США и Россия проведут переговоры относительно войні в Украине в Майами в эти выходные, - Politico
Представители США и России должны встретиться в Майами в ближайшие выходные в рамках усилий администрации Дональда Трампа, направленных на прекращение российско-украинской войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаетPolitico со ссылкой на источники.
Продолжение мирных усилий США
Указано, что переговоры Вашингтона и Москвы состоятся после обсуждений гарантий безопасности США, Украины и Европы в Берлине.
Поскольку усилия президента Дональда Трампа по прекращению боевых действий потерпели неудачу, США усилили давление на Украину, чтобы она пошла на уступки, которые положили бы конец войне. Планы остаются нестабильными, но если они будут реализованы в ближайшие недели, Белый дом представит результаты последнего раунда переговоров российским чиновникам, которые не изменили своих требований, пишет газета.
Состав делегаций
- По словам одного из лиц, осведомленных об этом вопросе, в состав российской делегации, как ожидается, войдет глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев.
- Ожидается, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер будут представлять американскую сторону.
Что предшествовало
Ранее на этой неделе Уткофф и Кушнер провели марафонские переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах, поскольку Вашингтон продолжал давить на Киев, чтобы тот прекратил войну.
США предложили обещание взаимной обороны, подобное тому, которое они дали членам НАТО.
Представители администрации Трампа считают, что Россия примет западные гарантии безопасности и членство Украины в ЕС в окончательном соглашении.
- США заявили, что в ближайшее время планируют созвать группу военных чиновников, поддерживающих Украину, для дальнейшей проработки технических деталей по безопасности и территории. Переговоры между США и Россией в Майами, похоже, были отдельной инициативой.
Ожидается, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров также встретится с американской делегацией перед началом американо-российских переговоров, добавил собеседник Politico.
Арсен Жумадилов, глава ГП "Государственный оператор тыла", который с недавних пор отвечает за стратегические военные закупки, оказался в центре скандала. Несмотря на публичную критику власти, его родственные и бизнес-связи с россией вызывают вопросы его доступа к гостайнам и контролю над обеспечением армии.
Скандал вспыхнул после того, как выяснилось, что супруга Жумадилова получила паспорт РФ в 2021 году - за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. Сам он настаивает, что документ был оформлен «под давлением» оккупационных властей во время ее пребывания в Крыму. Однако журналисты установили, что их развод является фиктивным, а жена чиновника живет в Турции, что ставит под сомнение версию о «принудительной паспортизации».
Дополнительные вопросы вызывает деятельность брата Жумадилова, Мурата. Он возглавляет компанию «Атлант Сервис», осуществляющую перевозку между оккупированными территориями, Россией и Украиной. В списке маршрутов - рейсы из Москвы в временно оккупированные Бердянск, Энергодар и Новую Каховку. Компания также рекламирует перевозки в Европу через Россию.
"Атлант Сервис" зарегистрирован в РФ, имеет соответствующую лицензию и уплачивает налоги в бюджет страны-агрессора. До полномасштабного вторжения компания активно работала в Херсонской и Запорожской областях, а сейчас адаптировалась к новым условиям, сохранив доступ к оккупированным территориям.
Помимо транспорта компания организует нелегальные финансовые операции. Клиенты могут перевести средства на украинскую карточку, после чего деньги доставляются в РФ или на оккупированные территории наличными. Такие денежные схемы работают вне закона и могут употребляться для финансирования враждебных структур.
Еще один факт - финансирование обучения Арсена Жумадилова в The London School of Economics. Оплату произвел его дядя, работавший в структурах ФСБ и получивший звание полковника.
Несмотря на обнародованные факты, Жумадилов остается в должности и продолжает руководить закупками Минобороны. В его компетенции - принятие решений по поставке военным амуниции, продовольствия и боеприпасов. Министерство обороны ситуацию не комментирует, а служебная проверка не инициирована.
Україні потрібно брати китайців в союзники і пообіцяти їм землі від Амура до Уралу.
https://www.youtube.com/watch?v=UkQ0WimfTTw&t=1591s
Що люди про це пишуть:
"Буковель - зона без ТЦК і загалом без війни.
Нема тривог, блокпостів, навіть смс рекламні від бригад і мнс не приходять.
Навіть на бігбордах лише реклама розваг і готелів.
Ніяких тобі "вривайся" і "допоміжіть фронту"
Там живе і процвітає купа ухилянтів зі статками, які з якоїсь причини не виїхали за кордон.
Будівництво повним ходом, вже будуть 9 поверхівки і вище.
Он і дорогу будують за держкошт.
І що ви їм зробите?"
І купа охоронців охороняють дупи крадіїв. Ця фарисейська влада вирішила, що це важливіше війни. Тільки хворих людей хапати і тягнути.