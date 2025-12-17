Трамп пояснив, чому призначив Віткоффа спецпосланцем: Він нічого не знав про Росію, але був чудовим "майстром угод"
Президент США Дональд Трамп заявив, що обрав Стіва Віткоффа своїм спецпосланцем через його харизму та здатність домовлятися.
Про це він сказав під час свого виступу, передає Цензор.НЕТ.
Трамп зазначив, що Віткофф "мало знав про річки, межі та кордони в Росії", однак водночас наголосив, що той уже близько 20 років спілкується з усіма ключовими гравцями в Нью-Йорку.
"У Стіва найкраща харизма. У мене є інші хлопці, чудові перемовники, але перед угодою доводиться починати Третю світову. Ми цього не хотіли. Я казав: "Усі люблять Стіва. Він чудовий майстер угод, але всі його люблять"", - сказав Трамп.
Врегулювання війни між Росією та Україною
Також президент США вкотре заявив, що вважав врегулювання війни між Росією та Україною "найлегшим завданням", оскільки, за його словами, мав добрі відносини з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Крім того, Трамп знову повторив тезу, що повномасштабної війни не сталося б, якби він перебував на посаді президента США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль