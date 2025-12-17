США и Россия проведут переговоры относительно войні в Украине в Майами в эти выходные, - Politico

Представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетPolitico со ссылкой на источники.

Продолжение мирных усилий США

Указано, что переговоры Вашингтона и Москвы состоятся после обсуждений гарантий безопасности США, Украины и Европы в Берлине.

Поскольку усилия президента Дональда Трампа по прекращению боевых действий потерпели неудачу, США усилили давление на Украину, чтобы она пошла на уступки, которые положили бы конец войне. Планы остаются нестабильными, но если они будут реализованы в ближайшие недели, Белый дом представит результаты последнего раунда переговоров российским чиновникам, которые не изменили своих требований, пишет газета.

Состав делегаций

По словам одного из лиц, осведомленных об этом вопросе, в состав российской делегации, как ожидается, войдет глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер будут представлять американскую сторону.

Что предшествовало

Ранее на этой неделе Уткофф и Кушнер провели марафонские переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев, чтобы тот прекратил войну.

США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО.

Представители администрации Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении.

США заявили, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей по безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, были отдельной инициативой.

Ожидается, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров также встретится с американской делегацией перед началом американо-российских переговоров, добавил собеседник Politico.