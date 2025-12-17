Кремль знает, что США планируют новые санкции против РФ, но это навредит налаживанию отношений, - Песков
Кремль пока не видел сообщений о возможности новых санкций США против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Что известно?
По его словам, у Путина пока не видели сообщений о возможности введения новых санкций США, однако знают, что у Штатов такие планы есть.
Песков отметил, что любые санкции вредят налаживанию отношений.
Мирный процесс
В Кремле ожидают от американской стороны информации о результатах работы с украинцами и европейцами.
Новые санкции США
- Ранее СМИ сообщили, что США введут новые санкции против энергосектора РФ в случае отказа Путина от мирного соглашения
