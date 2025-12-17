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Новини Санкції США проти Росії
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Кремль знає, що США планують нові санкції проти РФ, але це нашкодить налагодженню відносин, - Пєсков

У Кремлі прокоментували можливість нових санкцій США

Кремль поки не бачив повідомлень про можливість нових санкцій США проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

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Що відомо?

За його словами, у Путіна поки не бачили повідомлень про можливість запровадження нових санкцій США, проте знають, що у Штатів такі плани є.

Пєсков зазначив, що будь-які санкції шкодять налагодженню відносин.

Мирний процес

У Кремлі очікують від американської сторони інформації про підсумки роботи з українцями та європейцями.

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Нові санкції США

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1877) росія (70635) санкції (13245) США (26860)
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Топ коментарі
+5
Піська робить єдине що вміє. "Вмикає дурня"
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17.12.2025 11:42 Відповісти
+3
Всьо строго по плану согласно заранєє утверждьонного графіка. Так і планіровалі
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17.12.2025 11:42 Відповісти
+3
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17.12.2025 12:04 Відповісти

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