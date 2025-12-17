РУС
США и Россия проведут переговоры относительно войні в Украине в Майами в эти выходные, - Politico

Переговоры США и России

Представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетPolitico со ссылкой на источники.

Продолжение мирных усилий США

Указано, что переговоры Вашингтона и Москвы состоятся после обсуждений гарантий безопасности США, Украины и Европы в Берлине.

Поскольку усилия президента Дональда Трампа по прекращению боевых действий потерпели неудачу, США усилили давление на Украину, чтобы она пошла на уступки, которые положили бы конец войне. Планы остаются нестабильными, но если они будут реализованы в ближайшие недели, Белый дом представит результаты последнего раунда переговоров российским чиновникам, которые не изменили своих требований, пишет газета.

Состав делегаций

  • По словам одного из лиц, осведомленных об этом вопросе, в состав российской делегации, как ожидается, войдет глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев.
  • Ожидается, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер будут представлять американскую сторону.

Что предшествовало

Ранее на этой неделе Уткофф и Кушнер провели марафонские переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев, чтобы тот прекратил войну.

США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО.

Представители администрации Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении. 

  • США заявили, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей по безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, были отдельной инициативой.

Ожидается, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров также встретится с американской делегацией перед началом американо-российских переговоров, добавил собеседник Politico.

переговоры (5415) россия (98426) США (28684)
показать весь комментарий
17.12.2025 22:08 Ответить
Хазари-чєбурєкі постійно намагаються продати..
показать весь комментарий
17.12.2025 22:09 Ответить
Жумадилов, ты кто?

Показатель ,как воспринимают "верховного зегевару", игроки с влиянием. Плохо это закончится, "словом и делом" генералов...
показать весь комментарий
17.12.2025 22:15 Ответить
При всій зневазі до Зе, зараз від нього щось залежить як від Едварда Бенеша колись. Єдине, що його рятує, це СОУ, але він цього не розуміє, і покладається на 5-6 своїх ефективних менеджерів.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:19 Ответить
Волохатий зебуїн потрібен США виключно як ручка, яка підпише продиктовану йому мирну угоду. Це просто елемент критичної інфраструктури, як влучно назвала його на днях безмозгла під час блокування трибуни Верховної Ради.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:38 Ответить
У зверненні до нації Трамп (прим. завтра о 4:00 за київським часом ) оголосить війну Венесуелі, - джерела Такера Карлсона, але це не точно. (с)
показать весь комментарий
17.12.2025 22:16 Ответить
Тромб репетував сьогодні що Венесуела "вкрала" у нього землю, корисні копалини і нафту. Схоже на бельтання щура з кремля - шефа педо Краснова. Краснов опускає США до рівня військових злочинців. P.S.: Так, Венесуєла диктатура, але ніхто не має права забирати їх землю. Так роблять лише фашисти. Надіюсь Краснов не здохне до суду в Гаазі.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:32 Ответить
Заглохги дебіл, ніяку землю в Венесуелли ніхто не забиратиме.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:43 Ответить
Президент не мае права оголошення війни. Лише Конгресс.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:45 Ответить
пісдільники світового масштабу

показать весь комментарий
17.12.2025 22:17 Ответить
Скоріше "подільники" росії по знищенню українців як нації. Сподіваюсь Гаага Краснова також не забуде.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:23 Ответить
Так Х_уйло ж сказало що ніякої війни немає і Сосія нізким не воює. То про які переговори мова?
показать весь комментарий
17.12.2025 22:25 Ответить
Переговори в форматі "пасідєлкі-папі_дєлкі"
показать весь комментарий
17.12.2025 22:26 Ответить
З Трампа толку не буде.
Україні потрібно брати китайців в союзники і пообіцяти їм землі від Амура до Уралу.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:26 Ответить
Тільки китайців насмішити.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:46 Ответить
Українці, чеченці, татари...............можуть допомогти китайцям вийти на їхню історичну зону впливу і нагадати історичні кордони Московського князівства.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:55 Ответить
Чергова марна пуста трата часу нi на що
показать весь комментарий
17.12.2025 22:32 Ответить
Далеко не пуста трата часу з точки зору росії. Цим педо Краснов дуже допомагає педо путіну.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:38 Ответить
Ти такий войовничій в Німеччині.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:03 Ответить
Ну нехай балакають. Всі чудово розуміють що ***** не потрібні ніяких зупинення війни.
показать весь комментарий
17.12.2025 22:47 Ответить
4 мастітих пройдисвіти , ...
показать весь комментарий
17.12.2025 22:55 Ответить
а чого не в Варкуті ?
показать весь комментарий
17.12.2025 23:00 Ответить
Краще вже в Магадані.
показать весь комментарий
17.12.2025 23:11 Ответить
