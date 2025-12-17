Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що американська сторона нібито почала краще розуміти позицію Москви з так званого "українського питання".

Про це повідомляє російське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Пєскова, кожен новий контакт із представниками США, зокрема зі спеціальним посланцем президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, нібито дає змогу американській стороні краще усвідомити позицію Кремля.

Водночас він зазначив, що в Москві не очікують візиту Віткоффа цього тижня.

"Віткофф - член команди Трампа і реалізує лінію свого президента", - додав прессекретар Путіна.

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Також Пєсков заявив, що Кремль очікує від США інформацію про результати переговорів з Україною та європейськими партнерами щодо можливого врегулювання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що обрав Стіва Віткоффа своїм спецпосланцем через його харизму та здатність домовлятися.

Також Пєсков зазначав, що Кремль поки не бачив повідомлень про можливість нових санкцій США проти Росії.

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