Кремль знає, що США планують нові санкції проти РФ, але це нашкодить налагодженню відносин, - Пєсков

Кремль поки не бачив повідомлень про можливість нових санкцій США проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Що відомо?

За його словами, у Путіна поки не бачили повідомлень про можливість запровадження нових санкцій США, проте знають, що у Штатів такі плани є.

Пєсков зазначив, що будь-які санкції шкодять налагодженню відносин.

Мирний процес

У Кремлі очікують від американської сторони інформації про підсумки роботи з українцями та європейцями.

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Нові санкції США

Раніше ЗМІ повідомили, що США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди

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