

"Це набагато краще, ніж відсутність пакету заходів, але в кінцевому підсумку ЄС подивився в очі Росії і відвів погляд. Страх переміг розум", - зазначив колишній старший директор з питань Європи в Раді національної безпеки США Майкл Карпентер.

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Що передувало?

Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.

Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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