Песков: С каждым контактом Уиткофф все лучше понимает нашу позицию по наиболее актуальным вопросам относительно Украины
Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что американская сторона якобы начала лучше понимать позицию Москвы относительно так называемого "украинского вопроса".
Об этом сообщает российское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
По словам Пескова, каждый новый контакт с представителями США, в частности со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, якобы позволяет американской стороне лучше осознать позицию Кремля.
В то же время он отметил, что в Москве не ожидают визита Уиткоффа на этой неделе.
"Уиткофф - член команды Трампа и реализует линию своего президента", - добавил пресс-секретарь Путина.
Также Песков заявил, что Кремль ожидает от США информацию о результатах переговоров с Украиной и европейскими партнерами о возможном урегулировании.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Стива Уиткоффа своим спецпосланником из-за его харизмы и способности договариваться.
Также Песков отметил, что Кремль пока не видел сообщений о возможности новых санкций США против России.
Ще твоє тараканне рило не хвалило представників Трампа і самого.На болоті це вміють що там за океаном аж мліюиь від похвали: "Нас розуміють тільки в кремлі,а не ЄС,не Україна ні."