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90 млрд євро від ЄС для України - це сигнал Путіну, - Reuters

ЄС виділив 90 млрд євро для України, що є сигналом для Путіна

Лідери ЄС погодили позику у 90 млрд євро для підтримки України, проте це відбулося за рахунок власних коштів ЄС, а не заморожених активів РФ.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Видання зазначає, що перевагою угоди є її простота: ЄС позичатиме кошти на фінансових ринках під гарантії бюджету Євросоюзу, і гроші мають швидко надійти до України.

Це надсилає Путіну сигнал, що ЄС здатен діяти як повноцінний геополітичний гравець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЄС нагадали Україні про боротьбу з корупцією на тлі рішення про позику в 90 млрд євро

Водночас, зауважує Reuters, це вдарило по репутації впливових діячів ЄС, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, які відстоювали більш сміливий і складний варіант - "репараційну позику", профінансовану за рахунок заморожених у ЄС російських активів.

"Це набагато краще, ніж відсутність пакету заходів, але в кінцевому підсумку ЄС подивився в очі Росії і відвів погляд. Страх переміг розум", - зазначив колишній старший директор з питань Європи в Раді національної безпеки США Майкл Карпентер.

Читайте: Марченко про 90 млрд євро від ЄС: Кошти підуть на потреби бюджету та оборони

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялось, що лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
  • Проти запропонованого механізму, за інформацією DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія.
  • Згодом ЄС ухвалив рішення про надання Україні 90 млрд євро у 2026–2027 роках для підтримки економіки, оборони та стабільності країни.

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Автор: 

допомога (9264) Євросоюз (15340)
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Топ коментарі
+8
сигнал прям сигналище. Побоялись изымать деньги эрефии что было очевидным, а нашкребли по самому минимум 45 млрд в год, хотя раньше говорили минимум надо 60 в год. То есть никаких изменений в военном плане не предполагается а просто растянуть войну минимум на 2 года без каких либо стратегических переломов (все как любит европа - стабильность), а там смотри еще найдут 45 миллиардиков в год. Цинизм высшей степени
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19.12.2025 12:03 Відповісти
+4
Сигналом було б 1000 балістичних ракет по РФ
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19.12.2025 12:05 Відповісти
+3
В України плану як не було так і немає. Під що давати гроші ? Під грабунок ?
Зате в кацапів плани є. 2026 рік назвали роком війни.
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19.12.2025 12:05 Відповісти

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