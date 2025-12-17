РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11932 посетителя онлайн
Новости
1 310 21

Песков: С каждым контактом Уиткофф все лучше понимает нашу позицию по наиболее актуальным вопросам относительно Украины

пєсков

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона якобы начала лучше понимать позицию Москвы относительно так называемого "украинского вопроса".

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Пескова, каждый новый контакт с представителями США, в частности со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, якобы позволяет американской стороне лучше осознать позицию Кремля.

В то же время он отметил, что в Москве не ожидают визита Уиткоффа на этой неделе.

"Уиткофф - член команды Трампа и реализует линию своего президента", - добавил пресс-секретарь Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Путина заявили, что не получали сигналов об итогах переговоров в Европе

Также Песков заявил, что Кремль ожидает от США информацию о результатах переговоров с Украиной и европейскими партнерами о возможном урегулировании.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Стива Уиткоффа своим спецпосланником из-за его харизмы и способности договариваться.

Также Песков отметил, что Кремль пока не видел сообщений о возможности новых санкций США против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль отверг идею прекращения огня на Рождество

Автор: 

Песков Дмитрий (2060) США (28667) война в Украине (7255) Стив Уиткофф (231)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИЙ продавець квартир, син російський мігрантів і спячий агент впливу.....логічно.
показать весь комментарий
17.12.2025 12:30 Ответить
+1
московський лаптестан ,тюрма народів ...віткофф хоч історію знає , чи взагалі він книжкі колись читав ?!!! ...
показать весь комментарий
17.12.2025 12:27 Ответить
+1
С кожною виплатою віткофф все краще нас розуміє. І це ми тільки почали, скоро і інші трампанутиє будуть нас розуміти, бо гроші в нас є і для них вони не пахнуть хоча і з валізи ху...ла
показать весь комментарий
17.12.2025 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
московський лаптестан ,тюрма народів ...віткофф хоч історію знає , чи взагалі він книжкі колись читав ?!!! ...
показать весь комментарий
17.12.2025 12:27 Ответить
Мабуть одну таки читав. Ощадну...
показать весь комментарий
17.12.2025 12:54 Ответить
віткоффу квартиру дайте у воркуті, (ті квартири що покинули кацапи) щоб він ще краще зрозумів
показать весь комментарий
17.12.2025 12:28 Ответить
На південному березі моря Лаптьових !!))
показать весь комментарий
17.12.2025 12:31 Ответить
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИЙ продавець квартир, син російський мігрантів і спячий агент впливу.....логічно.
показать весь комментарий
17.12.2025 12:30 Ответить
Пурганосний піськоструй !! Дурень думкою богатіє !!))
показать весь комментарий
17.12.2025 12:30 Ответить
С кожною виплатою віткофф все краще нас розуміє. І це ми тільки почали, скоро і інші трампанутиє будуть нас розуміти, бо гроші в нас є і для них вони не пахнуть хоча і з валізи ху...ла
показать весь комментарий
17.12.2025 12:31 Ответить
Віткофф свій чел в чужій команді - піськов
показать весь комментарий
17.12.2025 12:31 Ответить
і скільки це коштувало? і скільки пуцькін може ще вкласти в таке просвєщєніє вітькова?
показать весь комментарий
17.12.2025 12:34 Ответить
Дуже цікаво,що піськов прокоментує,коли отримає "пропозиції" і путін їх відхилить.....
показать весь комментарий
17.12.2025 12:37 Ответить
Отака у мухи (дімона) срака,одірвалась ще й балака!
Ще твоє тараканне рило не хвалило представників Трампа і самого.На болоті це вміють що там за океаном аж мліюиь від похвали: "Нас розуміють тільки в кремлі,а не ЄС,не Україна ні."
показать весь комментарий
17.12.2025 12:41 Ответить
Ну да. Вітков настільки захопився людоїдом що скоро само почне їсти і гвалтувати людей
показать весь комментарий
17.12.2025 12:42 Ответить
Російська позиція, це на колінах.
показать весь комментарий
17.12.2025 12:45 Ответить
Так. Вже навіть розказує, що на території наших областей, які вони собі приписали в Конституцію, століттями жили кацапи.
показать весь комментарий
17.12.2025 12:47 Ответить
Розуміння з кожним разом ноль до цифри прибавляє?
показать весь комментарий
17.12.2025 12:48 Ответить
Дегенерат дегенерату око не виклює
показать весь комментарий
17.12.2025 12:49 Ответить
Ще мілліардів декілька пообіцяють, то він почне вмовляти шефа допомогти бідосі путіну перемогти оту нахабну Україну. А ще пара мільярдів зверху, то, може, і томагавків на Україну запустити спробує...
показать весь комментарий
17.12.2025 12:52 Ответить
Сдал иноагента
показать весь комментарий
17.12.2025 13:06 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 13:11 Ответить
Це вирок трампівським "перемовникам"!
показать весь комментарий
17.12.2025 13:44 Ответить
Заглатывает всё глубже.
показать весь комментарий
17.12.2025 13:57 Ответить
 
 