Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона якобы начала лучше понимать позицию Москвы относительно так называемого "украинского вопроса".

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Пескова, каждый новый контакт с представителями США, в частности со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, якобы позволяет американской стороне лучше осознать позицию Кремля.

В то же время он отметил, что в Москве не ожидают визита Уиткоффа на этой неделе.

"Уиткофф - член команды Трампа и реализует линию своего президента", - добавил пресс-секретарь Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Путина заявили, что не получали сигналов об итогах переговоров в Европе

Также Песков заявил, что Кремль ожидает от США информацию о результатах переговоров с Украиной и европейскими партнерами о возможном урегулировании.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Стива Уиткоффа своим спецпосланником из-за его харизмы и способности договариваться.

Также Песков отметил, что Кремль пока не видел сообщений о возможности новых санкций США против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль отверг идею прекращения огня на Рождество