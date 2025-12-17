США та Росія проведуть переговори щодо війни в Україні в Маямі цими вихідними, - Politico

Представники США і Росії мають зустрітися в Маямі найближчими вихідними в рамках зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

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Продовження мирних зусиль США

Вказано, що переговори Вашингтона та Москви відбудуться після обговорень щодо гарантій безпеки США, України та Європи в Берліні.

Оскільки зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення бойових дій зазнали невдачі, США посилили тиск на Україну, щоб вона пішла на поступки, які б поклали край війні. Плани залишаються нестабільними, але якщо вони будуть реалізовані найближчими тижнями, Білий дім представить результати останнього раунду переговорів російським чиновникам, які не змінили своїх вимог, пише газета.

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Склад делегацій

За словами однієї з осіб, обізнаних з цим питанням, до складу російської делегації, як очікується, увійде глава російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв.

Очікується, що спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер представлятимуть американську сторону.

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Що передувало

Раніше цього тижня Віткофф і Кушнер провели марафонські переговори в Берліні з українськими та європейськими чиновниками, щоб домовитися про гарантії безпеки США для Києва, територіальні поступки та інші питання, оскільки Вашингтон продовжував тиснути на Київ, щоб той припинив війну.

США запропонували обіцянку взаємної оборони, подібну до тієї, яку вони дали членам НАТО.

Представники адміністрації Трампа вважають, що Росія прийме західні гарантії безпеки та членство України в ЄС в остаточній угоді.

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США заявили, що найближчим часом планують скликати групу військових чиновників, які підтримують Україну, для подальшого опрацювання технічних деталей щодо безпеки та території. Переговори між США і Росією в Маямі, здається, були окремою ініціативою.

Очікується, що секретар РНБО України Рустем Умеров також зустрінеться з американською делегацією перед початком американо-російських переговорів, додав співрозмовник Politico.