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Кремль знає, що США планують нові санкції проти РФ, але це нашкодить налагодженню відносин, - Пєсков
Кремль поки не бачив повідомлень про можливість нових санкцій США проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
Що відомо?
За його словами, у Путіна поки не бачили повідомлень про можливість запровадження нових санкцій США, проте знають, що у Штатів такі плани є.
Пєсков зазначив, що будь-які санкції шкодять налагодженню відносин.
Мирний процес
У Кремлі очікують від американської сторони інформації про підсумки роботи з українцями та європейцями.
Нові санкції США
- Раніше ЗМІ повідомили, що США запровадять нові санкції проти енергосектору РФ у разі відмови Путіна від мирної угоди
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+5 Zero #614287
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+3 Redcar Ukraine
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+3 частный сектор
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