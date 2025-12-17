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Новини Мирна угода між РФ та Україною
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Трамп пояснив, чому призначив Віткоффа спецпосланцем: Він нічого не знав про Росію, але був чудовим "майстром угод"

віткофф,трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що обрав Стіва Віткоффа своїм спецпосланцем через його харизму та здатність домовлятися.

Про це він сказав під час свого виступу, передає Цензор.НЕТ.

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Трамп зазначив, що Віткофф "мало знав про річки, межі та кордони в Росії", однак водночас наголосив, що той уже близько 20 років спілкується з усіма ключовими гравцями в Нью-Йорку.

"У Стіва найкраща харизма. У мене є інші хлопці, чудові перемовники, але перед угодою доводиться починати Третю світову. Ми цього не хотіли. Я казав: "Усі люблять Стіва. Він чудовий майстер угод, але всі його люблять"", - сказав Трамп.

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Врегулювання війни між Росією та Україною

Також президент США вкотре заявив, що вважав врегулювання війни між Росією та Україною "найлегшим завданням", оскільки, за його словами, мав добрі відносини з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Крім того, Трамп знову повторив тезу, що повномасштабної війни не сталося б, якби він перебував на посаді президента США.

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Автор: 

Трамп Дональд (9025) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+23
Супер професіоналізм в США - призначити старого продажника квартир який НІЧОГО не знає про Росію, Україну і тд
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17.12.2025 11:06 Відповісти
+20
нічого не знати, але класно укладати угоди можуть лише аферисти вищого гатунку... в іншому випадку це просто просирачі...
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17.12.2025 11:09 Відповісти
+14
Попка дурень, попка дурень. Заклинило: якби я був президентом...
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17.12.2025 11:08 Відповісти

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