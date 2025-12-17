РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 032 10

Кремль знает, что США планируют новые санкции против РФ, но это навредит налаживанию отношений, - Песков

В Кремле прокомментировали возможность новых санкций США

Кремль пока не видел сообщений о возможности новых санкций США против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, у Путина пока не видели сообщений о возможности введения новых санкций США, однако знают, что у Штатов такие планы есть.

Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений.

Мирный процесс

В Кремле ожидают от американской стороны информации о результатах работы с украинцами и европейцами.

Читайте: У Путина заявили, что не получали сигналов об итогах переговоров в Европе

Новые санкции США

Читайте также: РФ нужен документ, который юридически подтвердит невозможность вступления Украины в НАТО, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (2057) россия (98406) санкции (12091) США (28667)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всьо строго по плану согласно заранєє утверждьонного графіка. Так і планіровалі
показать весь комментарий
17.12.2025 11:42 Ответить
Піська робить єдине що вміє. "Вмикає дурня"
показать весь комментарий
17.12.2025 11:42 Ответить
Цікаво, як може дурень вмикати дурня
показать весь комментарий
17.12.2025 11:51 Ответить
санкції це є відносини
показать весь комментарий
17.12.2025 11:46 Ответить
То Європу підлякували - тепер США
показать весь комментарий
17.12.2025 11:48 Ответить
Рашка просто водить америкосів за носа.Просто напросто тягне час і відтягує санкції і використання своїх заморожених коштів.
показать весь комментарий
17.12.2025 11:50 Ответить
А твоє яке діло, головне своєчасно вичищай валізу після роздумів на неї ху....ла
показать весь комментарий
17.12.2025 11:50 Ответить
План кремля бесконечно обсуждать планы
показать весь комментарий
17.12.2025 11:59 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2025 12:04 Ответить
Санкції проти кацапів налагодить нормальні відносини. Бо відмова від санкцій руйнує ці відносини і дає можливість кацапу нахабніти і бикувати!!!
показать весь комментарий
17.12.2025 12:08 Ответить
 
 